Продажи электромобилей в Китае замедлили рост Сегодня 02:17 — Технологии&Авто

Продажи электромобилей в Китае замедлили рост

В августе глобальные продажи электромобилей и плагин-гибридов увеличились на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили около 1,7 млн ед. Однако это самый низкий показатель роста с января.

Об этом пишет «Укравтопром».

Китай, на который приходится более половины мирового объема продаж электромобилей, замедлился до 6% роста (против 36% среднемесячного показателя в первом полугодии текущего года).

В то же время в Европе продажи выросли на 48% до ~283 453 ед., в Северной Америке — на 13% до 201 255 ед., а в остальном мире — на 56% до более 144 280 ед.

Напомним, в августе украинский автопарк пополнили более 7,9 тыс. электромобилей (BEV), что на 13% больше чем в июле 2025 года.

ТОП-5 новых электромобилей месяца:

BYD Song Plus EV — 358 ед;

Volkswagen ID. UNYX — 206 ед.;

Honda eNS1 — 202 ед.;

BYD Sea Lion 07 — 154 ед.;

Audi Q4 e-tron — 109 ед.

ТОП-5 импортированных электромобилей с пробегом:

Tesla Model Y — 827 ед.;

Tesla Model 3 — 651 ед;

Nissan Leaf — 562 ед;

Kia Niro EV — 367 ед.;

Renault Zoe — 263 ед.

Телеканал 24 По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.