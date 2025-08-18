День финансов: 12 приоритетов правительства, санкции СНБО, «Пакет школьника» — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

День финансов: 12 приоритетов правительства, санкции СНБО, «Пакет школьника»

25
В понедельник, 18 августа, правительство презентовало 12 приоритетов на 2026 год, в Дії стартовала подача заявлений по программе «Пакет школьника», а судьям решили повысить должностной оклад.

Инфографики изменений

Уже скоро украинцы будут отмечать День Независимости. Редакция Finance.ua решила сквозь факты и цифры оглянуться на тот путь, который уже прошла наша страна за эти 34 года. Начать хотим с недвижимости. Знали ли вы, что с 1991 года в Украине ввели в эксплуатацию почти 300 млн м² жилья!
День финансов: 12 приоритетов правительства, санкции СНБО, «Пакет школьника»
Проект ко Дню Независимости Украины по ссылке.

12 приоритетов правительства

Кабинет Министров представил Проект Программы действий на 2026 год, включающий 12 стратегических целей. Среди ключевых приоритетов — оборона, евроинтеграция и антикоррупция. Первый приоритет правительства подразумевает привлечение дополнительного финансирования от партнеров для производства оружия и обеспечения армии. Бюджет войны на 2026 год составит $120 млрд.
Министр финансов Сергей Марченко добавил, что дефицит государственного бюджета на 2026 год будет составлять 45 млрд долларов. На сегодняшний день у правительства есть обязательства от внешних партнеров по покрытию всего 35 млрд долларов.

Санкции СНБО

Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о введении санкций против 39 физических лиц и 55 компаний, связанных с беспилотными технологиями с использованием искусственного интеллекта и их поставщиков.
Среди них — ключевые разработчики ударных и FPV-дронов («Zala Аэро», «Умные птицы», КБ «Восток»), поставщики электроники из Китая и беларуси, а также центры, разрабатывающие ИИ-решения для дронов, в частности Нейролаб и Центр беспилотных систем и технологий.

Пакет школьника

В Дії стартовала подача заявлений по программе «Пакет школьника». Родители могут получить 5 000 грн на покупку школьных принадлежностей и одежды и обуви для ребенка, который в этом году идет в первый класс.
Чтобы оформить помощь в Дії, необходимо обновить приложение, зайти в раздел «Помощь от государства» и «Пакет школьника». Далее нужно выбрать ребенка, на которого оформляете заявление, и заполнить саму заявку на выплату.

Цены на квартиры в новостройках

По данным ЛУН, общая медиана стоимости квадратного метра в новостройках столицы за первое полугодие 2025 года почти не изменилась — она колеблется с 53,3 тыс. грн в январе до 53,9 тыс. грн в июле. Общая средняя цена в Киевской области составляет 34,6 тыс. грн за кв. м.
Специалисты ЛУН также проанализировали долю зарплаты, которую арендаторы тратят на жилье. Так, в Ужгороде аренда квартиры обходится в 76% средней зарплаты, в Киеве — 61%. В прифронтовых городах этот показатель значительно ниже. В Харькове — 18%, а в Запорожье — 25%.
🏠 Отметим, что одной из самых успешных социальных программ последних лет стала «єОселя». Впрочем, из-за имеющихся технических и финансовых ограничений программы возникла потребность в масштабной реформе жилищного кредитования. Что это значит для украинцев, мечтающих о собственном жилье, и как это все будет работать? Finance.ua рассказывает в новой статье:

Реформа кредитования жилья: чего ждать от новой стратегии правительства

Новая формула расчета пенсий

Нардеп Даниил Гетманцев заявил, что формулу расчета пенсий нужно пересмотреть. По его словам, нынешняя система приводит к неравенству: пенсии вышедших на заслуженный отдых в 2000 году значительно меньше, чем у людей, ставших пенсионерами в 2010-м.

Долги по зарплате

Как свидетельствуют данные Опендатабот, по состоянию на август 2025 года в Украине зафиксировано более 35 тысяч долгов по заработной плате. В общей сложности 1 983 компании задолжали своим работникам зарплату. Чаще всего задолжали государственные и акционерные общества. Больше всего производств открыто на Сумщине, в Киеве и Днепропетровщине.
По данным Vkursi Market BI, в 2024 году коммунальный сектор экономики сгенерировал 825 млн грн убытка. Отрицательный финансовый результат продемонстрировали 24% из почти 10 тысяч зарегистрированных предприятий.

Нарушение комендантского часа

Кабмин внес в ВР законопроект, предусматривающий введение штрафов за нарушение комендантского часа и других ограничений, действующих во время военного положения. Предлагается установить административную ответственность за нарушение требований особого правового режима — военного положения, которое вводится в Украине или в отдельных ее местностях.

Зарплаты судей

В Раде зарегистрирован законопроект, предусматривающий существенное повышение минимального должностного оклада для судей местных судов — с нынешних 57 тысяч до 90 220 гривен. По предварительным расчетам, реализация этой инициативы в 2026 году потребует дополнительных расходов в размере 1,37 млрд гривен.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems