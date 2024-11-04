Масово 5G в Україні з’явиться у 2030 році — експерт з телекомунікацій Сьогодні 14:28 — Технології&Авто

Масово 5G в Україні з’явиться у 2030 році — експерт з телекомунікацій

Міністерство цифрової трансформації 1 листопада повідомило , що в Україні запустять пілотний проєкт 5G.

Детальніше про впровадження нової мережі в етері Громадського радіо розповів експерт з питань телекомунікацій Олександр Глущенко.

За його словами, в Україні є певний частотний діапазон. Щоб запустити частоти 5G, потрібно звільнити інші частоти, які хтось використовує. Тобто здійснити конверсію — того, хто використовує певний діапазон, посунути в інший і компенсувати йому витрати.

«Наприклад, є так званий цифровий дивіденд. Це телевізійні частоти, верхні частоти дециметрового діапазону, в яких в Україні існує телебачення Т2. Для того, щоб їх використовувати для мобільного зв’язку, телевізійному оператору держава повинна заплатити кошти, провести процедуру. Тоді оператор змінює частоти передавачів — змінюється повністю частотний ресурс оператора. Він інвестує компенсовані кошти в переналаштування обладнання, можливо, в додаткове обладнання, частоти вивільняються», — пояснює Глущенко.

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Вивільнені частоти держава виставляє на аукціон, і їх купують мобільні оператори, які потім на цих частотах розбудовують мережу 5G.

Але чому в Україні важко впровадити нову мережу? Експерт з питань телекомунікацій відповідає:

«Є економічний фактор, окрім технічного і бюрократичного. Тобто в країнах, де розгортались мережі 5G, зовсім інша ціна за мобільний зв’язок; в цих країнах зовсім інша економічна ситуація; у них, як правило, хоча б у половини населення повинні бути мобільні телефони з підтримкою 5G».

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До того ж є фактор обладнання. Для запровадження мережі нового покоління мобільні оператори мають або удосконалювати чинне обладнання, або купувати нове.

Експерт впевнений, що за впровадження 5G доведеться платити й кінцевому споживачу. Так, мобільні оператори не зможуть продати нову мережу як окрему послугу, буде лише розширення технічних можливостей в чинному тарифі. Але фінансове навантаження, яке за собою тягне перехід на 5G, впаде й на плечі користувачів, як це й відбувається у будь-якому бізнесі.

«Користувач буде платити за те, що базові станції мобільних операторів будуть зарезервовані на 10 годин кожна. Користувач кінцевий буде платити за впровадження 5G, за ті всі ліцензійні збори, які заплатить мобільний оператор. Так працює бізнес. Це не меценатство, тут ніхто не прийшов побудувати нам нову мережу безплатно», — розповідає експерт.

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Утім, каже Глущенко, є плюс. Обладнання, необхідне для впровадження мережі нового покоління буде дуже дешевим відносно тих цін, які платили мобільні оператори років 5 тому.

«Говорімо чесно, мова про 5G в Україні зараз відбувається в піар-форматі, коли нам розповідають про те, що є пілотні проєкти, що будуть тестувати, як мережа впливає на спецкористувачів, чи не заважає їм. Тому що з початку повномасштабної війни у нас в різних частотних діапазонах з’явилось дуже багато користувачів, яких раніше там не було. І держава, і мобільні оператори беруть час на перевірку цих взаємовідносин, чи не заважають вони один одному. Якщо все буде добре, то 2030 рік — це рік, коли треба орієнтуватись, що в Україні масово з’являться мережі 5G», — підсумовує Глущенко.

Громадське радіо За матеріалами:

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