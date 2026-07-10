День финансов: банкнота в 2 тыс. грн, план развития гражданской авиации, водительские удостоверения после вступления в ЕС Сегодня 17:45

Пятница, 10 августа. НБУ вводит в обращение банкноту номиналом 2000 грн, размер и продолжительность выплат по безработице предлагают изменить, а гражданскую авиацию Украины хотят адаптировать к стандартам ЕС.

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Новая банкнота

Национальный банк Украины вводит в обращение новую банкноту номиналом в 2000 гривен. Новую купюру введут в обращение 4 сентября — в день памяти Василия Стуса. На лицевой стороне купюры будет размещен портрет поэта, а справа — его подпись. В Национальном банке объяснили, что введение банкноты номиналом в 2000 гривен связано с необходимостью оптимизации наличного обращения и логистических процессов.

Банкнота в честь Василия Стуса — украинского поэта-шестидесятника, политзаключенного СССР, члена Украинской Хельсинкской группы, одного из самых активных представителей украинского диссидентского движения и борца за независимость Украины в ХХ ст.

Бесплатные пробные подписки

Миллионы людей каждый день оформляют бесплатные пробные подписки на фильмы, музыку или программы. Однако после завершения тестового периода многие начинают платить автоматически, даже не заметив момента перехода на платный тариф. Finance.ua исследовал, какие механизмы стоят за бесплатными пробными подписками и как пользователи нередко попадают в ловушку автоматических списаний:

Стратегия развития гражданской авиации

Кабинет Министров утвердил Стратегию развития гражданской авиации Украины до 2030 года и создал Межведомственный координационный центр для подготовки к возобновлению авиасообщения. Документ предусматривает долгосрочное планирование развития отрасли и является частью евроинтеграционных обязательств и адаптации транспортной системы к стандартам Европейского Союза.

В то же время вопрос открытия воздушного пространства не рассматривается из-за ситуации безопасности и продолжающихся массированных атак россии.

Со своей стороны заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко заявил , что Украина может возобновить работу гражданской авиации в течение 3−5 месяцев после создания необходимых условий безопасности.

Выплаты по безработице

Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики рекомендует депутатам принять за основу законопроект, предусматривающий увеличение максимальной продолжительности выплаты пособия по безработице до 180 календарных дней, а также повышение его максимального размера до 150% минимальной заработной платы.

У многих украинцев после запуска базовой социальной помощи возник вопрос, повлияет ли ее оформление на уже назначенные государственные выплаты. Одно из самых распространенных — можно одновременно получать пособие по безработице и базовое социальное пособие. Подробно об этом рассказываем по ссылке

Водительские удостоверения после вступления в ЕС

Кабмин принял изменения в правила выдачи водительских удостоверений. Согласно изменениям, право на управление транспортными средствами категорий А1, А, В1, В и ВЭ будет предоставляться на 15 лет. Право на управление транспортными средствами категорий C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE и Т будет предоставляться на 5 лет. В то же время действующие сейчас украинские удостоверения водителя будут действительны только на территории Украины после вступления страны в Европейский Союз.

Рынок гривневых депозитов в июле

Директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Дмитрий Замотаев прогнозирует , что гривневые депозиты во второй половине июля будут оставаться одним из основных инструментов для сохранения сбережений. У банков пока нет предпосылок для существенного изменения депозитных ставок, а ситуация на валютном рынке не создает рисков для прибыльности вкладов.

Атака на Вишневое

В ночь на 6 июля россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине. Больше всего в Киевской области пострадало Вишневое. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил , что в результате удара был поражен склад боеприпасов одного из предприятий «Укроборонпрома».

Он отметил, что уже получил всю информацию о происшествии СБУ, МВД и Офиса генпрокурора. По факту происшествия возбуждено уголовное производство.

Цены на продукты снижаются

В июне цены в Украине несколько снизились по сравнению с предыдущим месяцем. Больше всего за месяц подешевели яйца, одежда и обувь. По данным Госстата, в годовом исчислении инфляция составила 7,2%, а базовая инфляция — 8,1%. За первое полугодие цены в Украине выросли на 5,7%.

«Войти в IT» без опыта

Несмотря на высокую конкуренцию, IT-сфера остается одной из самых привлекательных для тех, кто планирует сменить профессию. Со ссылкой на robota.ua делимся пятью основными шагами, которые помогут новичкам подготовиться к старту карьеры в IT и избежать типичных ошибок.

Как свидетельствуют результаты исследования компании Gradus, индекс лояльности сотрудников (eNPS) в Украине остается в отрицательной зоне, а его уровень существенно отличается в зависимости от региона. Только 26% опрошенных работников готовы рекомендовать свою компанию как хорошее место работы.

От собственного дела до франшизы

Основатель и CEO GastroFamily Елена Борисова во время конференции VLASNA рассказала , что нужно знать женщине-предпринимателю. Масштабирование бизнеса через франчайзинг может помочь избежать многих дорогостоящих ошибок, однако перед этим вы спросите себя: «Готовы ли брать на себя дополнительную ответственность?»

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