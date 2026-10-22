Почему батареи горячие сверху и холодные внизу: специалисты назвали причину

После запуска отопления батареи могут неравномерно прогреваться: верхняя часть горячая, а нижняя остается едва теплой или совсем холодной. Часто причиной считают воздух в системе, однако проблема может быть в другом — внутри радиатора годами накапливаются отложения, мешающие циркуляции горячей воды.

О причинах неравномерного нагрева батарей и способах решения проблемы пишет издание lovedeco.ro.

Почему батарея остается холодной внизу

Если радиатор горячий сверху, но холодный в нижней части, причиной могут быть отложения, которые накопились внутри системы отопления. Поэтому перед тем как спускать воздух, следует выяснить, что именно мешает батарее прогреваться.

В системе отопления годами циркулирует вода, постепенно вымывающая мелкие частицы металла из труб и радиаторов. Со временем они образуют осадок, основным компонентом которого является магнетит — черный оксид железа с магнитными свойствами.

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Кроме него внутри могут накапливаться ржавчина, известковые отложения и остатки герметика, который использовали при монтаже системы.

Эти частицы оседают в нижней части радиатора, где скорость движения воды меньше. Из-за накопления грязи горячая вода хуже циркулирует по нижним секциям, поэтому они остаются холодными даже тогда, когда верх батареи хорошо прогрет.

Увидеть разность температур можно с помощью тепловизора. По данным источника температура поверхности исправного радиатора может составлять около 55−60 °C, тогда как нижняя часть загрязненной батареи иногда оказывается холоднее на 22 °C.

Как понять, почему батареи плохо греют

Причину неисправности можно примерно определить по тому, как прогревается радиатор.

Верх холодный, низ теплый. Вероятно, внутри скопился воздух, который нужно выпустить.

Верх горячий, низ холодный. Возможная причина — шлам и другие отложения, препятствующие циркуляции воды.

Вся батарея холодная, а другие работают нормально. Возможно, заклинил шток термостатического клапана.

Греется только небольшой участок радиатора. Это может свидетельствовать о серьезном препятствии для циркуляции воды.

Нижняя часть нескольких батарей остается холодной. Проблема может касаться всей системы отопления, а не одного радиатора.

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Эти признаки помогают сориентироваться, но не заменяют профессиональную диагностику. Если причина неясна, лучше обратиться к специалисту.

Как очистить батареи от отложений

Если проблема касается только одного радиатора, его можно снять и промыть отдельно. Для этого нужно перекрыть клапаны, слить воду, демонтировать батарею и очистить ее изнутри, например, с помощью садового шланга.

Однако перед демонтажем важно убедиться в том, что радиатор можно безопасно отсоединить от системы. В многоквартирном доме это следует согласовать с ответственным за отопление или сантехником.

Если отложения накопились во всей системе, локальной промывки может быть недостаточно. В таком случае специалисты проводят комплексную очистку: промывают радиаторы и трубы, при необходимости используют специальные моющие средства, а после завершения добавляют ингибитор коррозии для защиты системы.

По информации источника, промывка системы отопления в квартире среднего размера может занять около двух часов. Фактическое время зависит от состояния оборудования и сложности работ.

Когда лучше промывать систему отопления

Профилактическую промывку рекомендуют проводить примерно раз в пять лет. Удобнее всего планировать такие работы весной или летом, когда отопительный сезон уже завершился.

Если осенью оказалось, что батарея прогревается частично, можно проверить отдельный радиатор и при необходимости организовать его очистку. Однако, если загрязнена вся система, комплексную промывку лучше запланировать на период после завершения отопительного сезона.