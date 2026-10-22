Почему батареи горячие сверху и холодные внизу: специалисты назвали причину

После запуска отопления батареи могут неравномерно прогреваться: верхняя часть горячая, а нижняя остается едва теплой или совсем холодной. Часто причиной считают воздух в системе, однако проблема может быть в другом — внутри радиатора годами накапливаются отложения, мешающие циркуляции горячей воды.
О причинах неравномерного нагрева батарей и способах решения проблемы пишет издание lovedeco.ro.
Почему батарея остается холодной внизу
Если радиатор горячий сверху, но холодный в нижней части, причиной могут быть отложения, которые накопились внутри системы отопления. Поэтому перед тем как спускать воздух, следует выяснить, что именно мешает батарее прогреваться.
В системе отопления годами циркулирует вода, постепенно вымывающая мелкие частицы металла из труб и радиаторов. Со временем они образуют осадок, основным компонентом которого является магнетит — черный оксид железа с магнитными свойствами.
Кроме него внутри могут накапливаться ржавчина, известковые отложения и остатки герметика, который использовали при монтаже системы.
Эти частицы оседают в нижней части радиатора, где скорость движения воды меньше. Из-за накопления грязи горячая вода хуже циркулирует по нижним секциям, поэтому они остаются холодными даже тогда, когда верх батареи хорошо прогрет.
Увидеть разность температур можно с помощью тепловизора. По данным источника температура поверхности исправного радиатора может составлять около 55−60 °C, тогда как нижняя часть загрязненной батареи иногда оказывается холоднее на 22 °C.
Как понять, почему батареи плохо греют
Причину неисправности можно примерно определить по тому, как прогревается радиатор.
- Верх холодный, низ теплый. Вероятно, внутри скопился воздух, который нужно выпустить.
- Верх горячий, низ холодный. Возможная причина — шлам и другие отложения, препятствующие циркуляции воды.
- Вся батарея холодная, а другие работают нормально. Возможно, заклинил шток термостатического клапана.
- Греется только небольшой участок радиатора. Это может свидетельствовать о серьезном препятствии для циркуляции воды.
- Нижняя часть нескольких батарей остается холодной. Проблема может касаться всей системы отопления, а не одного радиатора.
Эти признаки помогают сориентироваться, но не заменяют профессиональную диагностику. Если причина неясна, лучше обратиться к специалисту.
Как очистить батареи от отложений
Если проблема касается только одного радиатора, его можно снять и промыть отдельно. Для этого нужно перекрыть клапаны, слить воду, демонтировать батарею и очистить ее изнутри, например, с помощью садового шланга.
Однако перед демонтажем важно убедиться в том, что радиатор можно безопасно отсоединить от системы. В многоквартирном доме это следует согласовать с ответственным за отопление или сантехником.
Если отложения накопились во всей системе, локальной промывки может быть недостаточно. В таком случае специалисты проводят комплексную очистку: промывают радиаторы и трубы, при необходимости используют специальные моющие средства, а после завершения добавляют ингибитор коррозии для защиты системы.
По информации источника, промывка системы отопления в квартире среднего размера может занять около двух часов. Фактическое время зависит от состояния оборудования и сложности работ.
Когда лучше промывать систему отопления
Профилактическую промывку рекомендуют проводить примерно раз в пять лет. Удобнее всего планировать такие работы весной или летом, когда отопительный сезон уже завершился.
Если осенью оказалось, что батарея прогревается частично, можно проверить отдельный радиатор и при необходимости организовать его очистку. Однако, если загрязнена вся система, комплексную промывку лучше запланировать на период после завершения отопительного сезона.
Главное — не спешить спускать воздух всякий раз, когда батарея греет неравномерно. Если верхняя часть горячая, а нижняя холодная, причину следует искать также в отложениях, препятствующих нормальной циркуляции воды.