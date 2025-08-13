День финансов: «Дія.Картка» стала доступной, выезд мужчин до 22 лет, 10 тыс грн стипендии школьникам — Finance.ua

День финансов: «Дія.Картка» стала доступной, выезд мужчин до 22 лет, 10 тыс грн стипендии школьникам Сегодня 17:45

В среду, 13 августа, Президент Владимир Зеленский поручил правительству упростить пересечение государственной границы для молодых украинцев, предлагая повысить возраст до 22 лет. Также Президент анонсировал изменения в высшем образовании Украины, речь идет о зимнем поступлении и повышении стипендий.

Страны-приоритеты по внедрению множественного гражданства.

Президент Владимир Зеленский во время выступления на Украинском молодежном форуме-2025 заявил, что принятие закона о множественном гражданстве является важным и правильным решением. Приоритет получат страны, где проживает значительное количество украинцев и активно поддерживают Украину во время полномасштабной войны с россией.

Планы относительно повышения пенсионного возраста.

Пока вопрос повышения пенсионного возраста в правительстве не рассматривают. Об этом рассказал министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин. По его словам, правительство стремится защитить солидарную систему, вернуть к ней доверие.

ВПО будут иметь право на государственную помощь по программе «єОселя».

Минсоцполитики опубликовало проект постановления Правительства относительно Порядка предоставления государственной помощи по льготному ипотечному кредиту по программе «єОселя» для ВПЛ и лиц, проживающих на прифронтовых территориях.

Школьникам выплатят 10 000 грн стипендии.

Украинские школьники, которые сдадут мультипредметный тест на высокие баллы, смогут претендовать на стипендию от президента. Как сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, школьники, которые сдадут НМТ на 185+ баллов, получат стипендию президента — 10 000 грн в год.

Что будет с курсом доллара, инфляцией и тарифами в 2025 году.

До конца 2025 года ожидается курс на уровне около 42,6 гривен за доллар, а валютные резервы — более 55 млрд долларов. Это дает Нацбанку достаточное пространство для удержания крепкой гривны и сглаживания возможных колебаний. Об этом рассказал финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив.

🌱 InvestMarket от «Минфин» — это онлайн-платформа, помогающая инвесторам быстро найти перспективные инвестиционные возможности и получать пассивный доход. Узнайте, какие варианты инвестиций на InvestMarket, и выберите свой.

Ключевые преимущества InvestMarket от «Минфин»:

возможность сравнивать предложения из разных категорий в одном каталоге;

удобный интерфейс для выбора проекта под свой бюджет и инвестиционные цели;

прозрачный доступ к информации о проекте;

возможность заказать бесплатную консультацию и задать дополнительные вопросы без комиссий и посредников.

Объем IT услуг.

В первом полугодии 2025 года экспорт компьютерных услуг из Украины увеличился на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В то же время доля телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг в общей структуре экспорта выросла с 38,5 до 43%.

85% киевлян хотят улучшения жилищных условий.

Киев — город многоквартирных домов: 88% респондентов сегодня живут именно в многоэтажках. В то же время собственное жилье — квартиру или частный дом имеют только две трети опрошенных людей (66%), остальные снимают или живут у родственников.

Рынок труда в агросекторе.

За последний год заработная плата в агросекторе Украины выросла на 15%. В июле 2025 года по сравнению с июлем 2024-го медианные зарплаты выросли почти во всех ключевых аграрных профессиях.

В августе Украина возглавила европейский рейтинг по стоимости электроэнергии.

По данным платформы ENTSOE, среднесуточная цена на рынке «на сутки вперед» 10 августа достигла более 5 300 грн/МВтч — это абсолютный максимум среди 26 стран Европы.

🚙В новом материале Finance.ua расскажет об актуальных данных о стоимости топлива. Покажем, сколько «съедает» обслуживание авто в течение года и как можно реально сократить расходы. Об этом всем в статье ниже:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.