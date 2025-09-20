Ford готовит новый кроссовер, который заменит Focus в Европе Сегодня 06:05 — Технологии&Авто

Ford готовит новый кроссовер, который заменит Focus в Европе

Ford планирует масштабную перестройку своей стратегии в Европе и ключевым элементом станет новый среднеразмерный кроссовер, который выйдет в 2027 году и фактически заменит Focus.

Об этом сообщает Autocar.

Каким будет автомобиль

Автомобиль будет производиться в Испании на заводе в Валенсии с годовой мощностью 300 тысяч машин, и он должен стать одной из самых массовых моделей бренда на глобальном рынке.

Читайте также На украинский рынок вышел электрокроссовер Ford Puma (фото)

Новинка не заменит Kuga, а выйдет отдельной моделью с мультиэнергетическими силовыми установками: бензиново-гибридной и полностью электрической.

Для снижения затрат у кроссовера будут похожие размеры с Kuga и будут использованы общие компоненты.

Ожидается, что автомобиль будет базироваться на платформе C2, которая раньше легла в основу нынешнего поколения Focus, и впервые получит возможность установки электропривода.

Сколько будет стоить новинка

Новая модель станет важным шагом в обновлении позиций Ford в Европе. После снятия с производства Fiesta в 2023 году и запланированного закрытия завода в Саарлуисе, где выпускали Focus, средняя цена линейки Ford в Европе выросла рекордно.

Читайте также Ford отзывает более 600 тысяч автомобилей

Выпуск более доступного кроссовера поможет компании вернуться к борьбе за объемы продаж и одновременно снизить средние выбросы.

Ожидается, что стартовая цена новинки будет значительно ниже £40 тысяч, которые стоят электрические Explorer и Capri, и составит примерно середину между ними и новым Puma Gen-E (£26 тысяч).

Исполнительный глава компании Билл Форд признал, что быстрый переход к полной электрификации оказался преждевременным: спрос на электрокары в Европе оказался ниже, чем ожидали регуляторы.

Поэтому Ford делает ставку на сочетание ДВС и электрических силовых агрегатов, чтобы более гибко реагировать на рыночные условия.

Название модели пока не подтверждено, но Ford не исключает возвращения исторических шильдиков типа Focus, Zephyr или Granada.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.