Кабмін оновив список товарів, які не можна повертати продавцям — Finance.ua

Кабмін оновив список товарів, які не можна повертати продавцям Сьогодні 15:49

Кабмін оновив список товарів, які не можна повертати продавцям

Уряд склав новий список товарів, які не можна повернути в магазин. Серед іншого: ліки, продукти харчування.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук

«Список затверджено, відповідно до частини п’ятої статті 5 ЗУ від 10.06.2023 № 3153-IX „Про захист прав споживачів“, перелік товарів, що не підлягають обміну (поверненню)», — поінформував він.

Мельничук уточнив, що в списку всього п’ять позицій, але вони мають на увазі широкий список товарів:

харчові продукти;

лікарські засоби;

засоби особистої гігієни (зубні щітки, бритви, гребінці);

косметична продукція та мийні засоби;

товари, які були нарізані, вирізані, або розкроєні під замовлення конкретної людини.

При цьому уточнюється, що йдеться про товар без захисної упаковки, яка перешкоджає вільному доступу до таких товарів, товари, нарізані або розкроєні під розмір, визначений споживачем.

Зазначимо, що повернути товари, якщо вони не входять до списку таких, що не підлягають поверненню, можна протягом 14 днів з моменту покупки. При цьому продавець має право вимагати чек на товар, а також перевірити його цілісність. Покупець має право на обмін товару або вимагати повернення коштів. Гроші, сплачені за товар, повертаються споживачеві в день розірвання договору або не пізніше семи днів.

Зверніть увагу, під час продажу товару продавець зобов’язаний видати розрахунковий документ установленої форми, що засвідчує факт купівлі, з відміткою про дату продажу. Але навіть якщо ви не берете чеків або чек про останню покупку не зберігся, повернути товар до магазину все одно можна.

Для цього напишіть заяву про отримання копії товарного чека на ім’я директора магазину. Магазини, що використовують розрахунково-касові апарати, зобов’язані зберігати стрічки з даними про продаж товарів 3 роки. Якщо домовитися з адміністрацією не вдалося або чек не вдалося знайти, ви можете витребувати запис із камер спостереження. І надати це як доказ, але вже в суді.

Серед найпопулярніших товарів, що повертаються покупцями є:

телефони,

телевізори,

монітори,

відеокарти,

інша техніка та електроніка.

Іншу групу становить одяг і взуття — те, що купують найчастіше з непродовольчих товарів і повертають, якщо не підійшов розмір або інші характеристики.

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