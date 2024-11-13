Україна виконала всі умови перед переглядом програми EFF — Finance.ua

Україна виконала всі умови перед переглядом програми EFF Вчора 16:03 — Казна та Політика

Україна виконала всі умови перед переглядом програми EFF

Україна перед шостим переглядом програми розширеного фінансування EFF із Міжнародним валютним фондом виконала всі структурні маяки на кінець жовтня і всі кількісні критерії ефективності на кінець вересня.

Про це повідомив заступник виконавчого директора Владислав Рашкован на щорічних загальних зборах Європейської бізнес асоціації в Києві у вівторок, передає «Інтерфакс-Україна».

«Тобто все, що потрібно від української влади, Україна зробить. Усе, що потрібно від МВФ, МВФ зробить», — сказав він.

За словами Рашкована, МВФ дивиться позитивно на Україну.

Він нагадав, що програма EFF стоїть у центрі міжнародної фінансової підтримки України на загальну суму понад $150 млрд, і від початку повномасштабної війни обсяг цієї підтримки вже перевищив $100 млрд.

Коментуючи можливість скорочення підтримки з боку США, він зауважив, що останні візити представників ЄС до Києва, зустрічі лідерів Франції та Великої Британії, заяви інших європейських лідерів свідчать про те, що вони потенційно готові замістити американські ресурси.

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«Але я думаю, що й американський уряд буде готовий, тому що якщо європейці будуть просто закуповувати зброю, яка буде нам потрібна, хто буде відмовлятися від цього?» — додав Рашкован.

Як повідомлялося, місія МВФ з 11 листопада розпочала візит до Києва для шостого перегляду програми EFF, за підсумками якого Україна може отримати 7-й транш $1,1 млрд, і планує працювати в столиці до 18 листопада, після чого діалог, як очікують, триватиме в дистанційному форматі.

Україна 23 жовтня за підсумками 5-го перегляду відкритої в березні 2023 року програми EFF отримала 6-й її транш $1,1 млрд, що збільшило суму виплат до $8,7 млрд за загального обсягу програми $15,6 млрд.

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