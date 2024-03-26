День финансов: четвертый транш от МВФ, увольнение Данилова, дата завершения отопительного сезона в Киеве — Finance.ua

День финансов: четвертый транш от МВФ, увольнение Данилова, дата завершения отопительного сезона в Киеве
Вторник, 26 марта. Когда в столице начнут отключать отопление и сколько зарабатывают табачные компании.
$880 млн от МВФ. Украина получила четвертый транш финансирования на сумму около $880 млн (663,9 млн СПЗ) от МВФ. Таким образом, Украина привлекла уже около $5,4 млрд из предусмотренных программой $15,6 млрд (11,6 млрд СПЗ).
Как пояснил советник президента Украины Олег Устенко, программа сотрудничества с МВФ — это программа расширенного кредитования, рассчитанная почти на 15,6 млрд долларов, она длится несколько лет.
Зеленский уволил Данилова. Президент Украины Владимир Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря СНБО и назначил на его место главу Службы внешней разведки Александра Литвиненко.
Валовой внешний долг Украины. По данным Национального банка, объем валового внешнего долга Украины в течение ІV квартала 2023 года увеличился на $10,6 млрд — до $161,5 млрд, относительно ВВП долг увеличился с 89,3% до 90,7%.
Смягчение валютных ограничений. Заместитель главы Нацбанка Сергей Николайчук заявил, что НБУ изучает возможность разрешения репатриации новых дивидендов и ослабления запрета на обслуживание внешних долгов. Регулятор ориентируется на макрофинансовые предпосылки.
Зарплаты в Украине. В Министерстве экономики сообщили, что украинские предприятия повышают уровень оплаты труда с целью удержания и привлечения нового высококвалифицированного персонала в условиях нехватки трудовых ресурсов в стране. Так, средняя зарплата в резюме на сайтах поиска работы выросла на начало марта до 19 566 гривен. Зарплата в вакансиях увеличилась до 18 446 гривен.
Кстати, специалисты robota.ua подготовили подборку неординарных вакансий марта. Спешите откликнуться, ведь вакансии быстро закрываются.
В то же время, Министерство финансов обнародовало аналитический инструмент по оплате труда и численности работников государственных органов, местных госадминистраций и органов судебной власти в январе 2024 года. Лидирует по уровню зарплат НКРЭКУ. В среднем ее работники получают зарплату в 68,9 тысячи гривен.
Выплаты для работающих пенсионеров. С 1 апреля выплаты работающим пенсионерам будут увеличены. В Верховной Раде говорят, что это небольшие средства, но в общем для государственного бюджета это все-таки дополнительные расходы. Увеличение выплат покроет для пенсионеров удорожание продуктов и услуг. Также в Пенсионном Фонде сообщили, как узнать размер своей будущей пенсии.
Прогноз курса доллара на ближайшие недели. Руководитель отдела аналитики Concorde Capital Александр Паращий прогнозирует, что в Украине в ближайшие несколько недель курс доллара снизится с 39,13 до 38,5 грн/$. Значительных изменений в стоимости валюты не будет.
Как добавила директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько, на валютном рынке курс доллара уже достиг 39 гривен. Это произошло из-за большого спроса на валюту. В течение этой недели ее цена в наличном сегменте будет колебаться от 38,80 до 39,50 гривен.
Отопительный сезон в Киеве. Отопительный сезон в столице планируют завершать 28 марта, учитывая существенное потепление, которое прогнозируют синоптики. Отключение систем отопления в учреждениях здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, дошкольного и общего среднего образования, а также заведениях и учреждениях социального обслуживания происходит по письменным заявкам их руководителей. Досрочно завершили отопительный сезон в Херсоне.
Платформа цифровой валюты. Глобальная банковская сеть обмена сообщениями SWIFT планирует запустить новую платформу в течение следующих одного-двух лет, чтобы подключить волну разрабатываемых сейчас цифровых валют центральных банков к существующей финансовой системе.
Как работает табачный рынок в Украине и мире. В Украине 31% граждан курят — это статистика за 2022 год. Так что же такое — сигарета? Это способ отвлечься от стресса, социальный ритуал, плохая привычка… А еще — это куча денег в бюджет от акцизов на продажу сигарет или миллиарды долларов в карманах табачных компаний. Как вообще работает табачный рынок в Украине и мире? Сколько денег и как табачные компании подсаживают все больше людей на свою продукцию? Об этом все расскажем в этой статье:
Сигареты: сколько зарабатывают на вас табачные компании? 🚬
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Также мы обновили Рейтинг микрофинансовых организаций Украины.
🏆 Напомним, что уже на этой неделе — 29 марта — состоится церемония награждения победителей премии FinAwards 2024. Присоединиться к лучшим представителям финсферы вполне реально. Для этого достаточно купить билеты и прийти на церемонию.
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