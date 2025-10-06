Зеленский поручил разработать механизм для экспорта украинского оружия Сегодня 18:00

Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров, Офису президента, секретарю СНБО разработать механизм открытия контролируемого экспорта украинского оружия.

Об этом он заявил на Международном Форуме оборонных индустрий.

Потенциал украинской оборонной промышленности

«С начала этой полномасштабной войны потенциал украинской оборонной промышленности увеличен в десятки раз. Наш потенциал в производстве только дронов и ракет в следующем году будет уже 35 миллиардов долларов», — заявил президент.

По его словам, Украина наладила производство отечественной артиллерии — только украинских «Богдан» производится уже 40 в месяц. Плюс производство снарядов: в прошлом году произвели и поставили на фронт 2,4 миллиона минометных и артиллерийских боеприпасов разного калибра.

Украинцы поставляют на фронт необходимые типы дронов, и это колоссальные объемы производства и колоссальные объемы поставок, говорит Зеленский.

«От привычных эфпивишек до наземных роботизированных комплексов. Уже на фронте более 40% применяемого оружия — это наше украинское оружие. И нашего оружия будет только больше. Задача для производителей, для правительства Украины, для всех задействованных институций: не менее 50% оружия на фронте на конец года — наше украинское оружие. Так же, как и задача максимального развертывания производства дронов-перехватчиков для сбития „шахедов“. Так же, как и задачи относительно украинской баллистики», — заявил глава государства.

Экспорт украинского оружия

Зеленский подчеркнул, что потенциал украинского производства оружия значительно больше, чем сейчас финансируется благодаря внутреннему ресурсу и двусторонним договоренностям с партнерами.

«Мы нуждаемся в финансировании, чтобы весь потенциал действительно работал. И мы работаем со всеми партнерами, которые могут помочь это обеспечить. Украина уже выходит на следующий этап, и мы начали создавать совместные оборонные производства с нашими ключевыми партнерами, создавать и у нас, в Украине, и в странах-партнерах. Пора запускать экспорт нашего украинского оружия — тех видов оружия, которые у нас в профиците, а значит, могут быть экспортированы, чтобы было финансирование для тех видов оружия, которые особенно нужны сегодня здесь, в Украине, для защиты», — сообщил президент.

Зеленский уже поручил правительству, Офису Президента и секретарю СНБО Украины разработать и представить ключевые элементы такой экспортной системы. Общее рабочее название этой программы — «Оружие».

Уже есть договоренности об открытии экспортно-импортных платформ в Европе, Соединенных Штатах Америки и на Ближнем Востоке.

Задача — до конца года запустить в работу эти ключевые платформы.

