День финансов: €1,9 по программе Ukraine Facility, стратегия развития кредитования, выплаты и помощь в Чехии — Finance.ua

День финансов: €1,9 по программе Ukraine Facility, стратегия развития кредитования, выплаты и помощь в Чехии
Во вторник, 11 июня, в Берлине состоялась Конференция, где участники из 60 стран обсуждали планы помощи и восстановления Украины. Рассказываем коротко о главном:
€1,9 по программе Ukraine Facility. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский Союз до конца июня выделит Украине €1,9 млрд финансовой поддержки по программе Ukraine Facility. Программа предусматривает покрытие потребности Украины на 2024−2027 годы.
Также, по словам Урсулы фон дер Ляйен, первые 1,5 млрд евро доходов от замороженных российских активов будут переведены Украине уже в июле.
$42 миллиарда от Всемирного банка. Управляющий директор по операционной деятельности Всемирного банка Анна Бьерде рассказала, что Всемирный банк вместе с партнерами и донорами в рамках инициативы PEACE (мир) мобилизовал в поддержку Украины 42 миллиарда долларов, из которых уже передал в виде траншей более $38 миллиардов.
Энергетическое восстановление Украины. Президент Владимир Зеленский заявил, что у Украины есть план, как построить до 1 гигаватта мощностей маневровой газовой генерации уже в этом году и еще 4 гигаватта — в течение следующих лет. Он призвал партнеров помочь с энергетическим восстановлением и сделать «все возможное и невозможное для того, чтобы сохранить существующую генерацию и по максимуму восстановить свое, потерянное».
Инвестиции для быстрого роста. Украина демонстрирует экономическую устойчивость, но для быстрого роста мы нуждаемся в 12−13 млрд дол. инвестиций прямо сейчас, не дожидаясь окончания войны, считает министр экономики Украины Юлия Свириденко. По ее словам, одних кредитов для восстановления недостаточно. Для долгосрочного развития и роста экономика Украине нужны инвестиции.
Премьер-министр Денис Шмыгаль добавил, что Украине потребуется от 10 до 30 млрд долларов ежегодных инвестиций в следующие 10 лет.
Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕС создает финансовую программу в объеме 1,4 миллиарда евро для привлечения в Украину внешних капитальных инвестиций.
О других важных новостях вторника:
Стратегия по развитию кредитования. Совет по финансовой стабильности одобрил Стратегию по развитию кредитования. Целью стратегии является содействие обеспечению финансовыми ресурсами восстановления энергетической инфраструктуры и стимулированию спроса, направленного на повышение обороноспособности страны.
Портрет кандидатов на рынке труда. В мае на сайте Work.ua соискатели обновили или создали 304 378 резюме, что на 5% меньше, чем в апреле. Чем ближе к лету — тем больше на рынке труда несовершеннолетних кандидатов. Также незначительно выросло количество соискателей пенсионного возраста.
Добавим, что с 2024 года уже 10 тысяч украинцев получили ваучер на обучение за государственные средства и смогут получить новую профессию или специальность.
Проект Укроборонпрома и Rheinmetall. В Украине заработал первый проект в рамках партнерства Укроборонпрома и немецкого оборонного концерна Rheinmetall — цех по ремонту и производству бронетехники. Это позволит быстрее ремонтировать иностранную технику и быстрее возвращать ее на передовую.
Предложения о повышении налогов. Даниил Гетманцев говорит, что Кабинет Министров сейчас готовит предложения по повышению налогов. Однако пока неизвестно, какими будут новые ставки налога на добавленную стоимость и военного сбора.
Защита для украинских беженцев. Сегодня Еврокомиссия предложила продлить временную защиту для лиц, бегущих от агрессии россии против Украины, еще на год — с 5 марта 2025 года по 4 марта 2026 года.
Кроме того, президент Польши Анджей Дуда подписал поправку в закон о помощи гражданам Украины.
Продолжает помогать украинцам Чехия. Кто может получить гуманитарную помощь в Чехии, как это сделать, каков размер и сроки выплат, рассказываем в новом материале:
Денежные выплаты и помощь в Чехии: условия и сроки 🔍
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