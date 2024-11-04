Листопадові можливості: 10 стажувань для тих, хто розпочинає кар’єру — Finance.ua

Листопадові можливості: 10 стажувань для тих, хто розпочинає кар’єру Сьогодні 14:03 — Особисті фінанси

Листопадові можливості: 10 стажувань для тих, хто розпочинає кар’єру

Стажування відіграє важливу роль у формуванні кар’єри. Воно не тільки допомагає студентам і випускникам отримати реальний контакт із робочим середовищем, але й допомагає їм розвинути необхідні навички, щоб виділитися на ринку праці.

Провідні українські та міжнародні компанії запрошують на стажування молодих та амбітних людей без досвіду роботи або з мінімальним, а по завершенні деякі з них пропонують роботу в компанії. Robota.ua поділилася пропозиціями про стажування, які актуальні на цю мить.

Консультант фінансовий (стажист) в Ukrsibbank BNP Paribas Group

📍Харків

Банк в пошуку фахівця з вищою освітою за економічним напрямом, який буде: продавати банківські продукти для фізичних осіб (депозити, пластикові картки, пакети, рахунки тощо); активно шукати, залучати та супроводжувати клієнтів; консультувати клієнтів у відділенні; забезпечувати якість обслуговування і задоволеності клієнтів.

Junior HR-менеджер (з функціями рекрутингу) в Concert.ua

📍Київ

Квитковий оператор України запрошує на роботу кандидатів, які знають різні інструменти рекрутингу та вміють перевіряти базові компетенції. Серед завдань: брифування керівників, формування портрета та вакансії посади; проведення всіх етапів співбесід; супровід кандидатів на етапі онбордингу; ведення HR-аналітики щодо рекрутингу.

Помічник юриста, юрист-intern у Work & Travel Germany

📍Львів

Міжнародна компанія, лідер ринку у сфері юридичного супроводу трудової міграції та працевлаштування, запрошує студентів юридичного факультету 1−6 курсів/випускників/ молодих юристів на неоплачуване стажування.

Тривалість — до 3-х місяців.

Стажистам пропонується: безкоштовне навчання від топових керівників успішного юридичного бізнесу; можливість кар’єрного росту від intern до Team Lead; можливість очолити новий проєкт в компанії та запустити власний проєкт в партнерстві з компанією.

Trainee Sales Manager у Laba Group

📍Київ

Українська EdTech-компанія шукає менеджерів на вхідні та вихідні продажі. Позиція відкрита одразу на два проєкти: Laba та robot_dreams.

Роботодавець анонсує: навчання; покриває 50% вартості занять спортом, англійської, лікарських послуг та зовнішнього навчання; безлімітну відпустку після 6 місяців роботи в компанії; $500 на покупку MacBook за рік роботи; підтримку від Team Lead, також надає інструменти для продажів та базу клієнтів.

Торговий представник (стажист) у Sav-Orbico

📍Одеса

Міжнародний дистрибутор запрошує на стажування студентів останнього курсу або нещодавніх випускників ВНЗ (спеціалістів/магістрів з економіки, менеджменту, маркетингу, фінансів або продажів), які мають власне авто та можливість його використовувати в роботі з відповідною компенсацією витрат; готових працювати за межами міста протягом дня.

Завдання майбутнього стажиста: представлення, просування і продаж певної категорії товарів компанії в торгівельні точки регіону; проведення переговорів з поточними клієнтами щодо закупівлі об’єму та асортименту продукції; укладення угод з продажу з новими клієнтами; стеження за тим, чи добре продається товар.

Адміністратор кав’ярні (стажист) в UkrKava

📍Київ

Кав’ярня шукає адміністратора для виконання таких завдань: забезпечення високого рівня обслуговування клієнтів; координація роботи персоналу кав’ярні; управління замовленнями та запасами продукції; контроль за дотриманням стандартів чистоти; розв’язання конфліктних ситуацій з клієнтами; підготовка звітності про роботу кав’ярні.

Помічник аудитора (інтерн) у Baker Tilly

📍Тернопіль

Українська аудиторська і консалтингова компанія шукає фахівця. Побажання: базові знання бухгалтерського обліку (форми звітності, принципи ведення бухгалтерського обліку, основні проводки) та вміння працювати з великими обсягами інформації. Досвід роботи на позиції помічника аудитора або бухгалтера вітається, але не є обов’язковим.

Стажування в Skelar

📍Київ

ІТ-компанія запрошує пройти стажування людей без досвіду, які володіють англійською на рівні В1 і вище, а також готові працювати 5−6 нічних змін на місяць. Програма підійде кандидатам, які вже давно мріють почати свій шлях в IT; прагнуть працювати з новітніми технологіями та опанувати роль Customer Support; люблять комунікувати з людьми; студентам, світчерам з інших сфер, та будь-кому, хто має бажання вчитись нового. У вакансії зазначено, що стажисти мають можливість за кілька днів пройти процес відбору та отримати офер.

Стажист у відділ бухгалтерії у Kernel

📍Київ

Провідний у світі та найбільший в Україні виробник та експортер соняшникової олії запрошує студентів останніх курсів ЗВО на стажування в підрозділ бухгалтерії та обліку ЗЕД.

Для роботодавця важливо, щоб майбутній стажист знав основи зовнішньоекономічної діяльності підприємств, принципи бухгалтерського обліку та обліку операцій, види первинних документів та мав базові знання економіки та фінансів.

Стажист/-ка до Технічної дирекції (інженер/-ка базових станцій) у «Vodafone Україна»

📍Київ

Провідний оператор мобільного зв’язку запрошує студентів 4−6 курсів або випускників 2022—2024 рр. з розвиненими аналітичними здібностями долучитися до Програми розвитку талантів Vodafone Career Way та здобути цінний досвід у сфері технологій.

Тривалість оплачуваного стажування — 6 місяців, локація — Київ.

Потрібно: здійснювати монтаж обладнання, налагоджувати та вводити в експлуатацію нове обладнання; контролювати стан обладнання базових та релейних станцій; проводити планово-профілактичні роботи на обладнанні базових та релейних станцій; проводити планові та позапланові вимірювання та випробування.

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