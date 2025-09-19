Зеленський підписав закон, що обмежує доступ до публічних реєстрів Сьогодні 09:29

Зеленський підписав закон, що обмежує доступ до публічних реєстрів

Резонансний закон, що обмежує доступ до інформації з публічних реєстрів, офіційно набув чинності.

У картці законопроєкту № 11533 вказано, що президент Володимир Зеленський підписав документ 17 вересня. Також закон опублікувало офіційне видання Верховної Ради «Голос України». Це означає, що він набув чинності.

Що передбачає закон

Як пише видання «Букви», документ вносить зміни до Цивільного кодексу України та ряду спеціальних законів, а також законодавства у сфері інтелектуальної власності:

Кабмін отримує право визначати порядок тимчасового обмеження доступу до публічних електронних реєстрів у частині відомостей про юридичних осіб та інших даних, пов’язаних із національною безпекою й обороною. Тобто, уряд зможе приховувати окремі дані (на власний розсуд) в державних базах під приводом захисту обороноздатності.

у частині відомостей про юридичних осіб та інших даних, пов’язаних із національною безпекою й обороною. Тобто, уряд зможе приховувати окремі дані (на власний розсуд) в державних базах під приводом захисту обороноздатності. Закриття електронного доступу до реєстрів. Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР), Державний реєстр речових прав на нерухоме майно, а також реєстри об’єктів інтелектуальної власності (винаходів, промислових зразків, торгівельних марок) — інформація з них більше не буде повністю доступна онлайн під час воєнного стану та рік опісля. Що саме не буде доступним — визначає Кабмін.

Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР), Державний реєстр речових прав на нерухоме майно, а також реєстри об’єктів інтелектуальної власності (винаходів, промислових зразків, торгівельних марок) — інформація з них більше не буде повністю доступна онлайн під час воєнного стану та рік опісля. Що саме не буде доступним — визначає Кабмін. Приховування адрес та кадастрових номерів земельних ділянок . Крім того, на час війни і рік після у Державному земельному кадастрі буде прихована інформація про власників ділянок — отримати повний витяг про ділянку зможе лише сам власник чи нотаріус.

. Крім того, на час війни і рік після у Державному земельному кадастрі буде прихована інформація про власників ділянок — отримати повний витяг про ділянку зможе лише сам власник чи нотаріус. «Адреса для зв’язку» замість місцезнаходження. Компанії, які працюють у сфері оборони або виконують оборонні замовлення, отримали право зазначати будь-яку контактну адресу замість фактичного місцезнаходження. Ця норма стосуватиметься усіх без винятку компаній — не лише оборонних, а й цивільних.

Важливо, що обмеження запроваджені передусім для електронних версій реєстрів. Тобто, отримати потрібні відомості все ще можна через паперові запити. Раніше це можна було зробити через «Дію».

21 серпня Верховна Рада ухвалила законопроєкт щодо обмеження доступу до даних про нерухомість та кадастрових номерів земельних ділянок юридичних осіб під час воєнного стану.

Попри те, що рішення пояснюють міркуваннями безпеки, воно може значно ускладнити викриття корупціонерів.

Редакція «Слідства.Інфо» спільно з іншими медіа та громадськими організаціями закликали президента Володимира Зеленського ветувати закон № 11533.

Букви За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.