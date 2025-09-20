Packard возвращается на рынок: представлена ​​дебютная модель (фото) Сегодня 05:16 — Технологии&Авто

Packard возвращается на рынок: представлена ​​дебютная модель (фото)

Знаменитая премиальная марка Packard возвращается после 67 лет отсутствия на рынке. Первой моделью возрожденного автопроизводителя станет авангардный представительский седан Excellence с двигателем W12.

Об этом сообщает сайт Autoweek.

Packard выпускал автомобили в США, однако седан Excellence разработало ателье JB Classic&Bespoke из нидерландского города Бодегравен. Его изготовили по заказу анонимного клиента и могут выпускать небольшими сериями.

Название для модели выбрали не зря, ведь в 50-х готовили к выходу на рынок седан Packard Excellence, созданный совместно с французской компанией Facel Vega, однако из-за банкротства производителя этого не произошло.

5,3-метровый седан Packard Excellence построен на платформе Bentley Flying Spur, однако внешне совсем не похож на модель-донор. Автомобиль отличается оригинальным неоклассическим дизайном с широкой решеткой радиатора и вертикальными фарами. Задняя дверь открывается против движения.

Салон Bentley Flying Spur остался без изменений. В украшении использованы кожа и дерево.

Силовой агрегат также позаимствовали у Bentley. 6,0-литровый W12 твин-турбо на 635 сил работает в паре с 8-ступенчатым роботом.

Марка Packard существовала с 1899 по 1958 год и выпускала дорогие представительские модели. В 1916 году она представила первую в мире 12-цилиндровую модель — Packard Twin Six. Именно такой автомобиль был у гетмана Павла Скоропадского. Среди других владельцев Packard — Иосиф Сталин, пилот Чарльз Линдберг и актер Кларк Гейбл.

Фокус По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.