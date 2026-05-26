День финансов: электронный ИНН, новый прожиточный минимум и минимальная зарплата Сегодня 17:38

Во вторник, 26 мая, в Раде хотят повысить прожиточный минимум и минимальную зарплату, также стало известно, что Рада не поддержала налог на международные посылки.

Электронный ИНН в кармане

Украина сделала еще один шаг в сторону полного отказа от бумажных справок. Министерство цифровой трансформации совместно с Государственной налоговой службой запустили полноценную е-Карточку налогоплательщика в приложении «Дія». Finance.ua подготовил детальный путеводитель: что именно изменилось, зачем нужен этот документ, какие возможности он открывает и как правильно им пользоваться.

Рада не поддержала налог на международные посылки

ВР не поддержала изменения в Таможенный кодекс, касающиеся налогообложения международных посылок. Речь идет о поправках к законопроекту № 12360, которые предусматривали отмену льготного порога для посылок стоимостью до 150 евро.

Прожиточный минимум и минимальная зарплата

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предусматривающий изменение показателей прожиточного минимума в государственном бюджете на 2026 год, а также повышение минимальной пенсии, минимальной зарплаты и денежного довольствия военнослужащих.

Зарплаты до 165 тыс. грн

Чаще всего среди самых оплачиваемых вакансий фигурируют штукатуры, фасадщики, каменщики, плиточники, маляры и строители.

В то же время компании украинской оборонки предлагают заметно более высокий уровень зарплат, чем в среднем на рынке труда.

Вакансии с жильем

За первые четыре месяца 2026 года через Службу занятости работодатели предложили искателям работы 1747 вакансий с возможностью предоставления жилья.

Правительство изменило правила малой приватизации

Выкупить государственное или коммунальное имущество за копейки через аренду и ремонт больше не выйдет. Правительство изменило правила малой приватизации и сделало открытые онлайн-аукционы обязательными для продажи арендованного имущества.

Чего ждать от курса на этой неделе

Официальный курс гривны к доллару США в течение 18−22 мая двигался в пределах узкого диапазона и постепенно рос. Гривна ослабла незначительно, в то же время стоимость доллара оказалась рекордно высокой дважды за неделю.

