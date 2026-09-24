Украина готовит новые санкционные решения против российских олигархов

Европейский Союз не должен превращать отмену санкций против отдельных российских бизнесменов в новую практику. Украина планирует предложить новые санкционные решения в отношении российских олигархов, связанных с военно-промышленным комплексом.
Об этом сообщил уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк в комментарии «Укринформу».
«Мы считаем очень странным решение ЕС не продлевать санкции против Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Мы не видим изменений обстоятельств, которые могли бы это оправдать. россия продолжает войну, а их связи с Кремлем, которые были среди оснований для санкций, никуда не исчезли», — отметил он.
Уполномоченный подчеркнул, что особенно удивительно это выглядит на фоне усиления санкционного давления со стороны США и принятия «адских санкций».
«россия пытается расколоть единство ЕС, и важно не дать этой трещине разойтись и превратиться в ослабление общей санкционной политики», — заявил Власюк.
Украина будет предлагать новые санкции против российских олигархов
Он подчеркнул, что отмена ограничений против отдельных российских бизнесменов не должна стать новой практикой.
«Мы будем предлагать новые санкционные решения, в частности, относительно российских олигархов, связанных с российским ВПК, которые до сих пор не находятся под санкциями. Сейчас важно сосредоточиться на усилении санкционного давления на россию», — подчеркнул Власюк.
В то же время, он отметил, что украинская сторона ценит решение ЕС продлить еще на 36 месяцев санкции против лиц и организаций, ответственных за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.
«Это важное решение, которое дает санкционному режиму необходимую долгосрочность», — добавил Власюк.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что Совет Европейского Союза продлил еще на 36 месяцев действие санкций против лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. В то же время из санкционного списка исключили двух российских олигархов — Михаила Фридмана и Алишера Усманова.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал позорным и неоправданным решение ЕС исключить из санкционного списка российских олигархов.
Президент Владимир Зеленский тоже подверг критике решение ЕС снять санкции с отдельных российских олигархов, назвав такой шаг «самоубийственным и контрпродуктивным».
Также мы рассказывали, что президент США подписал законопроект об «адских санкциях» против россии имени покойного сенатора Линдси Грэма. Документ предусматривает санкции против высшего руководства россии, российских олигархов и членов их семей, компаний банковского и энергетического секторов, а также судов так называемого теневого флота.