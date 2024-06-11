День финансов: €1,9 по программе Ukraine Facility, стратегия развития кредитования, выплаты и помощь в Чехии — Finance.ua

День финансов: €1,9 по программе Ukraine Facility, стратегия развития кредитования, выплаты и помощь в Чехии Сегодня 17:50

Во вторник, 11 июня, в Берлине состоялась Конференция, где участники из 60 стран обсуждали планы помощи и восстановления Украины. Рассказываем коротко о главном:

€1,9 по программе Ukraine Facility. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила , что Европейский Союз до конца июня выделит Украине €1,9 млрд финансовой поддержки по программе Ukraine Facility. Программа предусматривает покрытие потребности Украины на 2024−2027 годы.

от замороженных российских активов будут переведены Украине уже в июле. Также, по словам Урсулы фон дер Ляйен, первые 1,5 млрд евро доходовбудут переведены Украине уже в июле.

$42 миллиарда от Всемирного банка. Управляющий директор по операционной деятельности Всемирного банка Анна Бьерде Управляющий директор по операционной деятельности Всемирного банка Анна Бьерде рассказала , что Всемирный банк вместе с партнерами и донорами в рамках инициативы PEACE (мир) мобилизовал в поддержку Украины 42 миллиарда долларов, из которых уже передал в виде траншей более $38 миллиардов.

Энергетическое восстановление Украины. Президент Владимир Зеленский Президент Владимир Зеленский заявил , что у Украины есть план, как построить до 1 гигаватта мощностей маневровой газовой генерации уже в этом году и еще 4 гигаватта — в течение следующих лет. Он призвал партнеров помочь с энергетическим восстановлением и сделать «все возможное и невозможное для того, чтобы сохранить существующую генерацию и по максимуму восстановить свое, потерянное».

Инвестиции для быстрого роста. Украина демонстрирует экономическую устойчивость, но для быстрого роста мы нуждаемся в 12−13 млрд дол. инвестиций прямо сейчас, не дожидаясь окончания войны, Украина демонстрирует экономическую устойчивость, но для быстрого роста мы нуждаемся в 12−13 млрд дол. инвестиций прямо сейчас, не дожидаясь окончания войны, считает министр экономики Украины Юлия Свириденко. По ее словам, одних кредитов для восстановления недостаточно. Для долгосрочного развития и роста экономика Украине нужны инвестиции.

ежегодных инвестиций в следующие 10 лет. Премьер-министр Денис Шмыгаль добавил , что Украине потребуется от 10 до 30 млрд долларовв следующие 10 лет.

финансовую программу в объеме 1,4 миллиарда евро для привлечения в Украину внешних капитальных инвестиций. Урсула фон дер Ляйен подчеркнула , что ЕС создаетв объеме 1,4 миллиарда евро для привлечения в Украину внешних капитальных инвестиций.

О других важных новостях вторника:

Стратегия по развитию кредитования. Совет по финансовой стабильности Совет по финансовой стабильности одобрил Стратегию по развитию кредитования. Целью стратегии является содействие обеспечению финансовыми ресурсами восстановления энергетической инфраструктуры и стимулированию спроса, направленного на повышение обороноспособности страны.

Портрет кандидатов на рынке труда. В мае на сайте Work.ua соискатели В мае на сайте Work.ua соискатели обновили или создали 304 378 резюме, что на 5% меньше, чем в апреле. Чем ближе к лету — тем больше на рынке труда несовершеннолетних кандидатов. Также незначительно выросло количество соискателей пенсионного возраста.

ваучер на обучение за государственные средства и смогут получить новую профессию или специальность. Добавим, что с 2024 года уже 10 тысяч украинцев получили за государственные средства и смогут получить новую профессию или специальность.

Проект Укроборонпрома и Rheinmetall. В Украине В Украине заработал первый проект в рамках партнерства Укроборонпрома и немецкого оборонного концерна Rheinmetall — цех по ремонту и производству бронетехники. Это позволит быстрее ремонтировать иностранную технику и быстрее возвращать ее на передовую.

Предложения о повышении налогов. Даниил Гетманцев Даниил Гетманцев говорит , что Кабинет Министров сейчас готовит предложения по повышению налогов. Однако пока неизвестно, какими будут новые ставки налога на добавленную стоимость и военного сбора.

Защита для украинских беженцев. Сегодня Еврокомиссия Сегодня Еврокомиссия предложила продлить временную защиту для лиц, бегущих от агрессии россии против Украины, еще на год — с 5 марта 2025 года по 4 марта 2026 года.

поправку в закон о помощи гражданам Украины. Кроме того, президент Польши Анджей Дуда подписал о помощи гражданам Украины.

Продолжает помогать украинцам Чехия. Кто может получить гуманитарную помощь в Чехии, как это сделать, каков размер и сроки выплат, рассказываем в новом материале:

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