День финансов: детали законопроекта о мобилизации, планы НБУ по приватизации госбанков, курс валют в апреле — Finance.ua

День финансов: детали законопроекта о мобилизации, планы НБУ по приватизации госбанков, курс валют в апреле Сегодня 17:50

Четверг, 28 марта. Банки, инвестиции и мобилизация.

Новый законопроект о мобилизации. В Министерстве обороны В Министерстве обороны дали разъяснение , что предусматривает новый закон о мобилизации и военной подготовке. В частности, документ вводит базовую военную подготовку в университетах с 2025 года, срочную военную службу продолжительностью 5 месяцев в мирное время и 3 месяца в военное время вместо срочной службы, мобилизацию с 25 до 60 лет и отсрочку от военной службы до достижения призывного возраста для граждан с 18 лет.

бронирования военнообязанных. Депутат от фракции «Европейская солидарность» Ирина Фриз добавила , что комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поддержал норму по организации и порядку

Будут ли приватизированы госбанки. Глава НБУ Андрей Пышный во время мероприятия NV «Европейский путь Украины. Диалоги о будущем» Глава НБУ Андрей Пышный во время мероприятия NV «Европейский путь Украины. Диалоги о будущем» рассказал , что сейчас идет работа над уменьшением доли государственной собственности. По его словам, 55% влияния государства должно быть по максимуму использовано для процесса восстановления экономики.

Во время этого же мероприятия Пышный рассказал, когда Украина войдет в еврозону.

Со своей стороны член правления ПриватБанка по розничному бизнесу Дмитрий Мусиенко рассказал, смогут ли украинские банки выйти на рынок ЕС.

Курс валют в апреле. Экономический эксперт Олег Пендзин Экономический эксперт Олег Пендзин прогнозирует , что в течение апреля курс доллара на валютном рынке должен быть ниже 39 гривен. По его словам, коридор колебания курса доллара в апреле ожидается в пределах 38−39 гривен.

Ранее НБУ повысил официальный курс доллара до исторического максимума в 39,3430 гривен за доллар. Какой курс валют при таких условиях ждать в апреле 2024 года, рассказал также финансовый эксперт Алексей Козырев в новом видео на нашем YouTube-канале:

Женское лицо бизнеса. Как Как свидетельствуют данные исследования YC. Market и R&D-центр YouControl, в 2023 году женщины зарегистрировали на 45 000 больше ФЛП, чем мужчины. Это 57% от общего количества новых ФЛП за прошлый год. В то же время в открытии новых компаний лидерство уверенно держат мужчины.

украинские компании изменили свое место регистрации почти 19 тысяч раз. Самым популярным направлением для переезда стал маршрут из Киева в Киевскую область. В Опендатабот рассказали , что с начала 2022 годапочти 19 тысяч раз. Самым популярным направлением для переезда стал маршрут из Киева в Киевскую область.

Кончится война — будет «бум». Президент Украины Владимир Зеленский Президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение , что после окончания войны Украину ожидает демографический «бум». Однако он подчеркнул, что безопасность является самым важным фактором стимулирования рождаемости.

Полномасштабная война повлияла на все области жизни украинцев. Рынок страхования — не исключение. Особые изменения претерпел сектор добровольного медицинского страхования. Ведь к привычным рискам добавились еще и те, которые несет война. Finance.ua разбирался, как работает медицинская страховка и на что нужно обратить внимание при оформлении полиса. Помогала нам в этом компания UNIVERSALNA:

«Киевстар» меняет тарифы. Украинский мобильный оператор «Киевстар» Украинский мобильный оператор «Киевстар» обновляет ряд тарифов. Изменения будут касаться тарифов, не обновлявшихся с прошлого года и раньше. К примеру, тариф «Онлайн без границ» стоил 175, а станет 225 грн. Кроме стоимости изменится еще и наполнение тарифов.

Новые правила ввоза гуманитарной помощи. В Минсоцполитики В Минсоцполитики напомнили , что 31 марта завершается переходный период, во время которого в Украину можно было завозить гуманитарную помощь, используя бумажные декларации. С 1 апреля ввезти гуманитарную помощь в Украину будет возможно только с использованием Автоматизированной системы регистрации гуманитарной помощи.

Ненадежные инвестпроекты. Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку обновила список ненадежных инвестиционных проектов. В этот раз комиссия обнаружила еще 12 кейсов. Среди них RoboForex, CapitalProf и RWB Group.

Отметим, что в прошлом году на передовой инвестиционных предпочтений была «Великолепная семерка». Семь акций мегакапитализированных компаний (AAPL, MSFT, GOOG, AMZN, NVDA, TSLA, META) принесли своим инвесторам безумные прибыли. Однако тренды обладают свойством меняться, и глядя на динамику этих компаний в последние недели все больше инвесторов ищет альтернативу. О ней рассказываем в новой статье:

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