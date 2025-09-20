Как изменились цены на зарядку электрокаров в сентябре Сегодня 18:23 — Технологии&Авто

Как изменились цены на зарядку электрокаров в сентябре

Несмотря на сентябрьское повышение тарифов на распределение электроэнергии, цены на большинстве электрозаправок остались без изменений. Только один из операторов прибавил 1 грн за быструю DC-зарядку, в то время как другой даже снизил стоимость — на 1,50 грн для AC-порта и на 1,91 грн для DC.

Об этом сообщили в Институте исследований авторынка.

Сколько стоит зарядить электромобиль в сентябре на сетевых ЭЗС

Специалисты отмечают, чаще на придорожных ЭЗС тарифы выше, тогда как более доступные цены можно найти на зарядках, расположенных на паркингах гостиниц, ТРЦ, ресторанов и т. д.

По подсчетам, средняя цена киловатт-часа в сентябре составляла:

15,27 грн для «медленных» AC-портов (-0,25 грн по сравнению с августом);

17,77 грн для «скоростных» DC-портов (-0,15 грн).

Наиболее экономичный вариант для владельцев электромобилей — домашняя зарядка, особенно с двухзонным счетчиком.

Хоть это и медленно (в лучшем случае до 100…150 км за ночь при отдаче в 3 кВт), но и менее затратно — примерно как за порцию кофе в киоске.

Электромобиль с расходом 20 кВтч на 100 км обойдется владельцу в:

43 грн при зарядке от домашней розетки по ночному тарифу;

86 грн по обычному бытовому тарифу;

305 грн на AC-станции;

355 грн на DC-станции.

В то же время для авто с бензиновым двигателем расходы выше — около 590 грн за 100 км (при потреблении 10 л/100 км).

«Заряжать машину на ЕСС дороже, однако здесь платим за скорость (ориентировочно от 20 мин до 1 ч до „полного“) и возможность совершения межобластных поездок, или даже локальных, для тех, кто не имеет возможности пользоваться домашней розеткой, но уже успел понять, что преимущества электромобиля не только в его экономности».

Напомним, как говорится в разъяснении от ГСЦ МВД, транспортные средства, имеющие исключительно электрический двигатель, при государственной регистрации в сервисных центрах МВД получают «зеленые» номерные знаки.

Такие номера имеют соответствующую окраску: символы нанесены зеленым цветом, чтобы визуально отличать электротранспорт на дорогах.

К таким транспортным средствам относятся: электромобили и другие транспортные средства без двигателя внутреннего сгорания, работающие исключительно на электричестве.

Інститут досліджень авторинку

