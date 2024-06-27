День финансов: 1,9 млрд евро от ЕС, IKEA возвращается в Украину, данные о банковских счетах украинцев за границей — Finance.ua

День финансов: 1,9 млрд евро от ЕС, IKEA возвращается в Украину, данные о банковских счетах украинцев за границей Сегодня 17:50

В четверг, 27 июня, стало известно, что налоговая получит доступ к банковским счетам украинцев за границей, а IKEA готовится к открытию в Украине.

1,9 млрд евро от ЕС. В госбюджет В госбюджет поступил транш безусловного финансирования в размере 1,9 млрд евро от Европейского Союза. Денежные средства предусмотрены финансовым инструментом ЕС Ukraine Facility. С начала полномасштабной войны ЕС предоставил Украине почти 35 млрд евро прямой бюджетной помощи.

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ПриватБанк ищет нового председателя правления. Набсовет ПриватБанка Набсовет ПриватБанка начал процесс отбора на должность Председателя Правления банка. Герхард Бьош будет продолжать выполнять свои обязанности в полной мере до перехода полномочий к новому председателю правления.

IKEA возвращается в Украину Издание Forbes Ukraine со ссылкой на источники Издание Forbes Ukraine со ссылкой на источники сообщило , что центральный офис IKEA принял решение о возвращении в Украину. Одним из главных факторов для шведского ритейлера стало успешное возобновление работы H&M и магазинов Inditex Zara и Bershka. Дата начала работы пока неизвестна.

Кстати, онлайн-гипермаркет Rozetka 30 июня закрывает свой магазин на проспекте Степана Бандеры в Киеве, расположенный возле метро «Почайна».

Работа на госслужбе. Глава Национального агентства Украины по вопросам государственной службы Наталия Алюшина Глава Национального агентства Украины по вопросам государственной службы Наталия Алюшина сообщила о росте конкурентоспособности зарплат в государственном секторе. Глава НАГС призвала студентов рассмотреть карьеру на госслужбе.

зарплаты членов правления «Укрэнерго» составляют около 250−300 тысяч гривен в месяц, председателя правления — примерно 420 тысяч. По его словам, ни о каких 2 миллионах гривен в месяц, о которых писали ранее в медиа, речь не идет и никогда не шла. Председатель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил , чтосоставляют около 250−300 тысяч гривен в месяц, председателя правления — примерно 420 тысяч. По его словам, ни о каких 2 миллионах гривен в месяц, о которых писали ранее в медиа, речь не идет и никогда не шла.

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Депозитный штиль. Директор департамента розничного бизнеса «Глобус Банка» Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса «Глобус Банка» Дмитрий Замотаев прогнозирует , что на следующей неделе среди депозитных ставок не стоит ожидать существенных изменений. Однако банки не только не сворачивают депозитные программы, но и активно развивают их с акцентом на «довоенные» периоды.

А в новом видео на нашем YouTube-канале финансовый эксперт Алексей Козырев расскажет, зачем приватизируют банки в Украине и нормальная ли это практика для развитых стран:

Новый сервис в «Дія». Владельцы разрушенного жилья на временно оккупированных территориях или в зонах боевых действий теперь Владельцы разрушенного жилья на временно оккупированных территориях или в зонах боевых действий теперь смогут подать заявление в международный Реестр ущерба через «Дія». Эти данные станут основой для репараций, которые должна уплатить россия.

Министерство юстиции, Госгеокадастр и другие ответственные ведомства работают над упрощением процедуры подтверждения права собственности на временно захваченных россиянами территориях, чтобы граждане могли получить возмещение за утраченное жилье.

Установка 1 ГВт маневренной газовой генерации. Министерство энергетики Министерство энергетики считает реалистичным планы по установке до 1 ГВт маневренной газовой генерации в 2024 году, так на сегодняшний день уже подключено к энергосистеме несколько десятков МВт, при этом несколько сотен МВт находится в стадии подключения.

И, что бы ни говорил президент об одном гигаватте генерации, который должна построить Украина до конца года, реальность заключается в том, что зиму мы встретим с огромным дефицитом электроэнергии в наших домах. Поэтому к этому процессу необходимо готовиться уже сейчас, приняв все возможные меры. В новой статье расскажем о принципах альтернативных вариантов питания:

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