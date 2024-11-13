День финансов: $1,35 млрд от США, санкции Украины против россиян, увеличение тарифа на передачу электроэнергии — Finance.ua

День финансов: $1,35 млрд от США, санкции Украины против россиян, увеличение тарифа на передачу электроэнергии Вчера 17:45

В среду, 13 ноября, говорилось о финансовой помощи от партнеров, рынке недвижимости и донатах украинцев.

Санкции против россиян. Президент Украины Владимир Зеленский Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 15 граждан россии и 102 компаний россии и беларуси, в частности, «Национального центра информатизации», «Технолинка», «Ленграда», «Шереметьево Хендлинга» (все — рф) и «НСКТрейд» (беларусь).

Грант от США. Украина Украина получила 1,35 млрд долларов гранта от США. Привлеченное финансирование будет направлено на возмещение приоритетных социальных и гуманитарных расходов госбюджета, в частности, на обеспечение выплаты заработных плат педагогам.

на военную помощь Украине осталось 9,3 миллиарда долларов. Перед этим в Департаменте обороны США уточнили сумму, оставшуюся для военной помощи Украине. Украинский журналист, получивший информацию с брифинга Пентагона, рассказал , что9,3 миллиарда долларов.

пакет помощи на $50 млрд за счет замороженных российских активов. Большая часть — по $20 млрд с каждого — поступит от США и Евросоюза. Украинские власти уже имеют предварительное понимание, как страны «Большой семерки» будут предоставлять за счет замороженных российских активов. Большая часть — по $20 млрд с каждого — поступит от США и Евросоюза.

выполнила все структурные маяки на конец октября и все количественные критерии эффективности на конец сентября. Как сообщил заместитель исполнительного директора Владислав Рашкован, Украина перед шестым пересмотром программы расширенного финансирования EFF с Международным валютным фондомна конец октября и все количественные критерии эффективности на конец сентября.

В то же время украинские волонтерские фонды замечают значительное снижение пожертвований в поддержку военных, что свидетельствует о постепенном исчерпании готовности украинцев финансировать оборону.

Увеличение тарифа на передачу электроэнергии. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, одобрила проект постановления о повышении тарифа на передачу электроэнергии на 2025 год на 25,8% - до 665,26 грн/МВт·ч. Увеличение тарифа означает повышение стоимости услуг, предоставляемых НЭК «Укрэнерго» за транспортировку электроэнергии от производителя к потребителю.

Аналитика недвижимости. Как Как рассказала директор по развитию бизнеса ЛУН Елена Унаньян во время конференции «Жить на проценты» , с начала полномасштабного вторжения и до ноября 2024-го в Украине запустили в продажу 503 жилых комплекса. Больше всего во Львовской области. На вторичном рынке за последний год, если сравнивать октябрь к октябрю, квартиры продаются медленнее в 1−1,4 раза.

Также, по ее словам , цены на аренду жилья в столице продолжают расти. За год прирост стоимости составил 31−32%.

Кстати, по данным ОЛХ. Недвижимость, в 2024 году стоимость аренды жилья в разных курортных городах выросла в среднем на 10−15%. Аренда дома в Карпатах остается самой дорогой. Дешевле обойдется аренда в гостиницах и на базах отдыха.

А если вы планируете путешествие по Европе, то стоит быть готовым к тому, что за проезд по некоторым дорогам нужно будет заплатить. Стоимость пользования дорогами варьируется в зависимости от страны, типа транспортного средства и протяженности участка. Finance.ua рассмотрел платные дороги в странах Европы, в которые чаще всего путешествуют украинцы:

Доплаты учителям в 2025 году. Парламентский комитет по вопросам образования, науки и инноваций просил добавить 20 млрд гривен в бюджет-2025 на повышение зарплат учителям. Но решение не было поддержано. Вместо этого Парламентский комитет по вопросам образования, науки и инноваций просил добавить 20 млрд гривен в бюджет-2025 на повышение зарплат учителям. Но решение не было поддержано. Вместо этого решили выделить дополнительные 12 млрд на доплаты.

Перевод военных через «Армию+». В приложении «Армия+» В приложении «Армия+» появилась возможность оформить электронный рапорт на перевод военных между частями. Перевод будет возможен не чаще одного раза в год и после 6 месяцев службы в текущем подразделении. Из документов необходимы только копия военного билета или удостоверения офицера и рекомендательное письмо от бригады, в которую планируется перевод. При наличии медицинских показаний также заключение ВВК.

Ненадежные инвестпроекты. НКЦБФР НКЦБФР включила в список ненадежных инвестиционных проектов еще 5 кейсов: FFA Crypto/FFA Crypto RISE/FFA Crypto Capitalist; Биржевой университет; BQG-exs; Cryptobo; Stock Market Hub.

Перед тем как начать во что-то инвестировать, нужно исследовать рынок, тщательно оценить риски и не инвестировать все свои средства во что-то одно, а диверсифицировать. Инвестирование в криптовалюту требует особого внимательного отношения и готовности к значительным рискам. В то же время стейблкоины — это вид криптовалюты, который обеспечивает стабильность, поскольку его стоимость привязана к определенному активу или группе активов. В новой статье Finance.ua рассказывает о запуске второго локализованного предложения стейблкоинов USDG компанией Paxos:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.