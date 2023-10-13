День финансов: доставка карт ПриватБанка за границу, изменения в правилах пересечения границы, пункты несокрушимости в «Дія» — Finance.ua

День финансов: доставка карт ПриватБанка за границу, изменения в правилах пересечения границы, пункты несокрушимости в «Дія» Сегодня 17:50

Пятница, 13 октября. ПАСЕ признала россию диктатурой, а Зеленский спрогнозировал два варианта для будущего Европы.

Доставка карт ПриватБанка за границу. Клиенты ПриватБанка Клиенты ПриватБанка могут перевыпустить платежную карту или открыть новую цифровую карту в Приват24 и получить «физическую» карту через Новую почту в шести странах Европы: в Польше, Молдове, Литве, Германии, Чехии и Румынии.

Когда начнут включать отопление. Как Как сообщил глава «Нафтогаза» Алексей Чернышев, полноценный отопительный сезон в Украине начнется, скорее всего, в конце октября или начале ноября. Решение о подаче тепла в квартиры украинцев принимают местные власти, основываясь на среднесуточной температуре воздуха.

Отметим, что украинцы обратили внимание на графики отключения электроэнергии Киевской, Одесской, Днепропетровской областей и Киева. В ДТЭК говорят, что паниковать не стоит: эти графики опубликованы круглогодично и пока не применяются.

Изменения в правилах пересечения границы. Кабинет министров Кабинет министров внес изменения в правила пересечения государственной границы гражданами Украины. Увеличен разрешительный «лимит» для водителей, осуществляющих международные автоперевозки.

Доллар по 41,4 грн. Депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа» Даниил Гетманцев Депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа» Даниил Гетманцев сообщил , что курс 41,4 UAH/USD, указанный в проекте государственного бюджета на 2024 год, не должен обязательно сбыться. По его словам, то, что есть в макропрогнозе Минэкономики, и то, что есть в бюджете, — это прогнозный курс. Он не обязательно сбудется. Национальный банк может принимать это во внимание или нет.

Спрос на недвижимость. На сегодняшний день по всей стране — в регионах, которые далеки от боевых действий — период умеренного роста спроса на жилье. За время полномасштабного вторжения россии в Украину рекордсменами по интересу На сегодняшний день по всей стране — в регионах, которые далеки от боевых действий — период умеренного роста спроса на жилье. За время полномасштабного вторжения россии в Украину рекордсменами по интересу к покупке жилья стали западные регионы нашей страны. Но впоследствии ускорили темпы и Днепр, Винница, Кропивницкий.

Рекорд за три года. В сентябре в «Дія» В сентябре в «Дія» зарегистрировано более 26 тыс. физических лиц — предпринимателей, что является рекордным показателем за последние три года. Топ сфер деятельности ФЛП в течение 2023 года: программирование; интернет-магазины; парикмахерские и салоны красоты; розничная торговля: продукты, напитки, табак; рестораны и кафе.

Гетманцев также сообщил, что упрощенную систему налогообложения для физлиц-предпринимателей не будут менять до конца войны.

Объем вкладов в банках. Объем средств, размещенных физическими лицами на счетах в банках в гривне и иностранной валюте, по оперативным данным, в сентябре вырос на 2,4% до 999,431 млрд гривен. Объем средств, размещенных физическими лицами на счетах в банках в гривне и иностранной валюте, по оперативным данным, в сентябре вырос на 2,4% до 999,431 млрд гривен. Средняя процентная ставка по гривневым депозитам (среднемесячная) в сентябре для юрлиц снизилась на 0,9 п.п. до 12,5%, для физлиц выросла на 0,1 п.п. до 12,3%.

Пункты несокрушимости в «Дія». Кабинет Министров Кабинет Министров принял постановление о запуске в приложении «Дія» информационного сервиса о Пунктах несокрушимости. Украинцы будут видеть, где расположен ближайший пункт, смогут оценить имеющиеся там условия и оставить отзыв.

Стоимость стратегических госкомпаний Украины. Фонд госимущества привлек консультантов и попросил оценить 30 украинских госкомпаний. По Фонд госимущества привлек консультантов и попросил оценить 30 украинских госкомпаний. По их оценке стоимость этих активов на сегодняшний день в условиях войны — $45 млрд. Согласно прогнозам консультантов, стоимость этих активов при условии надлежащего, качественного управления за три года может возрасти в четыре раза — до $200 млрд.

Какой будет Украина будущего. Украинское правительство Украинское правительство прогнозирует , что сразу шесть секторов станут основой экономики будущего. Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, в этот список войдут военно-промышленный комплекс, аграрная отрасль, энергетика, ІТ, строительство и машиностроение.

Президент Владимир Зеленский также заявил, что сейчас Украина и другие страны Европы находятся на «историческом повороте». И для дальнейшего будущего может быть всего два варианта.

ПАСЕ признала россию диктатурой. Парламентская ассамблея Совета Европы Парламентская ассамблея Совета Европы признала россию диктатурой и призвала все государства Совета Европы не признавать легитимность главы рф путина после окончания его действующего срока.

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