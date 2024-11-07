Україна до кінця року очікує отримати 600−800 МВт розподіленої генерації — радник прем’єра — Finance.ua
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Україна до кінця року очікує отримати 600−800 МВт розподіленої генерації — радник прем’єра

Енергетика
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Україна до кінця року очікує отримати 600−800 МВт розподіленої генерації — радник прем’єра
Україна до кінця року очікує отримати 600−800 МВт розподіленої генерації — радник прем’єра
До кінця року в Україні очікується від 600 до 800 МВт невеликих об’єктів генерації електроенергії, здатних забезпечити гарантоване енергопостачання бізнесу і громадам, які встигнуть їх встановити.
Про це повідомив радник прем’єр-міністра України, член наглядової ради НЕК «Укренерго» Юрій Бойко під час брифінгу в Медіа-центрі.
«Є оцінки, що до кінця року в Україні буде введено від 600 до 800 МВт розподіленої генерації. Це не мало і не багато. Якщо говорити про Україну загалом, то цього точно недостатньо, щоб упевнено дивитися й декларувати гарантії енергопостачання та готовності до будь-яких сценаріїв щодо обстрілів, але локально, для тих, хто встиг встановити, це буде гарантоване енергопостачання за будь-якого сценарію», — сказав Бойко.
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При цьому він зазначив, що очікує на бум розподіленої генерації наступного року, оскільки це не лише гарантоване енергозабезпечення, а й вигідні бізнес-проєкти, з огляду на ціни на електроенергію на ринку.
«Тому ці проєкти точно підуть, і показники наступного року будуть суттєво вищими», — сказав радник прем’єра.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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