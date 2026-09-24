Украина готовит новые санкционные решения против российских олигархов

Европейский Союз не должен превращать отмену санкций против отдельных российских бизнесменов в новую практику. Украина планирует предложить новые санкционные решения в отношении российских олигархов, связанных с военно-промышленным комплексом.

Об этом сообщил уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк в комментарии «Укринформу».

«Мы считаем очень странным решение ЕС не продлевать санкции против Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Мы не видим изменений обстоятельств, которые могли бы это оправдать. россия продолжает войну, а их связи с Кремлем, которые были среди оснований для санкций, никуда не исчезли», — отметил он.

Уполномоченный подчеркнул, что особенно удивительно это выглядит на фоне усиления санкционного давления со стороны США и принятия «адских санкций».

«россия пытается расколоть единство ЕС, и важно не дать этой трещине разойтись и превратиться в ослабление общей санкционной политики», — заявил Власюк.

Украина будет предлагать новые санкции против российских олигархов

Он подчеркнул, что отмена ограничений против отдельных российских бизнесменов не должна стать новой практикой.

«Мы будем предлагать новые санкционные решения, в частности, относительно российских олигархов, связанных с российским ВПК, которые до сих пор не находятся под санкциями. Сейчас важно сосредоточиться на усилении санкционного давления на россию», — подчеркнул Власюк.

В то же время, он отметил, что украинская сторона ценит решение ЕС продлить еще на 36 месяцев санкции против лиц и организаций, ответственных за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

«Это важное решение, которое дает санкционному режиму необходимую долгосрочность», — добавил Власюк.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что Совет Европейского Союза продлил еще на 36 месяцев действие санкций против лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. В то же время из санкционного списка исключили двух российских олигархов — Михаила Фридмана и Алишера Усманова.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал позорным и неоправданным решение ЕС исключить из санкционного списка российских олигархов.

Президент Владимир Зеленский тоже подверг критике решение ЕС снять санкции с отдельных российских олигархов, назвав такой шаг «самоубийственным и контрпродуктивным».