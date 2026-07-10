От собственного дела до франшизы: что нужно знать женщине-предпринимателю — советы от эксперта Сегодня 17:02

Основательница и CEO GastroFamily Елена Борисова, shuba.life

Масштабирование бизнеса через франчайзинг может помочь избежать многих дорогостоящих ошибок, однако перед этим вы спросите себя: «Готовы ли брать на себя дополнительную ответственность?».

Основательница и CEO GastroFamily Елена Борисова на состоявшейся 9 июля 2026 года конференции VLASNA рассказала об аспектах масштабирования бизнеса женщин-предпринимателей — от собственного дела до франчайзинговой сети. Запись конференции рассказала об аспектах масштабирования бизнеса женщин-предпринимателей — от собственного дела до франчайзинговой сети. Запись конференции по этой ссылке.

Что нужно сделать перед масштабированием

По словам Борисовой, предприниматели часто думают об открытии новых заведений или выходе на другие рынки, не определившись с главным — действительно ли они хотят масштабировать бизнес и какова его цель?

«Первый вопрос, который я считаю, нужно себе задать: зачем мне это? Зачем мне этот бизнес или зачем мне масштабироваться? Потому что большой бизнес — всегда ответственность. Масштабирование — это всегда ответственность», — говорит эксперт.

Она подчеркнула, что масштабирование подходит не всем, и это совершенно нормально. По ее мнению, не стоит расширять компанию только потому, что так поступают другие.

После целеполагания, по словам эксперта, нужно выстроить стратегию развития, далее — систему управления, а уже потом переходить к реализации конкретных шагов.

Кроме того, она призвала женщин-предпринимателей периодически переосмысливать свои цели.

Франчайзинг помогает сократить путь к успешному бизнесу

Борисова назвала франчайзинг одним из инструментов масштабирования. По ее словам, это возможность работать с бизнесом, уже доказавшим свою жизнеспособность, изучить его финансовую модель, пообщаться с владельцем бренда и действующими партнерами.

«Франчайзинг — это о том, что есть продукт, который уже на рынке стал „лавмарком“. Который хорошо работает. Вы можете на него посмотреть, задать вопросы франшизеру, владельцу о финансовой модели, о бизнес-модели, абсолютно все вопросы. Франчайзинг — это о том, что высока вероятность, что этот бизнес будет удачным», — рассказала эксперт.

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Также эксперт подчеркнула, что успешное партнерство невозможно без четких договоренностей. По ее мнению, все условия сотрудничества с франчайзи, поставщиками или арендодателями нужно обсуждать и фиксировать еще в начале.

Также открытие собственного дела без опыта часто оборачивается ценными ошибками, в то время как франшиза позволяет избежать большого числа рисков.

В то же время предприниматель призвала не воспринимать неудачи как поражение.

Тем, кто только планирует открывать собственное дело, она советует сначала поработать внутри бизнеса, чтобы понять, действительно ли хочется быть предпринимателем. Если опыта нет, стоит обратиться к консультантам или приобрести франшизу, предварительно пообщавшись с франчайзером и действующими владельцами заведений. По словам Борисовой, статистически франчайзинг имеет гораздо более высокие шансы на успех, чем создание бизнеса с нуля.

Люди стали главным ресурсом бизнеса

Отдельное внимание Борисова уделила изменениям, которые произошли в бизнесе за последние годы. Если до пандемии и полномасштабной войны компания ставила во главу угла гостей, потому что именно они приносят деньги в бизнес, то сейчас главной ценностью стали люди в целом — и работники, и клиенты.

«Я считаю, что сейчас пришло время человекоцентрического бизнеса, где люди на первом месте», — говорит Борисова.

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По ее словам, из-за кадрового дефицита компании все чаще берут на работу людей без опыта, предлагают более гибкие условия сотрудничества и даже меняют подходы к выплате заработной платы.

«Мы максимально делаем все для людей, понимая, что люди — это главный наш ресурс», — пояснила она.

Не все форматы для масштабирования

Во время выступления Борисова также обратила внимание на то, что далеко не все форматы подходят для масштабирования. Некоторые заведения построены вокруг атмосферы, людей или конкретного места, поэтому перенести их в другой город или страну практически невозможно.

В то же время, она убеждена, что предпринимателям не стоит бояться открывать собственное дело. По ее словам, «Бизнес — это не страшно. Ответственно, но не страшно».

В завершение Борисова призвала предпринимателей больше работать над пониманием собственных мотивов, ведь это помогает принимать верные решения.

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