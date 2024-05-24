День финансов: дифференцированные тарифы на свет, раскрытие банковской тайны, прогноз курса доллара — Finance.ua

День финансов: дифференцированные тарифы на свет, раскрытие банковской тайны, прогноз курса доллара Сегодня 17:50

В пятницу расскажем, когда повысят тарифы на электроэнергию и что будет с курсом гривны до конца года.

Помощь от партнеров. По По данным Министерства финансов, с начала полномасштабного российского вторжения Украина получила более 85 миллиардов долларов от партнеров в качестве прямой бюджетной поддержки. В первые месяцы 2024 года внешняя помощь от ключевых доноров отсутствовала.

повышения налогов, но необходимость обеспечивать военных и связанное с этим давление на бюджет «должно иметь ответ». В Минфине также заявили , что Национальная стратегия доходов на первом этапе не предусматривала, но необходимость обеспечивать военных и связанное с этим давление на бюджет «должно иметь ответ».

Реформы и восстановление экономики. Правительство Правительство синхронизировало с миссией МВФ дальнейшие совместные шаги по возобновлению экономического роста и проведению реформ, стороны обсудили реализацию правительственной программы действий на этот год, а также конфискацию замороженных российских активов.

Тарифы на электроэнергию. Министр энергетики Герман Галущенко Министр энергетики Герман Галущенко заявил , что в течение недели до конца мая правительство примет окончательное решение о размерах новых тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей. В настоящее время рассматривается дифференцированный подход.

Раскрытие банковской тайны. Верховная Рада Верховная Рада приняла за основу правительственный законопроект по расширению перечня оснований раскрытия банками банковской тайны. По запросу нотариусы смогут получать данные о счетах, средствах, движимом имуществе и прочем.

Доставка между странами ЕС. Nova Post Nova Post объявила о запуске новой услуги международной доставки посылок между странами Европы. Теперь клиенты Nova Post могут отправлять посылки не только из Украины в страны Европы или наоборот, но и между любыми странами, где есть отделение Nova Post.

Помощь украинским беженцам в Польше. Польский Сенат Польский Сенат рассмотрел и проголосовал за законопроект, предусматривающий продление с 30 июня 2024 года по 30 сентября 2025 года действия временной защиты для граждан Украины, которые были вынуждены покинуть свою страну в результате войны.

Гривна девальвирует быстрее. Начальник департамента казначейства банка «Глобус» Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства банка «Глобус» Тарас Лесовой выразил мнение, что в июне курс американской валюты в Украине будет колебаться в коридоре 39,5−40 грн за доллар. По его мнению, некоторые предстоящие действия НБУ могут спровоцировать рост спроса на доллар.

обесценивание гривны. Экономист Даниил Монин прогнозирует , что до конца текущего года будут отсутствовать риски, которые могли бы повлечь за собой сильное

По данным НБУ, объем наличной иностранной валюты, которую банки ввезли в Украину в апреле 2024 года, составил 1,126 млрд долларов. Это на 32% больше, чем в марте.

Вклады украинцев. Вклады украинцев продолжают расти. По Вклады украинцев продолжают расти. По данным ФГВФЛ, на 1 мая 2024 года общая сумма вкладов физических лиц в банках Украины составила 1 244,2 млрд грн, что на 15,8 млрд грн больше показателя предыдущего месяца.

Напомним, что 18 мая Invest Talk Summit-2024 собрал под одной крышей начинающих инвесторов, бизнесменов и опытных инвесторов. На мероприятии обсуждались разные темы об инвестициях: от того, что сейчас происходит на украинском рынке инвестиций и чего ждать через 3 года, до неочевидных схем и лайфхаков в инвестировании. Коротко о главном:

Также рады сообщить, что скоро уже второй раз состоится премия Fin Blogger Award, которая определит лучшие диджитал-каналы о деньгах и инвестициях в 2024 году. Блогеры и эксперты в области финансов могут присоединиться и побороться за звание лучших среди лидеров мнений в своей нише. Все детали рассказываем здесь. ⚡

Мост-волна в Киеве. В Киеве В Киеве открыли пешеходный мост с Оболонской набережной на Оболонский остров. Конструкции для моста были изготовлены на предприятии «Азовсталь». Метрополия Большого Парижа стала меценатом достройки пешеходного моста с Оболонской набережной на Оболонский остров. На строительные работы французы выделили 19,5 млн грн.

Фото: Виталий Кличко

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