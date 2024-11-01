В Україні запускають пілотний проєкт 5G-зв'язку у трьох містах — Мінцифри Сьогодні 19:00 — Технології&Авто

В Україні запускають пілотний проєкт 5G-зв'язку у трьох містах — Мінцифри

Уряд ухвалив постанову для запуску пілотного проєкту 5G. Україна починає тестувати нові стандарти зв’язку.

Про це повідомила пресслужба Міністерство цифрової трансформації.

«Уряд ухвалив зміни до постанови № 1340 — це допоможе розгорнути пілотний проєкт із впровадження 5G в першому українському місті, запровадити нові стандарти сучасних технологій зв’язку та наблизити законодавство України до норм ЄС», — сказано в повідомленні.

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Зазначається, що запуск 5G на всій території країни поки неможливий через воєнний стан, тому протягом двох років буде проводитись тестове використання обладнання та перевірятись сумісність мереж 5G з військовим обладнанням. Це важливий крок для повноцінного запуску 5G в Україні в майбутньому, а також один із пунктів стратегії розвитку телекому до 2030 року.

Окрім впровадження 5G, постановою передбачається використання частоти 2100 МГц не тільки для 3G, а і для інших технологій, таких як 2G або 4G. Це дасть більше гнучкості для операторів. А припинення використання частот 694−862 МГц для аналогового та цифрового телебачення звільнить їх для мобільного зв’язку.

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Нині 5G функціонує вже в понад 90 країнах світу. Європейський Союз планує забезпечити цією технологією всі міста та головні дороги до 2025 року. Україна адаптує правила розподілу радіочастот, щоб вони відповідали європейським нормам з метою подальшої євроінтеграції.

Технологія 5G в 10 разів швидша за 4G і забезпечує обмін величезних обсягів інформації на надвисоких швидкостях, а також є безпечною для людей. Вона дозволить автоматизувати виробництво на заводах через різні системи управління, вдосконалити медичні технології через телемедицину, стимулювати розвиток розумних міст завдяки, наприклад, аналізу руху транспорту для зменшення заторів.

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