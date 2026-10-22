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В Киеве и 10 областях планируют построить новые водные переправы

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Правительство рекомендовало местным бюджетам выделить средства
Правительство рекомендовало местным бюджетам выделить средства
Кабинет Министров согласовал экспериментальный проект строительства комбинированных водных переправ и подъездных путей к ним. Новые объекты планируют построить в Киеве и десяти областях Украины. Проект будут реализовывать во время военного положения, но не дольше двух лет.
Об этом сообщает Правительственный портал.

Где планируют построить новые переправы

Комбинированные водные переправы и подъездные пути планируют строить в Киеве, а также в таких областях: Киевской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской.
Правительство рекомендовало местным бюджетам выделить средства в 2026 году на выполнение первоочередных строительных работ.
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Для ускорения строительства Кабмин упростил процедуры и освободил проект от отдельных бюрократических ограничений по финансовым планам и государственному финансированию капитального строительства.
В течение двух месяцев после завершения проекта Министерство восстановления и Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры (Агентство восстановления) должны отчитаться о результатах перед правительством.

Почему Киеву нужны резервные переправы

Ранее сообщалось, что с 1 октября 2025 года российские войска нанесли серию ударов беспилотниками по мостам в Киеве. Сначала был атакован Южный мост: там была повреждена опора, отбойник и защитное бетонное покрытие метрополитена.
С 3 октября рф нанесла серии ударов по Северному мосту, в котором образовалась брешь.
Движение по крупнейшим мостам столицы перекрывали и ограничивали, из-за чего в городе возник транспортный коллапс. Основные городские магистрали были заблокированы, а общественный транспорт курсировал по новым маршрутам и с отклонениями от графика.
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Впоследствии в КГГА сообщили о возобновлении движения поездов по «зеленой» ветке метро во время желтого уровня тревоги. При объявлении красного уровня угрозы движение на наземном участке прекращается.
Укрзализныця сообщила о запуске с 5 октября 18 дополнительных шаттлов Kyiv City Express, которые будут курсировать по маршруту Выдубичи — Дарница — Выдубичи для улучшения сообщения между правым и левым берегом.
По материалам:
НВ
КабминКиев
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