День финансов: 3 млрд евро от ЕС, отключение света за долги, льготные кредиты для «оборонки»

Четверг, 24 сентября. В Украине изменили правила отключения света за долги, Совет ЕС одобрил восьмой транш, а банки на своих сайтах должны будут раскрывать больше данных о капитале и ликвидности.

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Транш от ЕС

Совет ЕС одобрил выделение Киеву очередного, восьмого транша помощи — почти 3 млрд евро. Деньги Украина получит при выполнении 10 шагов Плана Украины. В общей сложности из 95 шагов, срок выполнения которых уже наступил, выполнено 84, то есть около 88%.

Экономика Украины

Европейский банк реконструкции и развития ухудшил прогноз роста реального валового внутреннего продукта Украины в 2026 году до 1,5%, а в 2027 году — до 2,5%. В начале июня банк оценивал рост ВВП соответственно в 2,2% и 4%. Причиной пересмотра прогноза стали удары россии по портам и судам в Черном море.

В то же время международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило прогноз роста мировой экономики до 2,6% с 2,4%, которые прогнозировались в июне.

Правила отключения света за долги

НКРЭКУ обновила правила розничного рынка электрической энергии. Согласно новым правилам, бытовой потребитель не будет возмещать расходы на отключение и дальнейшее подключение, если на момент оформления предупреждения его задолженность за электроэнергию была меньше половины прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Дашборд для анализа туристического сбора

Государственная налоговая служба запустила новый аналитический дашборд « Аналитика туристического сбора «. Новый инструмент позволяет быстро получить как общую картину по Украине, так и детализированную информацию по областям, территориальным общинам, типам плательщиков и видам экономической деятельности.

🧳 Кстати, для украинцев сегодня доступны десятки стран, куда можно поехать без предварительного оформления визы. Но условия везде разные. К тому же правила периодически меняются. К примеру, Таиланд от 15 сентября 2026 года сократил срок безвизового пребывания для украинцев от 60 до 30 дней. Finance.ua разобрался, сколько времени украинцы могут находиться в самых популярных направлениях без визы, где нужно платить за разрешение на въезд и какие нюансы стоит учесть перед поездкой:

Новые требования к банкам

Национальный банк Украины продолжает постепенно приводить требования к раскрытию банками информации в соответствии с наилучшей практикой ЕС. Так, с конца 2026 г. банки будут публиковать на своих веб-сайтах индивидуальные повышенные значения пруденциальных нормативов достаточности капитала и ликвидности, установленные для них по результатам наблюдательного процесса в рамках Pillar II.

Кроме того, с ноября 2026 года банки будут дополнительно раскрывать на своих веб-сайтах составляющие расчета коэффициента чистого стабильного финансирования (NSFR).

Льготные кредиты для «оборонки»

Кабмин в 5 раз увеличил максимальную сумму льготного кредитования для украинских оборонных предприятий — со 100 млн до 500 млн гривен. Льготные ставки по таким займам составят от 5% до 10% годовых в зависимости от размера суммы. Расширенная программа поддержки оборонно-промышленного комплекса позволит отечественным производителям существенно увеличить выпуск оружия и военной техники.

Как изменился рынок IT в 2026 году

Как свидетельствуют данные DOU, за последний год финансовое положение украинских айтишников несколько ухудшилось: доля специалистов, которые тратят меньше, чем зарабатывают, уменьшилась на 5 п.п. Сейчас положительный финансовый баланс у 55% опрошенных, тогда как 33% тратят столько же, сколько зарабатывают, а 12% живут в минус. За последний год под увольнение попали 17% айтишников. Пока 54% специалистов в Украине находятся в активном или пассивном поиске работы, а 39% ожидают дальнейшего ухудшения ситуации в индустрии.

Выше зарплата, более удобный график или лучше условия проживания могут стать вескими причинами для смены работы. Однако предложение, изначально кажущееся выгодным, иногда оборачивается несколькими неделями без дохода и дополнительными расходами. Как безопасно сменить работодателя в Польше — рассказываем здесь

Регулирование цен на продукты

Министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий заявил , что мониторинг не подтверждает значительные торговые накрутки на базовые пищевые продукты. В этой связи правительство пока не планирует вводить дополнительные меры по регулированию цен в магазинах.

ИИ против платежных сервисов

Интерес к использованию ИИ для поиска товаров заметно увеличивается. Искусственный интеллект постепенно переходит от простых рекомендаций к выполнению конкретных действий — в том числе поиск товаров, формирование заказов и даже инициирование покупок. Это меняет привычный путь от выбора товара до оплаты и поднимает вопрос, какой будет роль платежной инфраструктуры в эпоху ИИ-агентов. Эксперты платежной платформы WayForPay провели исследование и проанализировали развитие агентной коммерции, роль платежных сервисов и потенциальные изменения для бизнеса. Результаты исследования — по ссылке

Самые большие налоги на бензин в ЕС

Рекордные цены на бензин в ЕС заставляют водителей тратить все больше на каждую поездку. Так, средняя цена бензина Euro-super 95 в ЕС 14 сентября достигла 2,063 евро за литр — это самый высокий показатель за всю историю соответствующей статистики Еврокомиссии, которая ведется с 2005 года. Однако конечная стоимость горючего зависит не только от цен на нефть и переработку: значительную часть чека на АЗС формируют акцизы, НДС и другие сборы. Согласно рейтингу Euronews, больше всего налогов с каждого литра бензина среди стран ЕС взимают Нидерланды.