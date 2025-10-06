День финансов: +300 миллиардов на оборону, налог на аренду квартир, monobank — финтех-единорог Сегодня 17:45

Понедельник, 6 октября. Кабмин перераспределил сотни миллиардов на оборону, НБУ планирует новую фондовую биржу, а monobank официально стал финтех-единорогом.

Изменения в бюджет-2025

Кабинет Министров принял законопроект об изменениях в государственный бюджет на 2025 год, чтобы увеличить финансирование сектора обороны. Согласно документу, расходы общего фонда госбюджета планируется увеличить на 317 млрд грн.

Также в законопроекте предлагается дополнить действующий бюджет нормой, позволяющей правительству самостоятельно сокращать расходы по отдельным направлениям и увеличивать их по оборонным статьям.

Санкции против россии

Владимир Зеленский подписал три указа , которыми ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении и продлении санкций. В обновленные списки вошли физические и юридические лица, связанные с российским военно-промышленным комплексом, нефтяным сектором и подсанкционными олигархами.

Мобильные приложения банков

Банкиры заявляют , что мобильные приложения банков остаются ключевым вызовом для обеспечения полной цифровой доступности как для клиентов, так и для банковских сотрудников. Выполнить все требования Национального банка по цифровой доступности до 2026 года будет очень сложно. Поэтому банки предлагают регулятору растянуть сроки внедрения новых требований и сосредоточиться на самых важных функциях.

Налог на аренду квартир

В рамках реформы жилищной политики предлагается понизить уровень налогообложения с аренды квартир. Сейчас арендодатели должны платить 23% дохода, полученного за аренду. Суть изменений состоит в том, чтобы снизить этот размер до 5−10%.

Новая фондовая биржа в Украине

В Национальном банке заявили , что в Украине рассматривается возможность запуска новой фондовой биржи. Новая модель инфраструктуры рынка капитала уже согласована с МВФ и ЕБРР.

Кроме того, в Нацбанке убеждены , что предпосылки для формирования и развития локального рынка капитала в Украине уже существуют. До войны Украине удалось привлечь иностранных инвесторов к рынку государственных облигаций благодаря созданию «линка» с Clearstream, что принесло «миллиарды валютных средств».

Инвестиции привлекают возможностью быстрой прибыли, но в то же время растет и количество мошенников. Поэтому важно проверять, куда именно вы вкладываете свои деньги. Так, НКЦБФР признала «сомнительными» еще три инвестиционных проекта в Украине.

Спрос на электромобили

Как свидетельствуют данные Института исследований авторынка, по итогам сентября суммарный объем сегмента легковых электромобилей в Украине составил рекордные 12,1 тыс., что на 5,9% больше, чем было в августе, и на 89,2% больше по отношению к сентябрю-2024.

С началом следующего года украинцы, которые намерены приобрести электромобиль, лишатся возможности воспользоваться налоговыми льготами. Эксперты предполагают , что это приведет к увеличению импорта электрокаров в октябре-ноябре, когда люди будут спешить воспользоваться выгодными условиями.

monobank — финтех-единорог

Ukraine-Moldova American EnterpriseFund (UMAEF) объявил об инвестиции в IT-холдинг «Fintech-IT Group» (разработчика экосистемы mono), по оценке, более чем в 1 миллиард долларов. UMAEF является корпорацией штата Делавэр, деятельность которой осуществляется под наблюдением Государственного департамента США. Фонд также возглавляет консорциум американских частных инвесторов.

Самые популярные профессии и зарплаты

Исследование OLX Работа показывает , что в третьем квартале 2025 года больше всего объявлений о работе касались рабочих профессий. В топе по количеству предложений остаются продавцы, водители, разнорабочие, служба в силах обороны, грузчики, повара, продавцы-консультанты и бариста. В августе 2025 года самые высокие медианные зарплаты получали фасадщики и штукатуры — по 55 тысяч гривен.

В рамках экспериментального проекта Службы занятости 832 украинки начали обучение по профессиям, которые традиционно считались «мужскими».

Чего ждать от курса на этой неделе

За период 29 сентября — 3 октября официальный курс гривны к доллару прошел через умеренные колебания с преимущественным укреплением в начале недели и небольшим откатом в ее конце. Самый вероятный сценарий на этой неделе — узкий диапазон, без резких трендов, но с живыми внутридневными колебаниями, прогнозирует член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько.

