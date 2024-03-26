День финансов: четвертый транш от МВФ, увольнение Данилова, дата завершения отопительного сезона в Киеве — Finance.ua

День финансов: четвертый транш от МВФ, увольнение Данилова, дата завершения отопительного сезона в Киеве Сегодня 17:50

Вторник, 26 марта. Когда в столице начнут отключать отопление и сколько зарабатывают табачные компании.

$880 млн от МВФ. Украина Украина получила четвертый транш финансирования на сумму около $880 млн (663,9 млн СПЗ) от МВФ. Таким образом, Украина привлекла уже около $5,4 млрд из предусмотренных программой $15,6 млрд (11,6 млрд СПЗ).

программа сотрудничества с МВФ — это программа расширенного кредитования, рассчитанная почти на 15,6 млрд долларов, она длится несколько лет. Как пояснил советник президента Украины Олег Устенко,— это программа расширенного кредитования, рассчитанная почти на 15,6 млрд долларов, она длится несколько лет.

Зеленский уволил Данилова. Президент Украины Владимир Зеленский Президент Украины Владимир Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря СНБО и назначил на его место главу Службы внешней разведки Александра Литвиненко.

Валовой внешний долг Украины. По По данным Национального банка, объем валового внешнего долга Украины в течение ІV квартала 2023 года увеличился на $10,6 млрд — до $161,5 млрд, относительно ВВП долг увеличился с 89,3% до 90,7%.

Смягчение валютных ограничений. Заместитель главы Нацбанка Сергей Николайчук Заместитель главы Нацбанка Сергей Николайчук заявил , что НБУ изучает возможность разрешения репатриации новых дивидендов и ослабления запрета на обслуживание внешних долгов. Регулятор ориентируется на макрофинансовые предпосылки.

Зарплаты в Украине. В Министерстве экономики В Министерстве экономики сообщили , что украинские предприятия повышают уровень оплаты труда с целью удержания и привлечения нового высококвалифицированного персонала в условиях нехватки трудовых ресурсов в стране. Так, средняя зарплата в резюме на сайтах поиска работы выросла на начало марта до 19 566 гривен. Зарплата в вакансиях увеличилась до 18 446 гривен.

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аналитический инструмент по оплате труда и численности работников государственных органов, местных госадминистраций и органов судебной власти в январе 2024 года. Лидирует по уровню зарплат НКРЭКУ. В среднем ее работники получают зарплату в 68,9 тысячи гривен. В то же время, Министерство финансов обнародовало , местных госадминистраций и органов судебной власти в январе 2024 года. Лидирует по уровню зарплат НКРЭКУ. В среднем ее работники получают зарплату в 68,9 тысячи гривен.

Выплаты для работающих пенсионеров. С 1 апреля выплаты работающим пенсионерам С 1 апреля выплаты работающим пенсионерам будут увеличены . В Верховной Раде говорят, что это небольшие средства, но в общем для государственного бюджета это все-таки дополнительные расходы. Увеличение выплат покроет для пенсионеров удорожание продуктов и услуг. Также в Пенсионном Фонде сообщили , как узнать размер своей будущей пенсии.

Прогноз курса доллара на ближайшие недели. Руководитель отдела аналитики Concorde Capital Александр Паращий Руководитель отдела аналитики Concorde Capital Александр Паращий прогнозирует , что в Украине в ближайшие несколько недель курс доллара снизится с 39,13 до 38,5 грн/$. Значительных изменений в стоимости валюты не будет.

курс доллара уже достиг 39 гривен. Это произошло из-за большого спроса на валюту. В течение этой недели ее цена в наличном сегменте будет колебаться от 38,80 до 39,50 гривен. Как добавила директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько, на валютном рынке. Это произошло из-за большого спроса на валюту. В течение этой недели ее цена в наличном сегменте будет колебаться от 38,80 до 39,50 гривен.

Отопительный сезон в Киеве. Отопительный сезон в столице Отопительный сезон в столице планируют завершать 28 марта, учитывая существенное потепление, которое прогнозируют синоптики. Отключение систем отопления в учреждениях здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, дошкольного и общего среднего образования, а также заведениях и учреждениях социального обслуживания происходит по письменным заявкам их руководителей. Досрочно завершили отопительный сезон в Херсоне.

Платформа цифровой валюты. Глобальная банковская сеть обмена сообщениями SWIFT Глобальная банковская сеть обмена сообщениями SWIFT планирует запустить новую платформу в течение следующих одного-двух лет, чтобы подключить волну разрабатываемых сейчас цифровых валют центральных банков к существующей финансовой системе.

Как работает табачный рынок в Украине и мире. В Украине 31% граждан курят — это статистика за 2022 год. Так что же такое — сигарета? Это способ отвлечься от стресса, социальный ритуал, плохая привычка… А еще — это куча денег в бюджет от акцизов на продажу сигарет или миллиарды долларов в карманах табачных компаний. Как вообще работает табачный рынок в Украине и мире? Сколько денег и как табачные компании подсаживают все больше людей на свою продукцию? Об этом все расскажем в этой статье:

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