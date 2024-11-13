НКРЕКП схвалила збільшення тарифу на передачу електроенергії — Finance.ua

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НКРЕКП схвалила збільшення тарифу на передачу електроенергії

Енергетика
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НКРЕКП схвалила збільшення тарифу на передачу електроенергії
НКРЕКП схвалила збільшення тарифу на передачу електроенергії
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на засіданні 13 листопада схвалила проєкт постанови про підвищення тарифу на передачу електроенергії на 2025 рік на 25,8% - до 665,26 грн / МВт·год.
Обсяг передачі електроенергії у 2025 році прогнозується на рівні 98 651 000 МВт·год, згідно з розрахунками «Укренерго».
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«Укренерго» пропонувало збільшити тариф на передачу електроенергії на 2025 рік на 48% - до 783,71 грн/МВт·год.
У травні уряд вдруге за час війни підвищив тариф на електроенергію для населення на 64% - до 4,32 грн за кВт·год.
За матеріалами:
Forbes.ua
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