Рейтинг автомобілів за запасом ходу електромобілів — Finance.ua

Рейтинг автомобілів за запасом ходу електромобілів Сьогодні 00:42 — Технології&Авто

Рейтинг автомобілів за запасом ходу електромобілів

Норвезька автомобільна федерація (NAF) та журнал Motor провели зимовий тест запасу ходу електромобілів El Prix. Несподівано переможцем став Polestar 3, який досяг другого найкращого зимового результату за всю історію.

Tesla була постійним лідером у попередніх тестах запасу ходу. Вона вступила в змагання з високими очікуваннями щодо своєї Model 3 LR RWD, яка може похвалитися запасом ходу у 702 км за циклом WLTP. Та фактичні показники виявились на чверть скромнішими, та навіть дещо оманливими.

Polestar 3, з іншого боку, перевершив очікування, подолавши вражаючі 531 км у складних зимових умовах. Цей результат відхилився всього на 5,18% від його заявленого рейтингу у 561 км згідно WLTP.

Під час тесту та підрахунку результатів сталася цікава ситуація. Tesla Model 3 зупинився після пробігу 548 км. Писля цього виникла думка, що це явний переможець.

Але потім Polestar 3 проїхав 531 км, проте, цей електромобіль зупинився майже на 300 м попереду Tesla. Швидка перевірка показала, що Tesla Model 3 додавала близько 4,7 км на кожні 100 км до своїх показників пробігу. Іншими словами, електромобіль Tesla «підмальовував» собі майже 5% до показників пробігу. Після того, як цю чималу похибку було враховано в остаточних результатах, Polestar 3 визнали переможцем з невеликою фактичною перевагою реального пробігу.

Що ще цікаво, електромобілі на третьому та четвертому місцях теж показали майже однаковий результат, хоча й помітно поступилися лідерам. Porsche Taycan та Kia EV3 змогли проїхати 499 км, перш ніж розрядитися. Це приблизно на 15% менше заявленого запасу ходу за циклом WLTP.

Тест запасу ходу електромобілів El Prix проводиться двічі на рік у Норвегії, і він оцінює реальний запас ходу електромобілів у порівнянні з їхніми офіційними показниками WLTP. Зимова версія представляє особливо складні умови. Цьогорічний маршрут включав слизьке дорожнє покриття та підйом приблизно на 1000 м.

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