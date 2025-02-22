ТОП-10 найкращих суперкарів у світі (фото) — Finance.ua

ТОП-10 найкращих суперкарів у світі (фото) Сьогодні 04:08 — Технології&Авто

ТОП-10 найкращих суперкарів у світі (фото), Фото: freepik

Швидкість, потужність, елегантність — все це про суперкари. Ці автомобілі втілюють у собі найкраще, що може запропонувати сучасна автомобільна індустрія. Щорічно виробники представляють нові моделі, які вражають своїми характеристиками та дизайном.

Експерти Аutocar підготували рейтинг найкращих суперкарів, який допоможе розібратися в цьому різноманітті.

Maserati MC20

Це справжній прорив італійського автовиробника. Цей суперкар не тільки повернув бренду колишню славу, але й встановив нові стандарти в сегменті спортивних автомобілів.

MC20 має вражаючий дизайн, який поєднує в собі елементи класичних моделей Maserati та сучасні технології.

Фото: Аutocar

Кузов автомобіля виконаний з вуглецевого волокна, що дозволило досягти невеликої ваги і забезпечити високу жорсткість.

Серцем MC20 є новий 3.0-літровий V6 з подвійним турбонаддувом, розроблений спеціально для цього автомобіля.

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Двигун видає 630 кінських сил і 730 Нм крутного моменту. У парі з ним працює 8-ступінчаста коробка передач з подвійним зчепленням.

MC20 демонструє вражаючу динаміку. Розгін від 0 до 100 км/год займає всього 2,9 секунди, а максимальна швидкість перевищує 320 км/год.

McLaren 750S

Це еволюція легендарної моделі 720S, яка підняла планку в сегменті суперкарів.

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Новий автомобіль зберіг всі найкращі якості свого попередника, але при цьому став ще більш досконалим і потужним. Він отримав оновлений дизайн, який робить його ще більш агресивним і спортивним.

Фото: Аutocar

Автомобіль побудований на легкій карбоновій платформі, що дозволило знизити вагу і покращити динаміку.

Під капотом 750S встановлений 4.0-літровий V8 з подвійним турбонаддувом, який розвиває потужність 750 к.с. і максимальний крутний момент 800 Нм. Цей двигун дозволяє розігнатися до 100 км/год за 2,8 секунди.

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750S демонструє вражаючу динаміку. Автомобіль чудово входить у повороти, має відмінну керованість і забезпечує високий рівень зчеплення з дорогою.

McLaren Artura

Це новий погляд на спортивний автомобіль. Цей гібридний суперкар поєднує в собі найкращі якості своїх попередників та інноваційні технології.

Фото: Аutocar

Artura має абсолютно нову конструкцію з вуглецевого волокна, що дозволило досягти невеликої ваги — менш як 1500 кг. Завдяки цьому автомобіль демонструє відмінну динаміку та керованість. Дизайн Artura є сучасним і спортивним, підкреслюючи його високу продуктивність.

Серцем автомобіля є новий 3,0-літровий V6 з подвійним турбонаддувом, який працює в парі з електродвигуном. Загальна потужність гібридної силової установки становить 671 к.с., що забезпечує вражаючу динаміку розгону. Електричний двигун дозволяє Artura проїхати до 29 миль на чисто електричній тязі.

Artura розганяється від 0 до 100 км/год за 3,2 секунди, а до 200 км/год — за 8,3 секунди. Максимальна швидкість становить 330 км/год. При цьому, автомобіль демонструє відмінну керованість і точність керування, що робить його ідеальним вибором для любителів спортивної їзди.

Porsche 911 S/T

Надзвичайно ексклюзивний суперкар, який підвищує планку для всієї лінійки 911.

Оснащений 4,0-літровим шестициліндровим двигуном, він розвиває 518 к.с. та розганяється до 100 миль/год за 3,7 секунди, демонструючи вражаючу продуктивність.

Фото: Аutocar

Завдяки численним поліпшенням шасі та підвіски, 911 S/T забезпечує чудову керованість і точність, навіть на найбільш нерівних дорогах. Цей автомобіль поєднує спортивний характер і зручність, хоча дорожній гуркіт іноді може бути досить вираженим.

Дизайн 911 S/T вражає своєю елегантністю та лаконічністю, а інтер’єр пропонує всі зручності звичайного автомобіля без зайвих розкошей. Завдяки своїй унікальності та характеристикам, цей суперкар є одним з найкращих в класі.

Ferrari 296 GTB

Це справжній прорив в історії італійської марки. Цей спортивний автомобіль поєднує в собі найкращі якості своїх попередників та інноваційні технології.

Зовнішній вигляд 296 GTB викликає захоплення. Агресивні лінії, великі повітрозабірники та компактні габарити створюють образ справжнього гоночного автомобіля. При цьому, дизайн не позбавлений елегантності та вишуканості, що є характерною рисою всіх моделей Ferrari.

Фото: Аutocar

Салон 296 GTB виконаний в стилістиці інших моделей Ferrari, але має свої особливості. Водійське місце орієнтоване на водія, всі елементи управління розташовані інтуїтивно. Однак, деякі користувачі відзначають, що дизайн інтер’єру міг бути більш оригінальним.

Серцем автомобіля є новий 3,0-літровий V6 з подвійним турбонаддувом, який працює в парі з електродвигуном. Загальна потужність гібридної силової установки становить 819 к.с., що забезпечує динаміку розгону, гідну справжнього суперкара.

Ferrari SF90 Stradale і його покращена версія SF90 XX Stradale

Це неймовірно потужні гібридні суперкари, які стали спадкоємцями легендарного LaFerrari.

Фото: Аutocar

Оснащений 3,9-літровим двигуном V8 з подвійним турбонаддувом та трьома електродвигунами, SF90 Stradale видає 986 к.с., що дозволяє розганятися до 62 миль/год за 2,5 секунди. Крім того, він здатний проїхати до 25 миль на електричній тязі, що робить його економічним і екологічно чистим у порівнянні з іншими суперкарами.

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Вражаюча продуктивність Ferrari SF90 Stradale не знижує стабільності при гальмуванні та дозволяє неймовірно впевнено проходити повороти, хоча гібридна система все ще не дає ідеального балансу обробки. Нова версія SF90 XX Stradale ще більш агресивна.

Завдяки потужності, стабільності та величезній швидкості, SF90 Stradale є одним з найбільш інноваційних і екстремальних автомобілів в історії Ferrari, але його ціна та складність керування можуть бути бар’єром для багатьох водіїв.

Lamborghini Revuelto

Це новий етап у світі електрифікованих суперкарів, який поєднує потужний атмосферний двигун V12 та три електродвигуни, створюючи ідеальний баланс продуктивності та інновацій.

Фото: Аutocar

З потужністю 1001 к.с., автомобіль розганяється до 62 миль/год за 2,5 секунди і досягає максимальної швидкості 217 миль/год, що робить його неймовірно швидким і захоплюючим.

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Шасі з вуглецевого волокна та монококова конструкція забезпечують легкість і жорсткість, що покращує загальну керованість і стабільність на дорозі.

Хоча Revuelto важить 1800 кг, його електрифікація значно покращує керованість, дозволяючи автомобілю легко маневрувати навіть на високих швидкостях.

Дизайн автомобіля приваблює своїм агресивним стилем, хоча деякі вважають його приглушеним у порівнянні з попередниками. Інтер’єр також приємно здивує практичністю, пропонуючи достатньо простору для комфортних подорожей.

Lamborghini Huracán Sterrato

Це унікальний варіант суперкара, розроблений для позашляхових пригод, який поєднує потужність і ексклюзивність легендарного V10 з можливістю подолання бездоріжжя.

Фото: Аutocar

В оснащенні автомобіля — атмосферний 5,2-літровий двигун на 602 к.с., який забезпечує вражаючу швидкість та динаміку, що доповнюється семиступінчастою автоматичною коробкою передач з подвійним зчепленням.

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Завдяки збільшеній підвісці, ширшим коліям і потужним позашляховим шинам, Sterrato забезпечує легку, розслаблену їзду по бездоріжжю, що ідеально поєднується з його чудовою керованістю на асфальті.

Салон автомобіля відрізняється відсутністю розкішних обробок — підлоги без килимів і не оббиті дверні карти, що підкреслює його функціональність у позашляхових умовах, але водночас робить салон тісним і менш комфортним для тривалих поїздок.

Однак, для тих, хто цінує справжній драйв, цей автомобіль — відмінний вибір. Його шумна робота двигуна може бути недоліком для деяких водіїв, але для любителів швидкості і захоплення від водіння це додає лише азарту.

Porsche 911 GT3 RS

Це найамбіційніша модель серії 911, створена для максимальних швидкостей і неймовірної притискної сили.

Фото: Аutocar

Оснащений потужним 4,0-літровим двигуном з 518 к.с. і крутним моментом 343 фунт-фут, цей суперкар здатний розганятися до 62 миль/год всього за 3,2 секунди.

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Вражаючі аеродинамічні характеристики, зокрема величезне крило, збільшують притискну силу втричі порівняно зі звичайним GT3, що забезпечує стабільність навіть на найвищих швидкостях.

Інженери Porsche також удосконалили систему керування амортизаторами та диференціалом для покращеної стабільності на трасі.

Гальмівна система заслуговує на окрему похвалу — здатність зупиняти автомобіль з 70 миль на годину за 38,8 м ставить її на рівень з екстремальними трековими машинами, такими як McLaren Senna.

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Кабіна Porsche 911 GT3 RS оброблена на найвищому рівні, забезпечуючи водієві не тільки комфорт, але й неперевершену підтримку під час агресивного водіння.

Chevrolet Corvette Z06

Це надзвичайно потужний суперкар, який розвиває 670 к.с. завдяки 5,5-літровому V8 з плоским шатуном. Цей двигун дозволяє Corvette Z06 розганятися від 0 до 60 миль на годину за 2,9 секунди, при цьому його звук нагадує справжній спортивний автомобіль.

Фото: Аutocar

Удосконалена підвіска, жорсткіша на 30% порівняно з базовою моделлю, забезпечує чудову стабільність і керованість, дозволяючи Z06 швидко проходити повороти та ефективно протистояти недолікам в поворотності.

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При всій своїй потужності, Z06 має деякі обмеження в керуванні, оскільки вага автомобіля може відчуватися на великих швидкостях, що трохи знижує його загальну динаміку.

Однак завдяки високій адаптивності амортизаторів, цей автомобіль зберігає комфорт на повсякденних маршрутах, що робить його зручним для використання не тільки на трасах, але й у звичайному житті.

У порівнянні з іншими суперкарами, Corvette Z06 пропонує відмінну цінову ефективність при таких характеристиках, що робить його привабливим варіантом для тих, хто хоче відчути гострий механічний драйв.

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