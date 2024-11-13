Доплати вчителям у 2025 році: у Раді розповіли деталі рішення — Finance.ua

Доплати вчителям у 2025 році: у Раді розповіли деталі рішення Вчора 12:21 — Казна та Політика

Доплати вчителям у 2025 році: у Раді розповіли деталі рішення

Парламентський комітет з питань освіти, науки та інновацій просив додати 20 млрд гривень до бюджету-2025 на підвищення зарплат вчителям. Але рішення не було підтримано. Натомість вирішили виділити додаткові 12 млрд на доплати.

Про це розповів народний депутат, голова комітету Сергій Бабак.

«Комітет ВР з питань освіти, науки та інновацій просив додати 20 млрд гривень в бюджеті-2025 на підвищення заробітних плат вчителям. Це б дозволило компенсувати приблизно 10% інфляції та реально додати хоча б 10%. Поступова оптимізація, яка йде органічним темпом, компенсувала б 3,5% підвищення податків. А ні бюджетний комітет, а ні ВР таке рішення не підтримали. Але підтримав президент України. І за його дорученням з’явились додаткові 12 млрд гривень на зарплати вчителям у вигляді доплат», — розповів Бабак.

За його словами, підвищення зарплат шляхом доплати дає змогу більше підтримати вчителів, які отримують менше.

«Якщо вчитель отримує 10 тисяч, то доплата в 1300 гривень — це плюс 13%, а якщо 15 тисяч, то доплата 1300 гривень — це плюс 8,6%. Доплати отримують всі, але більше підтримуються ті, хто отримує найменшу заробітну плату. В цьому контексті рішення хороше. І вчителі — єдині, кому в бюджеті-2025 року передбачено підвищення заробітних плат», — написав нардеп.

Щодо дошкільної та позашкільної освіти, Бабак нагадав, що Рада не приймає рішення про зарплати працівникам цих сфер, це фінансує місцева влада.

Нагадаємо, раніше прем‘єр-міністр Денис Шмигаль заявив , що з 1 січня 2025 року в Україні запровадять щомісячну «вчительську доплату» до заробітної плати вчителів у розмірі 1000 гривень «на руки». З 1 вересня 2025 року цю виплату збільшать до 2000 грн «на руки» кожному вчителю.

Слово і Діло За матеріалами:

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