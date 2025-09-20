ТОП-10 недорогих автомобилей премиум-класса Сегодня 03:09 — Технологии&Авто

ТОП-10 недорогих автомобилей премиум-класса

Люксовые автомобили остаются роскошью для многих обычных людей. Однако на вторичном рынке можно найти много моделей, у которых довольно скромный ценник.

У What Car? назвали 10 лучших роскошных автомобилей с пробегом, которые можно купить на вторичном рынке в Великобритании менее чем за 10 000 фунтов стерлингов (около 13 550 долларов).

Лидер рейтинга

Самым недорогим премиальным автомобилем с пробегом признали BMW 5 Series в кузовах F10/F11. Эта модель выпускалась с 2010 по 2017 год.

По словам экспертов, BMW 5 Series за свою цену предлагает достаточно высокий уровень комфорта, а также приятную управляемость.

Также водителей порадует богатое оснащение модели, но не в базовой комплектации.

Главными достоинствами BMW 5 Series назвали комфортную подвеску, приятную управляемость и низкие эксплуатационные расходы. Отдельно эксперты упомянули удобную мультимедийную систему.

В издании предупредили, что BMW 5 Series уступает некоторым конкурентам по надежности. Однако качественное и своевременное обслуживание может снизить вероятность возникновения проблем.

ТОП-10 лучших недорогих роскошных автомобилей с пробегом:

BMW 5 Series Mercedes-Benz S-Class Jaguar XJ Mercedes-Benz E-Class Audi A6 Jaguar XF Audi Q7 BMW X5 Volkswagen Touareg Land Rover Range Rover

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.