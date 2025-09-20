Продажи электромобилей в Китае замедлили рост
В августе глобальные продажи электромобилей и плагин-гибридов увеличились на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили около 1,7 млн ед. Однако это самый низкий показатель роста с января.
Об этом пишет «Укравтопром».
Китай, на который приходится более половины мирового объема продаж электромобилей, замедлился до 6% роста (против 36% среднемесячного показателя в первом полугодии текущего года).
В то же время в Европе продажи выросли на 48% до ~283 453 ед., в Северной Америке — на 13% до 201 255 ед., а в остальном мире — на 56% до более 144 280 ед.
Напомним, в августе украинский автопарк пополнили более 7,9 тыс. электромобилей (BEV), что на 13% больше чем в июле 2025 года.
ТОП-5 новых электромобилей месяца:
- BYD Song Plus EV — 358 ед;
- Volkswagen ID. UNYX — 206 ед.;
- Honda eNS1 — 202 ед.;
- BYD Sea Lion 07 — 154 ед.;
- Audi Q4 e-tron — 109 ед.
ТОП-5 импортированных электромобилей с пробегом:
- Tesla Model Y — 827 ед.;
- Tesla Model 3 — 651 ед;
- Nissan Leaf — 562 ед;
- Kia Niro EV — 367 ед.;
- Renault Zoe — 263 ед.
