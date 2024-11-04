День финансов: цели НБУ на валютном рынке, субсидии на отопительный сезон, сроки запуска 5G в Украине — Finance.ua

День финансов: цели НБУ на валютном рынке, субсидии на отопительный сезон, сроки запуска 5G в Украине Сегодня 17:45

В понедельник, 4 ноября, расскажем все, что нужно знать о Temu, и когда в Украине массово появятся сети 5G.

Цели НБУ на валютном рынке. Национальный банк в условиях структурного дефицита валюты во время войны Национальный банк в условиях структурного дефицита валюты во время войны сохраняет устойчивость валютного рынка посредством продажи долларов. Это исключает резкие изменения курса. Устойчивость валютного рынка означает, что процессы на валютном рынке происходят в зависимости от спроса и предложения, но с участием Национального банка.

Товары, которые нельзя вернуть. Правительство Правительство составило новый список товаров, которые нельзя вернуть в магазин. Среди прочего: лекарства, продукты питания. В списке всего четыре позиции, но они подразумевают широкий список товаров.

Отметим, что среди украинцев набирает популярность маркетплейс Temu. Платформа активно, даже агрессивно наступает на все рынки мира. Temu сразу же стала конкурентом для других платформ электронной коммерции. Причины этого в широком ассортименте товаров и в доступных ценах. В новой статье Finance.ua подробно рассказывает все, что нужно знать об этом маркетплейсе:

Субсидии на отопительный сезон. Пенсионный фонд Пенсионный фонд пересчитал размеры жилищных субсидий на отопительный сезон 2024−2025 годов. Размер субсидии за октябрь рассчитан с учетом услуги по отоплению жилого помещения с начала отопительного сезона — с 16 октября. Выплата жилищной субсидии за октябрь будет произведена в ноябре.

Денежные переводы. По По данным НБУ, объемы приватных денежных переводов в сентябре снизились на 18,8% и составили 0,8 млрд долларов. Заработная плата, которую украинцы получают из-за границы, сократилась на 22,7%, в свою очередь другие приватные переводы, поступившие через официальные каналы, уменьшились на 6,4%.

Запуск 5G в Украине. На минувшей неделе Минцифры сообщило, что в Украине запустят пилотный проект 5G. Эксперт по телекоммуникациям Александр Глущенко На минувшей неделе Минцифры сообщило, что в Украине запустят пилотный проект 5G. Эксперт по телекоммуникациям Александр Глущенко пояснил , что за внедрение 5G придется платить и конечному потребителю. По его словам, 2030 год — это год, когда нужно ориентироваться, что в Украине массово появятся сети 5G.

Налог на прибыль банков. В МВФ В МВФ считают , что введение 50% налога на прибыль банков второй год подряд противоречит природе налога на сверхприбыль, оно подрывает доверие к политике и не является эффективным решением.

Также МВФ рекомендовал в рамках увеличения потенциала внутренних источников финансирования в дальнейшем повысить НДС, улучшить ситуацию со справедливостью налоговой системы Украины и полноценно внедрить механизм углеродной корректировки импорта.

Зарплаты украинцев. Народный депутат Галина Васильченко Народный депутат Галина Васильченко отметила , что зарплаты украинцев могут снизиться со следующего года. Возможное снижение связано с законопроектом о повышении налогов. Им предусмотрено повышение военного сбора до 5%, а это на 3,5% больше придется из своих заработных плат отдавать в государственный бюджет.

Сейчас ведущие украинские и международные компании приглашают на стажировку молодых и амбициозных людей без опыта работы или с минимальным, а по завершении некоторые из них предлагают работу в компании. Robota.ua поделилась предложениями о стажировках, которые актуальны на данный момент.

Безработица в ЕС. Уровень безработицы в еврозоне с учетом сезонных изменений составил 6,3% в сентябре 2024 года, снизившись с 6,6% в сентябре 2023 года. По Уровень безработицы в еврозоне с учетом сезонных изменений составил 6,3% в сентябре 2024 года, снизившись с 6,6% в сентябре 2023 года. По данным Евростата, уровень безработицы в ЕС составил 5,9% в сентябре 2024 года против 6,1% в сентябре 2023 года. В сентябре этого года самый высокий уровень безработицы был в Испании — 11,2%. Самый низкий — в Чехии — 2,8%.

Кстати, Тайвань пересматривает правила своей цифровой кочевой визы, которая изначально планировалась для шестимесячного пребывания. Ее могут продлить до одного года.

В то же время в Чехии идет активная подготовка к пенсионной реформе, которая, по нынешним планам, пройдет в несколько этапов, начиная уже с октября 2024 года, и завершится в 2035 году. Украинцам в Чехии также следует обратить внимание на изменения.

А по этой ссылке рассказываем, что выгоднее в ЕС: роуминг или местная SIM-карта.

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