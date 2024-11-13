НКЦПФР включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 5 кейсів — Finance.ua

НКЦПФР включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 5 кейсів
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 5 кейсів.
Про це повідомляється на сайті НКЦПФР.
До списку сумнівних інвестиційних проєктів додали:
- FFA Crypto / FFA Crypto RISE / FFA Crypto Capitalist;
- Біржовий університет;
- BQG-exs;
- Cryptobo;
- Stock Market Hub.
У НКЦПФР нагадали потенційним інвесторам про значні ризики пов’язані з інвестуванням:
- через осіб, діяльність яких на території України жодним чином не регулюється,
- осіб, що вказують недостовірну інформацію про ліцензовану та нібито офіційну діяльність в країнах з розвиненими фінансовими ринками.
Нагадаємо, раніше Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 19 кейсів.
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