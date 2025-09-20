0 800 307 555
Технологии&Авто
15
Ford готовит новый кроссовер, который заменит Focus в Европе
Ford планирует масштабную перестройку своей стратегии в Европе и ключевым элементом станет новый среднеразмерный кроссовер, который выйдет в 2027 году и фактически заменит Focus.
Об этом сообщает Autocar.

Каким будет автомобиль

Автомобиль будет производиться в Испании на заводе в Валенсии с годовой мощностью 300 тысяч машин, и он должен стать одной из самых массовых моделей бренда на глобальном рынке.
Новинка не заменит Kuga, а выйдет отдельной моделью с мультиэнергетическими силовыми установками: бензиново-гибридной и полностью электрической.
Для снижения затрат у кроссовера будут похожие размеры с Kuga и будут использованы общие компоненты.
Ожидается, что автомобиль будет базироваться на платформе C2, которая раньше легла в основу нынешнего поколения Focus, и впервые получит возможность установки электропривода.

Сколько будет стоить новинка

Новая модель станет важным шагом в обновлении позиций Ford в Европе. После снятия с производства Fiesta в 2023 году и запланированного закрытия завода в Саарлуисе, где выпускали Focus, средняя цена линейки Ford в Европе выросла рекордно.
Выпуск более доступного кроссовера поможет компании вернуться к борьбе за объемы продаж и одновременно снизить средние выбросы.
Ожидается, что стартовая цена новинки будет значительно ниже £40 тысяч, которые стоят электрические Explorer и Capri, и составит примерно середину между ними и новым Puma Gen-E (£26 тысяч).
Исполнительный глава компании Билл Форд признал, что быстрый переход к полной электрификации оказался преждевременным: спрос на электрокары в Европе оказался ниже, чем ожидали регуляторы.
Поэтому Ford делает ставку на сочетание ДВС и электрических силовых агрегатов, чтобы более гибко реагировать на рыночные условия.
Название модели пока не подтверждено, но Ford не исключает возвращения исторических шильдиков типа Focus, Zephyr или Granada.
По материалам:
Корреспондент.net
Авто
