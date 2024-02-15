День финансов: что будет с курсом доллара и ценами в Украине, прогноз Dragon Capital по ВВП — Finance.ua

День финансов: что будет с курсом доллара и ценами в Украине, прогноз Dragon Capital по ВВП Сегодня 17:40

В четверг, 15 февраля, финансовые аналитики, банкиры и население дали прогнозы курса доллара и цен в Украине.

Dragon Capital обновили прогноз роста ВВП Украины. Рост ВВП Украины в 2024 году замедлится до примерно 4% с почти 6% в 2023 году. Такие прогнозы Рост ВВП Украины в 2024 году замедлится до примерно 4% с почти 6% в 2023 году. Такие прогнозы обнародовал глава и основатель инвестиционной компании Dragon Capital Томаш Фиала. Также, согласно прогнозу, увеличится инфляция до 8% с 5,1% в прошлом году, а курс на конец года составит 39 грн/$.

Украинцы стали меньше опасаться падения гривны, безработицы и роста цен. Аналитики Info Sapiens Аналитики Info Sapiens отмечают , что в начале 2024 года динамика индексов без статистически значимых изменений. Определенная тенденция к улучшению экономических ожиданий (особенно длительных).

Рейтинг банков с самой большой годовой прибылью. Украинские банки Украинские банки заработали за 2023 год 86,55 млрд грн чистой прибыли, что на 44 млрд грн меньше, чем в январе-ноябре 2023 года, когда чистая прибыль банковской системы составила 130,55 млрд грн. Больше всего заработал ПриватБанк — 37,765 млрд грн.

А monobank добавил три новые функции в сервис «Банка».

А в новом видео наш эскперт Олексей Козырев сообщил о том, забирают ли украинцы деньги с банков и насколько это критично:

В Минобороны объяснили, как появились «яйца по 17 грн». Министерство обороны Украины Министерство обороны Украины ввело новую архитектуру закупок для ВСУ в соответствии со стандартами НАТО. Ведомство уверяет, что «яиц по 17 гривен» больше не будет.

Помощь на $5,5 млрд. К Координационной Платформе доноров Украины присоединились четыре страны с общим объемом предложенной помощи в $5,5 млрд. Об этом К Координационной Платформе доноров Украины присоединились четыре страны с общим объемом предложенной помощи в $5,5 млрд. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов. Новыми странами-членами стали Республика Корея, Нидерланды, Норвегия и Швеция.

Также Австралия выделила миллионный транш на поддержку обороны Украины. А Германия планирует предоставить Украине краткосрочную помощь на свыше 100 млн евро.

При этом Украина в 2024 году рассчитывает получить 4 миллиарда долларов из замороженных активов рф.

Во Всемирном банке посчитали, сколько средств нужно для восстановления Украины после войны.

Кто вдвое увеличил уплату налогов. Производители безалкогольных напитков и минеральной воды в 2023 году уплатили налогов на сумму в 2 раза больше, чем в 2022 году. Об этом Производители безалкогольных напитков и минеральной воды в 2023 году уплатили налогов на сумму в 2 раза больше, чем в 2022 году. Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Также он заявил, что после принятия законопроекта о мобилизации придется пересматривать госбюджет.

Кстати, сегодня Finance.ua разбирался в нововодствах с третьей платежкой с газом — откуда и почему возникла идея, когда украинцы начнут ее получать и сколько придется доплатить.

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