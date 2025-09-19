0 800 307 555
ру
День финансов: 19-й пакет санкций, ограничение доступа к публичным реестрам, QR-код НБУ для обмена реквизитами

29
В пятницу, 19 сентября, фон дер Ляен представила 19-й пакет санкций для россии, а Украина оценила потребность в финансировании новой программы с МВФ.
19-й пакет санкций для россии.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен представила 19-й пакет санкций против россии. Новые санкции введены против энергетики, банков и криптовалюты.
Потребность в финансировании новой программы с МВФ.
Украина предварительно оценивает потребность во внешнем финансировании на период действия новой 4-летней программы с Международным валютным фондом (МВФ) в $150−170 млрд. Переговоры по этой программе начались в сентябре.
Бюджет Пенсионного фонда-2025.
Кабинет Министров утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2025 год. Общие доходы фонда определены на уровне 1 025,2 млрд грн. Как сообщает пресс-служба Пенсионного фонда, бюджет Пенсионного фонда Украины на 2025 год сбалансированный.
Год большой приватизации.
В 2024 году в системе «Прозорро.Продажи» возобновили электронные аукционы по продаже объектов большой приватизации. За первый год государство получило более 8,9 млрд грн. Как сообщает Прозорро. Продажи, 1-м объектом стала киевская гостиница «Украина».
Ограничение доступа к публичным реестрам.
Резонансный закон, ограничивающий доступ к информации из публичных реестров, официально вступил в силу. В карточке законопроекта № 11533 указано, что президент Владимир Зеленский подписал документ 17 сентября. Подробно, о чем там — по ссылке.
Резолюция с требованием срочной деоккупации ЗАЭС.
69 Генеральная конференция Международного агентства по атомной энергии приняла резолюцию «Ядерная безопасность, физическая ядерная безопасность и гарантии в Украине». Документ, который поддержали 62 государства-члена, призывает рф к немедленной деоккупации и демилитаризации Запорожской АЭС и ее возвращению под полный контроль украинской власти.
25 иностранных компаний планируют производить оружие.
Украина расширяет сотрудничество с международными производителями вооружения. В настоящее время 25 иностранных компаний, среди которых мировые лидеры оборонной промышленности, находятся на разных этапах локализации производства в Украине.
QR-код НБУ для обмена реквизитами.
С 1 ноября 2025 года вступают в силу обновленные Правила формирования, передачи и обработки структуры данных и графического изображения QR-кода для обмена реквизитами кредитного и мгновенного кредитного перевода. В платежных приложениях поставщиков платежных услуг (банков) такие переводы чаще всего называют переводы или платежи на счет/IBAN/по реквизитам.
Гривневые депозиты становятся популярными.
Замедление инфляции и ответная «реакция» Нацбанка, оставившего учетную ставку и другие монетарные инструменты без изменений, хороши для депозитов, ведь доходность вкладов косвенно растет.
  • Кстати, украинцы хранят в банках вдвое больше денег, чем занимают.
  • В то же время банки снова отдадут половину прибыли в госбюджет.
Как изменился рынок IT для джунов.
Раньше больше всего искали интернов-разработчиков, сейчас — маркетологов и специалистов по продажам. А категория сапорта меньше всего пострадала от падения из-за полномасштабной войны.
😉В новом материале Finance.ua рассказывает, какие зарплаты получают украинцы в Европе, где платят больше всего и какие специальности сейчас наиболее популярны.

👛Зарплаты украинцев в Европе: сколько получают

По материалам:
Finance.ua
