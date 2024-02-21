День финансов: 13-й пакет санкций против россии, реестр владельцев банковских счетов, ряд валютных ограничений — Finance.ua

День финансов: 13-й пакет санкций против россии, реестр владельцев банковских счетов, ряд валютных ограничений Сегодня 17:50

В среду, 21 февраля, мы разбирались, какие доплаты предлагаются мобилизованным в разных городах:

13-й пакет санкций против россии. Послы ЕС утвердили 13-й пакет санкций против россии. Об этом сообщил редактор Радио Свобод в Европе Рикард Йозвяк. «Послы ЕС только что дали зеленый свет 13-му пакету санкций ЕС против россии. Должен быть Послы ЕС утвердили 13-й пакет санкций против россии. Об этом сообщил редактор Радио Свобод в Европе Рикард Йозвяк. «Послы ЕС только что дали зеленый свет 13-му пакету санкций ЕС против россии. Должен быть опубликован накануне годовщины (российского вторжения) 24 февраля», — написал он в соцсети Х.

Также Евросоюз оставил россию в черном списке офшоров.

Доходы украинских семей. Уровень благосостояния собственной семьи, как правило, гражданами оценивается лучше, чем экономическая ситуация в стране. Об этом свидетельствуют Уровень благосостояния собственной семьи, как правило, гражданами оценивается лучше, чем экономическая ситуация в стране. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова за январь 2024 года.

Социальные расходы в январе. В январе государство профинансировало социальных расходов на общую сумму более 36,9 млрд грн. Об этом В январе государство профинансировало социальных расходов на общую сумму более 36,9 млрд грн. Об этом сообщил глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

ГНС усиливает контроль за пересылкой подакцизных товаров с помощью служб доставки.

НБУ уточнил целый ряд валютных ограничений. Национальный банк оптимизирует несколько валютных ограничений, «чтобы Национальный банк оптимизирует несколько валютных ограничений, «чтобы предотвратить непроизводительный отток капитала для защиты международных резервов Украины и сохранения устойчивости валютного рынка».

Реестр держателей банковских счетов и сейфов. Матрица реформ Матрица реформ предполагает создание Реестра владельцев и бенефициарных владельцев банковских и платежных счетов, а также банковских ячеек (сейфов). Согласно Матрице реформ в части финансовых услуг, также планируется обновить законодательство для продажи государственных банков и сокращения «плохих» кредитов за счет разрешения рыночной оценки NPL и последующей торговли ими.

Нацбанк предлагает изменить правила раскрытия банковской тайны.

Переоформление лицензий: что должны сделать поставщики финуслуг (инфографика).

Украинцы стали чаще пользоваться банковскими картами.

Запрещение отключать услуги ЖКХ из-за долгов. С начала 2024 г. поставщики коммунальных услуг начали начислять пеню или прекращать обслуживание клиентов. Однако С начала 2024 г. поставщики коммунальных услуг начали начислять пеню или прекращать обслуживание клиентов. Однако депутаты уже зарегистрировали законопроект, которым предлагают запретить отключать услуги некоторым категориям населения.

Исторический рекорд по ФЛП. Больше всего Больше всего новых ФЛП создали в бьюти индустрии: сфера парикмахерских и салонов красоты приросла в четыре раза. А среди компаний значительно выросло количество предприятий, занимающихся строительством.

Бронирование рабочих на оборонных предприятиях. В Министерстве по стратегическим отраслям промышленности Украины обновили критерии для В Министерстве по стратегическим отраслям промышленности Украины обновили критерии для бронирования людей, привлеченных к производству оружия.

Данилов прокомментировал идею экономического бронирования работников.

Аннулирование права собственности на уничтоженное жилье. Чтобы прекратить право собственности на Чтобы прекратить право собственности на уничтоженное жилье, без чего невозможно заключение сделки купли-продажи нового дома, теперь достаточно выписки из Реестра поврежденного и уничтоженного имущества (РПУИ). Его можно получить у нотариуса, государственного регистратора в ЦПАУ, а также в горсовете общины, где находится уничтоженный объект недвижимости.

Как выросли цены на квартиры в 2023 году — статистика Госстата.

Действительно ли Украина «заливает» зерном Польшу. Главным аргументом в дискуссии о положении аграриев в Польше является «затопление» польского рынка зерном из Украины. Так ли это на самом деле? Как пишет Business Insider.com.pl, ответ на этот вопрос не Главным аргументом в дискуссии о положении аграриев в Польше является «затопление» польского рынка зерном из Украины. Так ли это на самом деле? Как пишет Business Insider.com.pl, ответ на этот вопрос не очевиден

Дуда прокомментировал блокировку границы Украины.

Поляки из-за блокады границы могут лишиться многих рабочих мест.

При этом Украина планирует более предсказуемый экспортный маршрут.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.