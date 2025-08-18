День финансов: 12 приоритетов правительства, санкции СНБО, «Пакет школьника» — Finance.ua

День финансов: 12 приоритетов правительства, санкции СНБО, «Пакет школьника» Сегодня 17:45

В понедельник, 18 августа, правительство презентовало 12 приоритетов на 2026 год, в Дії стартовала подача заявлений по программе «Пакет школьника», а судьям решили повысить должностной оклад.

Инфографики изменений

Уже скоро украинцы будут отмечать День Независимости. Редакция Finance.ua решила сквозь факты и цифры оглянуться на тот путь, который уже прошла наша страна за эти 34 года. Начать хотим с недвижимости. Знали ли вы, что с 1991 года в Украине ввели в эксплуатацию почти 300 млн м² жилья!

Проект ко Дню Независимости Украины по ссылке.

12 приоритетов правительства

Кабинет Министров представил Проект Программы действий на 2026 год, включающий 12 стратегических целей. Среди ключевых приоритетов — оборона, евроинтеграция и антикоррупция. Первый приоритет правительства подразумевает привлечение дополнительного финансирования от партнеров для производства оружия и обеспечения армии. Бюджет войны на 2026 год составит $120 млрд.

Министр финансов Сергей Марченко добавил , что дефицит государственного бюджета на 2026 год будет составлять 45 млрд долларов. На сегодняшний день у правительства есть обязательства от внешних партнеров по покрытию всего 35 млрд долларов.

Санкции СНБО

Владимир Зеленский подписал указ , которым ввел в действие решение СНБО о введении санкций против 39 физических лиц и 55 компаний, связанных с беспилотными технологиями с использованием искусственного интеллекта и их поставщиков.

Среди них — ключевые разработчики ударных и FPV-дронов («Zala Аэро», «Умные птицы», КБ «Восток»), поставщики электроники из Китая и беларуси, а также центры, разрабатывающие ИИ-решения для дронов, в частности Нейролаб и Центр беспилотных систем и технологий.

Пакет школьника

В Дії стартовала подача заявлений по программе «Пакет школьника». Родители могут получить 5 000 грн на покупку школьных принадлежностей и одежды и обуви для ребенка, который в этом году идет в первый класс.

Чтобы оформить помощь в Дії, необходимо обновить приложение, зайти в раздел «Помощь от государства» и «Пакет школьника». Далее нужно выбрать ребенка, на которого оформляете заявление, и заполнить саму заявку на выплату.

Цены на квартиры в новостройках

По данным ЛУН, общая медиана стоимости квадратного метра в новостройках столицы за первое полугодие 2025 года почти не изменилась — она колеблется с 53,3 тыс. грн в январе до 53,9 тыс. грн в июле. Общая средняя цена в Киевской области составляет 34,6 тыс. грн за кв. м.

Специалисты ЛУН также проанализировали долю зарплаты, которую арендаторы тратят на жилье. Так, в Ужгороде аренда квартиры обходится в 76% средней зарплаты, в Киеве — 61%. В прифронтовых городах этот показатель значительно ниже. В Харькове — 18%, а в Запорожье — 25%.

🏠 Отметим, что одной из самых успешных социальных программ последних лет стала «єОселя». Впрочем, из-за имеющихся технических и финансовых ограничений программы возникла потребность в масштабной реформе жилищного кредитования. Что это значит для украинцев, мечтающих о собственном жилье, и как это все будет работать? Finance.ua рассказывает в новой статье:

Новая формула расчета пенсий

Нардеп Даниил Гетманцев заявил , что формулу расчета пенсий нужно пересмотреть. По его словам, нынешняя система приводит к неравенству: пенсии вышедших на заслуженный отдых в 2000 году значительно меньше, чем у людей, ставших пенсионерами в 2010-м.

Долги по зарплате

Как свидетельствуют данные Опендатабот, по состоянию на август 2025 года в Украине зафиксировано более 35 тысяч долгов по заработной плате. В общей сложности 1 983 компании задолжали своим работникам зарплату. Чаще всего задолжали государственные и акционерные общества. Больше всего производств открыто на Сумщине, в Киеве и Днепропетровщине.

По данным Vkursi Market BI, в 2024 году коммунальный сектор экономики сгенерировал 825 млн грн убытка. Отрицательный финансовый результат продемонстрировали 24% из почти 10 тысяч зарегистрированных предприятий.

Нарушение комендантского часа

Кабмин внес в ВР законопроект, предусматривающий введение штрафов за нарушение комендантского часа и других ограничений, действующих во время военного положения. Предлагается установить административную ответственность за нарушение требований особого правового режима — военного положения, которое вводится в Украине или в отдельных ее местностях.

Зарплаты судей

В Раде зарегистрирован законопроект, предусматривающий существенное повышение минимального должностного оклада для судей местных судов — с нынешних 57 тысяч до 90 220 гривен. По предварительным расчетам, реализация этой инициативы в 2026 году потребует дополнительных расходов в размере 1,37 млрд гривен.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.