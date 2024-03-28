День финансов: детали законопроекта о мобилизации, планы НБУ по приватизации госбанков, курс валют в апреле — Finance.ua

День финансов: детали законопроекта о мобилизации, планы НБУ по приватизации госбанков, курс валют в апреле
Четверг, 28 марта. Банки, инвестиции и мобилизация.
Новый законопроект о мобилизации. В Министерстве обороны дали разъяснение, что предусматривает новый закон о мобилизации и военной подготовке. В частности, документ вводит базовую военную подготовку в университетах с 2025 года, срочную военную службу продолжительностью 5 месяцев в мирное время и 3 месяца в военное время вместо срочной службы, мобилизацию с 25 до 60 лет и отсрочку от военной службы до достижения призывного возраста для граждан с 18 лет.
Депутат от фракции «Европейская солидарность» Ирина Фриз добавила, что комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поддержал норму по организации и порядку бронирования военнообязанных.
Будут ли приватизированы госбанки. Глава НБУ Андрей Пышный во время мероприятия NV «Европейский путь Украины. Диалоги о будущем» рассказал, что сейчас идет работа над уменьшением доли государственной собственности. По его словам, 55% влияния государства должно быть по максимуму использовано для процесса восстановления экономики.
- Во время этого же мероприятия Пышный рассказал, когда Украина войдет в еврозону.
- Со своей стороны член правления ПриватБанка по розничному бизнесу Дмитрий Мусиенко рассказал, смогут ли украинские банки выйти на рынок ЕС.
Курс валют в апреле. Экономический эксперт Олег Пендзин прогнозирует, что в течение апреля курс доллара на валютном рынке должен быть ниже 39 гривен. По его словам, коридор колебания курса доллара в апреле ожидается в пределах 38−39 гривен.
Ранее НБУ повысил официальный курс доллара до исторического максимума в 39,3430 гривен за доллар. Какой курс валют при таких условиях ждать в апреле 2024 года, рассказал также финансовый эксперт Алексей Козырев в новом видео на нашем YouTube-канале:
Женское лицо бизнеса. Как свидетельствуют данные исследования YC. Market и R&D-центр YouControl, в 2023 году женщины зарегистрировали на 45 000 больше ФЛП, чем мужчины. Это 57% от общего количества новых ФЛП за прошлый год. В то же время в открытии новых компаний лидерство уверенно держат мужчины.
В Опендатабот рассказали, что с начала 2022 года украинские компании изменили свое место регистрации почти 19 тысяч раз. Самым популярным направлением для переезда стал маршрут из Киева в Киевскую область.
Кончится война — будет «бум». Президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что после окончания войны Украину ожидает демографический «бум». Однако он подчеркнул, что безопасность является самым важным фактором стимулирования рождаемости.
Полномасштабная война повлияла на все области жизни украинцев. Рынок страхования — не исключение. Особые изменения претерпел сектор добровольного медицинского страхования. Ведь к привычным рискам добавились еще и те, которые несет война. Finance.ua разбирался, как работает медицинская страховка и на что нужно обратить внимание при оформлении полиса. Помогала нам в этом компания UNIVERSALNA:
ДМС в условиях войны: все, что нужно знать 🔍
«Киевстар» меняет тарифы. Украинский мобильный оператор «Киевстар» обновляет ряд тарифов. Изменения будут касаться тарифов, не обновлявшихся с прошлого года и раньше. К примеру, тариф «Онлайн без границ» стоил 175, а станет 225 грн. Кроме стоимости изменится еще и наполнение тарифов.
Новые правила ввоза гуманитарной помощи. В Минсоцполитики напомнили, что 31 марта завершается переходный период, во время которого в Украину можно было завозить гуманитарную помощь, используя бумажные декларации. С 1 апреля ввезти гуманитарную помощь в Украину будет возможно только с использованием Автоматизированной системы регистрации гуманитарной помощи.
Ненадежные инвестпроекты. Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку обновила список ненадежных инвестиционных проектов. В этот раз комиссия обнаружила еще 12 кейсов. Среди них RoboForex, CapitalProf и RWB Group.
Отметим, что в прошлом году на передовой инвестиционных предпочтений была «Великолепная семерка». Семь акций мегакапитализированных компаний (AAPL, MSFT, GOOG, AMZN, NVDA, TSLA, META) принесли своим инвесторам безумные прибыли. Однако тренды обладают свойством меняться, и глядя на динамику этих компаний в последние недели все больше инвесторов ищет альтернативу. О ней рассказываем в новой статье:
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