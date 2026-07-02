Украинцы активнее открывают бизнес: в каких сферах больше всего новых ФЛП Сегодня 13:05

ФЛП

В 2026 году украинцы чаще открывают собственное дело, чем закрывают его. За первые два квартала чистый прирост составил 39 214 ФЛП, а количество закрытий сократилось более чем на треть по сравнению с прошлым годом.

Об этом сообщает Опендатабот

За первые два квартала 2026 года в Украине зарегистрировали 141 472 новых ФЛП, в то время как деятельность прекратили 102 258 предпринимателей. По сравнению с аналогичным периодом 2025 количество новых регистраций почти не изменилось, однако закрытий стало на 36% меньше.

В каких сферах открывают больше всего новых ФЛП

Наибольший чистый прирост предпринимателей зафиксировали в сфере образования — здесь появилось на 3 902 ФЛП больше, чем прекратили деятельность.

В лидеры также вошли:

розничная торговля — +3 596;

почтовая и курьерская деятельность — +2 558;

операции с недвижимостью — +2 504;

оптовая торговля — +2 391.

В то же время больше всего сократилось количество предпринимателей, которые занимаются ремонтом компьютеров и оборудования — на 365 ФЛП. Небольшое уменьшение также зафиксировали в сфере охранных услуг (-35), телекоммуникаций (-22), сбора отходов (-19) и обработки древесины (-17).

Какие регионы стали лидерами

Наибольший прирост количества ФЛП зафиксировали в Киеве, где чистое увеличение составило 5058 предпринимателей.

В пятерку регионов-лидеров также вошли Днепропетровская область (+4284), Львовская область (+4254), Киевская область (+3756) и Одесская область (+2955).

В то же время, сокращение количества предпринимателей наблюдалось лишь в трех прифронтовых и временно оккупированных регионах — Донецкой (-569), Херсонской (-293) и Луганской (-93) областях. Во всех остальных регионах количество малых и средних бизнесов продолжило расти.

Ранее мы сообщали , что в 2025 году доля женщин среди новых предпринимателей достигла 61%, то есть каждый второй новый ФЛП в Украине открывает женщина.

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