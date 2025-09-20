Toyota планирует выпускать электрические Land Cruiser и RAV4 в США
Компания Toyota меняет производство в США: вместо седана Lexus ES, который 10 лет выпускали в Кентукки, там начнут собирать два новых электрических внедорожника.
Анонимный источник сообщил Reuters, что речь идет об электрических версиях RAV4 и Land Cruiser.
В самой Toyota официально не назвали модели, но подтвердили, что в Кентукки будут выпускать два электрокара с тремя рядами сидений.
Параллельно компания расширит производство Grand Highlander на другой части завода в Индиане, ведь спрос на бензиновую трехрядную модель остается высоким.
В этом же штате Toyota собирает Lexus TX, а после переноса выпуска Lexus ES в Японию это будет единственный Lexus, производимый в США.
Популярные кроссоверы NX и RX производятся в Канаде, другие модели Lexus — в Японии.
Планы компании
Toyota долго делала ставку на гибриды, что оказалось успешным, но теперь более активно расширяет электролинейку.
К 2027 году компания планирует иметь семь электромоделей в США. В 2026-м ожидаются три новинки — CH-R, BZ и BZ Woodland (четыре, если учитывать Lexus RZ).
Модель CH-R стала первой, где Toyota использовала старое бензиновое название для электрокара. Следующий шаг — выпуск Lexus ES с бензиновым и электрическим двигателем.
Переход на электрические RAV4 и Land Cruiser станет еще более важным шагом, ведь эти автомобили — среди самых популярных в мире и в истории марки.
