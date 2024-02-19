День финансов: акценты НБУ на 2024 год, сколько лет нужно работать, чтобы приобрести собственное жилье — Finance.ua

День финансов: акценты НБУ на 2024 год, сколько лет нужно работать, чтобы приобрести собственное жилье Сегодня 17:50

В понедельник, 19 февраля, рассматривались следующие важные вопросы:

Миссия МВФ начала переговоры с Украиной. От Украины во встречах принимают участие От Украины во встречах принимают участие представители Министерства финансов, Национального банка, а также других органов власти, ответственных за политики в области экономики, энергетики, борьбу и предотвращение коррупции, верховенства права.

Сколько донатов собрали самые крупные фонды в 2023 году. 18,75 млрд грн задонатили люди в три крупнейших фонда в течение прошлого года. Эта сумма почти вдвое меньше, чем в 2022 году. Об этом свидетельствуют данные из United 24, «Вернись живым» и Фонда Притулы, 18,75 млрд грн задонатили люди в три крупнейших фонда в течение прошлого года. Эта сумма почти вдвое меньше, чем в 2022 году. Об этом свидетельствуют данные из United 24, «Вернись живым» и Фонда Притулы, пишет Опендатабот.

Рожкова рассказала о главных акцентах НБУ на 2024 год. Перезагрузка банковского финансового сектора продолжается и выходит на финишную прямую. В прошлом году произошло историческое событие: Украина получила статус кандидата в члены Европейского союза. Поэтому все дальнейшие шаги НБУ будут четко координироваться с требованиями Европейского союза. Об этом Перезагрузка банковского финансового сектора продолжается и выходит на финишную прямую. В прошлом году произошло историческое событие: Украина получила статус кандидата в члены Европейского союза. Поэтому все дальнейшие шаги НБУ будут четко координироваться с требованиями Европейского союза. Об этом сообщила первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова на конференции FinYear, проходившей 16 февраля в Киеве.

В 2023 году украинцы вложили рекордный объем средств в депозиты.

Банки понизили кредитные и депозитные ставки для населения.

НБУ продал максимум валюты за месяц.

Бизнес и справедливость: в ВР хотят отменить мораторий на штрафы и пени по кредитам. Одним из незакрытых гештальтов правительства и финансового сектора является вопрос возврата штрафов за просрочку кредитов. Об этом Одним из незакрытых гештальтов правительства и финансового сектора является вопрос возврата штрафов за просрочку кредитов. Об этом рассказала народная депутат, председатель подкомитета по вопросам функционирования платежных и информационных систем и предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, Ольга Василевская-Смаглюк во время конференции FinYear, состоявшейся 16 февраля в Киеве.

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