Packard возвращается на рынок: представлена дебютная модель (фото)
Знаменитая премиальная марка Packard возвращается после 67 лет отсутствия на рынке. Первой моделью возрожденного автопроизводителя станет авангардный представительский седан Excellence с двигателем W12.
Об этом сообщает сайт Autoweek.
Packard выпускал автомобили в США, однако седан Excellence разработало ателье JB Classic&Bespoke из нидерландского города Бодегравен. Его изготовили по заказу анонимного клиента и могут выпускать небольшими сериями.
Название для модели выбрали не зря, ведь в 50-х готовили к выходу на рынок седан Packard Excellence, созданный совместно с французской компанией Facel Vega, однако из-за банкротства производителя этого не произошло.
5,3-метровый седан Packard Excellence построен на платформе Bentley Flying Spur, однако внешне совсем не похож на модель-донор. Автомобиль отличается оригинальным неоклассическим дизайном с широкой решеткой радиатора и вертикальными фарами. Задняя дверь открывается против движения.
Салон Bentley Flying Spur остался без изменений. В украшении использованы кожа и дерево.
Силовой агрегат также позаимствовали у Bentley. 6,0-литровый W12 твин-турбо на 635 сил работает в паре с 8-ступенчатым роботом.
Марка Packard существовала с 1899 по 1958 год и выпускала дорогие представительские модели. В 1916 году она представила первую в мире 12-цилиндровую модель — Packard Twin Six. Именно такой автомобиль был у гетмана Павла Скоропадского. Среди других владельцев Packard — Иосиф Сталин, пилот Чарльз Линдберг и актер Кларк Гейбл.
