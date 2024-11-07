Україна до кінця року очікує отримати 600−800 МВт розподіленої генерації — радник прем’єра Сьогодні 19:15 — Енергетика

Україна до кінця року очікує отримати 600−800 МВт розподіленої генерації — радник прем’єра

До кінця року в Україні очікується від 600 до 800 МВт невеликих об’єктів генерації електроенергії, здатних забезпечити гарантоване енергопостачання бізнесу і громадам, які встигнуть їх встановити.

Про це повідомив радник прем’єр-міністра України, член наглядової ради НЕК «Укренерго» Юрій Бойко під час брифінгу в Медіа-центрі.

«Є оцінки, що до кінця року в Україні буде введено від 600 до 800 МВт розподіленої генерації. Це не мало і не багато. Якщо говорити про Україну загалом, то цього точно недостатньо, щоб упевнено дивитися й декларувати гарантії енергопостачання та готовності до будь-яких сценаріїв щодо обстрілів, але локально, для тих, хто встиг встановити, це буде гарантоване енергопостачання за будь-якого сценарію», — сказав Бойко.

Читайте також МВФ оцінив дефіцит електроенергії в Україні взимку

При цьому він зазначив, що очікує на бум розподіленої генерації наступного року, оскільки це не лише гарантоване енергозабезпечення, а й вигідні бізнес-проєкти, з огляду на ціни на електроенергію на ринку.

«Тому ці проєкти точно підуть, і показники наступного року будуть суттєво вищими», — сказав радник прем’єра.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.