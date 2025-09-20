0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Toyota планирует выпускать электрические Land Cruiser и RAV4 в США

Технологии&Авто
17
Toyota планирует выпускать электрические Land Cruiser и RAV4 в США
Toyota планирует выпускать электрические Land Cruiser и RAV4 в США
Компания Toyota меняет производство в США: вместо седана Lexus ES, который 10 лет выпускали в Кентукки, там начнут собирать два новых электрических внедорожника.
Анонимный источник сообщил Reuters, что речь идет об электрических версиях RAV4 и Land Cruiser.
Читайте также
В самой Toyota официально не назвали модели, но подтвердили, что в Кентукки будут выпускать два электрокара с тремя рядами сидений.
Параллельно компания расширит производство Grand Highlander на другой части завода в Индиане, ведь спрос на бензиновую трехрядную модель остается высоким.
В этом же штате Toyota собирает Lexus TX, а после переноса выпуска Lexus ES в Японию это будет единственный Lexus, производимый в США.
Популярные кроссоверы NX и RX производятся в Канаде, другие модели Lexus — в Японии.

Планы компании

Toyota долго делала ставку на гибриды, что оказалось успешным, но теперь более активно расширяет электролинейку.
Читайте также
К 2027 году компания планирует иметь семь электромоделей в США. В 2026-м ожидаются три новинки — CH-R, BZ и BZ Woodland (четыре, если учитывать Lexus RZ).
Модель CH-R стала первой, где Toyota использовала старое бензиновое название для электрокара. Следующий шаг — выпуск Lexus ES с бензиновым и электрическим двигателем.
Переход на электрические RAV4 и Land Cruiser станет еще более важным шагом, ведь эти автомобили — среди самых популярных в мире и в истории марки.
По материалам:
НВ
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems