НКЦПФР включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 5 кейсів — Finance.ua

НКЦПФР включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 5 кейсів Вчора 15:46 — Фондовий ринок

НКЦПФР включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 5 кейсів

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 5 кейсів.

Про це повідомляється на сайті НКЦПФР.

До списку сумнівних інвестиційних проєктів додали:

У НКЦПФР нагадали потенційним інвесторам про значні ризики пов’язані з інвестуванням:

через осіб, діяльність яких на території України жодним чином не регулюється,

осіб, що вказують недостовірну інформацію про ліцензовану та нібито офіційну діяльність в країнах з розвиненими фінансовими ринками.

Нагадаємо, раніше Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 19 кейсів.

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