ТОП-10 недорогих автомобилей премиум-класса

ТОП-10 недорогих автомобилей премиум-класса
ТОП-10 недорогих автомобилей премиум-класса
Люксовые автомобили остаются роскошью для многих обычных людей. Однако на вторичном рынке можно найти много моделей, у которых довольно скромный ценник.
У What Car? назвали 10 лучших роскошных автомобилей с пробегом, которые можно купить на вторичном рынке в Великобритании менее чем за 10 000 фунтов стерлингов (около 13 550 долларов).

Лидер рейтинга

Самым недорогим премиальным автомобилем с пробегом признали BMW 5 Series в кузовах F10/F11. Эта модель выпускалась с 2010 по 2017 год.
По словам экспертов, BMW 5 Series за свою цену предлагает достаточно высокий уровень комфорта, а также приятную управляемость.
Также водителей порадует богатое оснащение модели, но не в базовой комплектации.
ТОП-10 недорогих автомобилей премиум-класса
Главными достоинствами BMW 5 Series назвали комфортную подвеску, приятную управляемость и низкие эксплуатационные расходы. Отдельно эксперты упомянули удобную мультимедийную систему.
В издании предупредили, что BMW 5 Series уступает некоторым конкурентам по надежности. Однако качественное и своевременное обслуживание может снизить вероятность возникновения проблем.
ТОП-10 лучших недорогих роскошных автомобилей с пробегом:
  1. BMW 5 Series
  2. Mercedes-Benz S-Class
  3. Jaguar XJ
  4. Mercedes-Benz E-Class
  5. Audi A6
  6. Jaguar XF
  7. Audi Q7
  8. BMW X5
  9. Volkswagen Touareg
  10. Land Rover Range Rover
По материалам:
УНІАН
