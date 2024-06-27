День финансов: 1,9 млрд евро от ЕС, IKEA возвращается в Украину, данные о банковских счетах украинцев за границей — Finance.ua

День финансов: 1,9 млрд евро от ЕС, IKEA возвращается в Украину, данные о банковских счетах украинцев за границей
В четверг, 27 июня, стало известно, что налоговая получит доступ к банковским счетам украинцев за границей, а IKEA готовится к открытию в Украине.
1,9 млрд евро от ЕС. В госбюджет поступил транш безусловного финансирования в размере 1,9 млрд евро от Европейского Союза. Денежные средства предусмотрены финансовым инструментом ЕС Ukraine Facility. С начала полномасштабной войны ЕС предоставил Украине почти 35 млрд евро прямой бюджетной помощи.
Также страны Европейского Союза согласовали пакет санкций против Беларуси, чтобы попытаться перекрыть пути избегания ограничений в отношении россии.
Данные о банковских счетах украинцев за границей. Налоговая получит информацию о состоянии банковских счетов резидентов Украины за границей, а также ряд финансовой информации. Служба получила одобренный Глобальным форумом ОЭСР отчет о зрелости системы управления информационной безопасностью.
ПриватБанк ищет нового председателя правления. Набсовет ПриватБанка начал процесс отбора на должность Председателя Правления банка. Герхард Бьош будет продолжать выполнять свои обязанности в полной мере до перехода полномочий к новому председателю правления.
IKEA возвращается в Украину Издание Forbes Ukraine со ссылкой на источники сообщило, что центральный офис IKEA принял решение о возвращении в Украину. Одним из главных факторов для шведского ритейлера стало успешное возобновление работы H&M и магазинов Inditex Zara и Bershka. Дата начала работы пока неизвестна.
Кстати, онлайн-гипермаркет Rozetka 30 июня закрывает свой магазин на проспекте Степана Бандеры в Киеве, расположенный возле метро «Почайна».
Работа на госслужбе. Глава Национального агентства Украины по вопросам государственной службы Наталия Алюшина сообщила о росте конкурентоспособности зарплат в государственном секторе. Глава НАГС призвала студентов рассмотреть карьеру на госслужбе.
Председатель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что зарплаты членов правления «Укрэнерго» составляют около 250−300 тысяч гривен в месяц, председателя правления — примерно 420 тысяч. По его словам, ни о каких 2 миллионах гривен в месяц, о которых писали ранее в медиа, речь не идет и никогда не шла.
Со своей стороны основатель рекрутингового агентства Lobby X Владислав Грезев рассказал, какие направления наиболее востребованы в армии.
Депозитный штиль. Директор департамента розничного бизнеса «Глобус Банка» Дмитрий Замотаев прогнозирует, что на следующей неделе среди депозитных ставок не стоит ожидать существенных изменений. Однако банки не только не сворачивают депозитные программы, но и активно развивают их с акцентом на «довоенные» периоды.
А в новом видео на нашем YouTube-канале финансовый эксперт Алексей Козырев расскажет, зачем приватизируют банки в Украине и нормальная ли это практика для развитых стран:
Новый сервис в «Дія». Владельцы разрушенного жилья на временно оккупированных территориях или в зонах боевых действий теперь смогут подать заявление в международный Реестр ущерба через «Дія». Эти данные станут основой для репараций, которые должна уплатить россия.
Министерство юстиции, Госгеокадастр и другие ответственные ведомства работают над упрощением процедуры подтверждения права собственности на временно захваченных россиянами территориях, чтобы граждане могли получить возмещение за утраченное жилье.
Установка 1 ГВт маневренной газовой генерации. Министерство энергетики считает реалистичным планы по установке до 1 ГВт маневренной газовой генерации в 2024 году, так на сегодняшний день уже подключено к энергосистеме несколько десятков МВт, при этом несколько сотен МВт находится в стадии подключения.
И, что бы ни говорил президент об одном гигаватте генерации, который должна построить Украина до конца года, реальность заключается в том, что зиму мы встретим с огромным дефицитом электроэнергии в наших домах. Поэтому к этому процессу необходимо готовиться уже сейчас, приняв все возможные меры. В новой статье расскажем о принципах альтернативных вариантов питания:
Какие варианты автономного электропитания существуют, и какой выбрать 🧐
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