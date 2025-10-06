0 800 307 555
Таможня фиксирует рост в 1,6 раза импорта нефтепродуктов напрямую от производителей

Больше прямых контрактов — меньше сомнительного топлива: таможня фиксирует рост в 1,6 раза импорта нефтепродуктов напрямую от производителей.
Как сообщает Таможня, введенные таможней системные меры контроля — использование технических средств таможенного контроля, усиленный анализ маршрутов поставки и проверка товаросопроводительных документов — дают ощутимый результат для недопущения попадания в Украину нефтепродуктов низкого качества и сомнительного происхождения.
Таможня фиксирует существенный рост импорта топлива напрямую от производителей нефтепродуктов.
Законопослушный бизнес более тщательно выбирает контрагентов, все чаще отдавая предпочтение при заключении контрактов непосредственным производителям горючего.
Об этом свидетельствует анализ таможенных оформлений импорта нефтепродуктов за 9 месяцев 2025 г. Так, доля таможенных оформлений топлива по сделкам, заключенным с непосредственными производителями, составляет 45% от общего количества оформленных таможенных деклараций. Это почти в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Что это дает
Благодаря этому значительно уменьшается количество рисковых операций с использованием нехарактерных маршрутов и подачей сомнительных документов о происхождении нефтепродуктов.
Это означает более быстрое и качественное таможенное оформление, а также больше гарантий, что на украинский рынок попадает горючее проверенного качества и происхождения.
Всего за 9 месяцев 2025 года Энергетической таможней Гостаможслужбы оформлено 6 млн 396 тыс. тонн импортированных нефтепродуктов.
Что получил Госбюджет
В результате в Госбюджет перечислено более 128 млрд грн, что почти на четверть больше, чем за аналогичный период 2024 года.
По материалам:
Finance.ua
