День финансов: цены в новостройках, обновленные платежки за газ, чего ждать от курса Сегодня 17:37

В понедельник, 13 июля, стало известно, когда украинцы получат обновленные платежки за газ и кто может уволиться со службы во время войны.

Кто может уволиться со службы во время войны

В Украине отдельные категории военнослужащих имеют право на увольнение с военной службы даже во время действия военного положения. Законодательство определяет перечень оснований, по которым это возможно, а также порядок оформления такого увольнения.

В то же время, иностранным военным упростили процедуру получения вида на временное жительство в Украине.

Чего ждать от курса на этой неделе

В течение 6−10 июля официальный курс гривны к доллару США демонстрировал умеренное укрепление гривны в первой половине недели, которое в конце прервалось незначительной технической коррекцией. В течение следующей недели спрос на валюту не исчезнет. Подробности здесь.

Цены в новостройках в Киеве и других городах

В июне 2026 года цены на жилье преимущественно росли, спрос на новостройки снизился, а рынок аренды продемонстрировал одновременное увеличение и предложения и количества потенциальных арендаторов. Подробности смотрите здесь.

Обновленные платежки за газ

С октября 2026 года украинцы получат обновленные платежные документы за распределение природного газа. Изменения, которые вступят в силу с 1 октября 2026 г., утвердила Национальная комиссия по госрегулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Все детали читайте здесь

использования водительских удостоверений. Мы разбирались Кстати, после начала полномасштабного российского вторжения в Украину и вызванной им волны беженцев, прежде всего направленной в страны Европы, государства ЕС существенно упростили ряд процедур и правил для граждан Украины. Среди таких были и правила, касающиесяМы разбирались по этому полу — как это действует в разных странах.

Уровень зарплат в государственных банках

Председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев раскритиковал уровень зарплат в государственных банках во время полномасштабной войны.

Финансовая независимость женщин в Украине

Рекордные 96% украинок убеждены, что финансовая независимость чрезвычайно важна. Но между желанием и реальностью до сих пор остается существенный разрыв: регулярный доход есть только более половины опрошенных.

Налоговые декларации и платить налоги через Приват24

ПриватБанк добавил в приложение Приват24 сервис подачи налоговых деклараций плательщика единого налога. Теперь физические лица-предприниматели могут подавать отчетность непосредственно через мобильное приложение без использования дополнительных программ, бухгалтерских сервисов или посещения государственных учреждений.

Где украинцы чаще всего обращаются в центры занятости

На протяжении шести месяцев 2026 года больше всего работодателей искали во Львовской области, где было подано 28 тысяч вакансий. Среди регионов с высоким приростом количества трудоустроенных лидирует Закарпатская область.

За границей

ЕС планирует смягчить новый пакет санкций против рф.

Германия оплатит закупку 50 тысяч ударных БПЛА для Украины.

ЕС готовит план масштабной электрификации экономики из-за подорожания нефти и газа.

ЕБРР инвестирует 20 млн евро в стеклозавод в Гостомеле.

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