З 1 червня в Україні можуть запровадити єдиний тариф на електроенергію для населення — Finance.ua

З 1 червня в Україні можуть запровадити єдиний тариф на електроенергію для населення Сьогодні 10:01 — Енергетика

З 1 червня в Україні можуть запровадити єдиний тариф на електроенергію для населення

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) офіційно внесла пропозиції щодо визначення з 1 червня єдиного тарифу на електроенергію для побутових споживачів на рівні 2,88 грн/кВт-год (з ПДВ) у рамках першого етапу коригування цін.

Про це повідомляє Енергореформа з посиланням на лист в Міненерго за підписом в.о. голови регулятора Руслана Кайдаша.

«НКРЕКП надає пропозиції щодо внесення змін до положення про покладення спецобов’язків із забезпечення доступності електроенергії для побутових споживачів (ПСО) з 1 червня 2023 року із впровадженням першого етапу коригування цін на електроенергію із застосуванням єдиної ціни без диверсифікації за обсягами споживання на рівні 2,88 з ПДВ», — йдеться у листі.

Також в НКРЕКП додають, що підвищення тарифу дозволить покращити фінансові показники НАЕК «Енергоатом» та ПрАТ «Укргідроенерго», які є основними виконавцями ПСО, коштом яких покривається різниця в ринковій ціні е/е, що становить зараз приблизно 6 грн/кВт-год, та тарифами для населення.

Водночас підкреслюється, що єдиним дієвим способом стабілізації механізму ПСО залишається поступове приведення цін до ринкового рівня.

НКРЕКП вказала, що стосовно зазначених пропозицій про внесення змін до положення про ПСО з 1 червня 2023 року проведено консультації з Секретаріатом Енергетичного співтовариства.

Енергореформа з посилання на джерела в уряді додає, що Кабмін буде розглядати цю пропозицію, і найімовірніше, підтримає її, на своєму засіданні найближчим часом.

На скільки зростуть суми платіжок після підняття тарифів

Після збільшення тарифів на електроенергію до 2,88 грн за кВт/год суми у платіжках в середньому зростуть на 150−200 грн, вважає член комітету парламенту з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк.

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«Достатньо рішення Кабінету міністрів для того, щоб збільшити ціну на електроенергію для населення і прибрати поріг. Поріг прибирається, зі слів енергетиків і регулятора, для того, щоб спростити облік. Тому що, коли йде поріг до 150 кВт або вище, то можуть бути певні маніпуляції. І для того, щоб їх прибрати, прибирають поріг і роблять єдиний тариф для всього населення — 2,88 грн. В середньому зросте десь на 150−200 грн для середньостатистичного споживача», — повідомив він.

Депутат зазначив, що ті, хто отримували субсидії, і надалі будуть їх отримувати і після підняття тарифів.

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Економічна Правда За матеріалами:

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