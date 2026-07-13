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День финансов: цены в новостройках, обновленные платежки за газ, чего ждать от курса

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В понедельник, 13 июля, стало известно, когда украинцы получат обновленные платежки за газ и кто может уволиться со службы во время войны.
Кто может уволиться со службы во время войны
В Украине отдельные категории военнослужащих имеют право на увольнение с военной службы даже во время действия военного положения. Законодательство определяет перечень оснований, по которым это возможно, а также порядок оформления такого увольнения.
В то же время, иностранным военным упростили процедуру получения вида на временное жительство в Украине.
Чего ждать от курса на этой неделе
В течение 6−10 июля официальный курс гривны к доллару США демонстрировал умеренное укрепление гривны в первой половине недели, которое в конце прервалось незначительной технической коррекцией. В течение следующей недели спрос на валюту не исчезнет. Подробности здесь.
Цены в новостройках в Киеве и других городах
В июне 2026 года цены на жилье преимущественно росли, спрос на новостройки снизился, а рынок аренды продемонстрировал одновременное увеличение и предложения и количества потенциальных арендаторов. Подробности смотрите здесь.
Обновленные платежки за газ
С октября 2026 года украинцы получат обновленные платежные документы за распределение природного газа. Изменения, которые вступят в силу с 1 октября 2026 г., утвердила Национальная комиссия по госрегулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Все детали читайте здесь.
Кстати, после начала полномасштабного российского вторжения в Украину и вызванной им волны беженцев, прежде всего направленной в страны Европы, государства ЕС существенно упростили ряд процедур и правил для граждан Украины. Среди таких были и правила, касающиеся использования водительских удостоверений. Мы разбирались по этому полу — как это действует в разных странах.

🚘Замена водительских прав за границей: особенности и суммы

Уровень зарплат в государственных банках
Председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев раскритиковал уровень зарплат в государственных банках во время полномасштабной войны.
Финансовая независимость женщин в Украине
Рекордные 96% украинок убеждены, что финансовая независимость чрезвычайно важна. Но между желанием и реальностью до сих пор остается существенный разрыв: регулярный доход есть только более половины опрошенных.
Налоговые декларации и платить налоги через Приват24
ПриватБанк добавил в приложение Приват24 сервис подачи налоговых деклараций плательщика единого налога. Теперь физические лица-предприниматели могут подавать отчетность непосредственно через мобильное приложение без использования дополнительных программ, бухгалтерских сервисов или посещения государственных учреждений.
Где украинцы чаще всего обращаются в центры занятости
На протяжении шести месяцев 2026 года больше всего работодателей искали во Львовской области, где было подано 28 тысяч вакансий. Среди регионов с высоким приростом количества трудоустроенных лидирует Закарпатская область.

За границей

  • ЕС планирует смягчить новый пакет санкций против рф.
  • ЕС готовит план масштабной электрификации экономики из-за подорожания нефти и газа.
По материалам:
Finance.ua
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