День финансов: решения по учетной ставке, налоги для ФЛП на 2027 год, блокирование карты за переводы Сегодня 17:45

В четверг, 17 сентября, Национальный банк повысил учетную ставку, а Зеленский назначил и.о. генпрокурора и анонсировал возвращение декларирования для силовиков.

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Решения по учетной ставке

Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 16% с учетом устойчивого фундаментального ценового давления, вторичных эффектов от шоков предложения и усиления среднесрочных проинфляционных рисков. Это решение поддержит привлекательность гривневых активов и устойчивость валютного рынка, что позволит сохранить контролируемость инфляционных ожиданий и вернуть инфляцию на траекторию устойчивого снижения к цели 5% на горизонте политики.

Также в Национальном банке заявили , что повышение учетной ставки 30 июля уже оказало влияние на стоимость гривневых сбережений. После ужесточения процентной политики часть банков, преимущественно небольших, начала повышать ставки по гривневым депозитам.

Переводы через НППУ

НБУ разрешил пользователям небанковских платежных сервисов рассчитываться картой за границей в пределах 200 тыс. грн в месяц, получать переводы из-за границы и зачислять оплату от нерезидентов.

💳 Банки в Украине в автоматическом режиме отслеживают каждый перевод между карточками физических лиц. Поэтому даже обычная операция, например, возврат долга другом или оплата за продажу старых вещей, иногда завершается тем, что карточка перестает работать без предупреждения.

За что на самом деле могут заблокировать карту и существуют ли лимиты на переводы между картами, рассказываем в новой статье:

Налоги для ФЛП в 2027 году

Кабинет Министров подал в Верховную Раду законопроект о государственном бюджете на 2027 год. Документ предусматривает социальные показатели, от которых будут зависеть, в частности, налоговые обязательства физических лиц-предпринимателей по упрощенной системе налогообложения. По ссылке рассказываем, какие размеры налогов ожидать ФЛП.

Кстати, в новом видео на нашем YouTube-канале финансовый эксперт Алексей Козырев разобрал основные показатели проекта бюджета, прогноз курса гривны, инфляцию, государственные заимствования и возможные риски для граждан и бизнеса:

Санкции США против россии

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект об «адских санкциях» против россии. Законопроект предусматривает санкции против высшего руководства россии, российских олигархов и членов их семей, компаний банковского и энергетического секторов, а также судов так называемого теневого флота.

Решение Зеленского

Президент Владимир Зеленский своим указом возложил на исполнение обязанностей генерального прокурора на руководителя Хмельницкой областной прокуратуры Антона Ковальского.

Также Зеленский подписал закон , который вводит уголовную ответственность за создание, руководство и участие в мошеннических колл-центрах.

Кроме того, президент анонсировал возвращение декларирования для не воюющих силовиков. По его словам, в центральных органах исполнительной власти необходимо проверить всех руководителей, как назначенных, так и исполняющих обязанности.

Страхование военных рисков для бизнеса

Кабинет Министров расширил действующую программу страхования военных рисков для бизнеса и упростил механизмы получения компенсаций. Во-первых, Киев и Киевскую область включили в список территорий повышенного военного риска. Также расширили список имущества, за повреждение или уничтожение которого предприятия могут получить компенсацию.

Со своей стороны, Национальный банк увеличил со 180 до 270 дней предельный срок расчетов по операциям по импорту отдельных видов промышленного оборудования. Новые правила касаются товаров, необходимых для обновления и модернизации производственных мощностей в Украине.

Реформа ФГВФЛ

Верховная Рада приняла за основу законопроект № 15269 о внесении изменений в закон «О системе гарантирования вкладов физических лиц» по корпоративному управлению Фонда.