НКРЕКП схвалила збільшення тарифу на передачу електроенергії — Finance.ua

НКРЕКП схвалила збільшення тарифу на передачу електроенергії Вчора 15:00 — Енергетика

НКРЕКП схвалила збільшення тарифу на передачу електроенергії

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на засіданні 13 листопада схвалила проєкт постанови про підвищення тарифу на передачу електроенергії на 2025 рік на 25,8% - до 665,26 грн / МВт·год.

Обсяг передачі електроенергії у 2025 році прогнозується на рівні 98 651 000 МВт·год, згідно з розрахунками «Укренерго».

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Витрати на виконання спеціальних обов’язків на 2025 рік прогнозуються на рівні 30 млрд грн.

Прогнозовані витрати на зменшення навантаження виробників «зеленої» електроенергії — 632 млн грн грн.

Збільшення тарифу на передачу електроенергії означає підвищення вартості послуг, які надає НЕК «Укренерго» за транспортування електроенергії від виробника до споживача.

«Укренерго» пропонувало збільшити тариф на передачу електроенергії на 2025 рік на 48% - до 783,71 грн/МВт·год.

У травні уряд вдруге за час війни підвищив тариф на електроенергію для населення на 64% - до 4,32 грн за кВт·год.

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