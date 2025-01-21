Рейтинг автомобілів за запасом ходу електромобілів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Рейтинг автомобілів за запасом ходу електромобілів

Технології&Авто
35
Рейтинг автомобілів за запасом ходу електромобілів
Рейтинг автомобілів за запасом ходу електромобілів
Норвезька автомобільна федерація (NAF) та журнал Motor провели зимовий тест запасу ходу електромобілів El Prix. Несподівано переможцем став Polestar 3, який досяг другого найкращого зимового результату за всю історію.
Tesla була постійним лідером у попередніх тестах запасу ходу. Вона вступила в змагання з високими очікуваннями щодо своєї Model 3 LR RWD, яка може похвалитися запасом ходу у 702 км за циклом WLTP. Та фактичні показники виявились на чверть скромнішими, та навіть дещо оманливими.
Читайте також
Polestar 3, з іншого боку, перевершив очікування, подолавши вражаючі 531 км у складних зимових умовах. Цей результат відхилився всього на 5,18% від його заявленого рейтингу у 561 км згідно WLTP.
Під час тесту та підрахунку результатів сталася цікава ситуація. Tesla Model 3 зупинився після пробігу 548 км. Писля цього виникла думка, що це явний переможець.
Але потім Polestar 3 проїхав 531 км, проте, цей електромобіль зупинився майже на 300 м попереду Tesla. Швидка перевірка показала, що Tesla Model 3 додавала близько 4,7 км на кожні 100 км до своїх показників пробігу. Іншими словами, електромобіль Tesla «підмальовував» собі майже 5% до показників пробігу. Після того, як цю чималу похибку було враховано в остаточних результатах, Polestar 3 визнали переможцем з невеликою фактичною перевагою реального пробігу.
Рейтинг автомобілів за запасом ходу електромобілів
Що ще цікаво, електромобілі на третьому та четвертому місцях теж показали майже однаковий результат, хоча й помітно поступилися лідерам. Porsche Taycan та Kia EV3 змогли проїхати 499 км, перш ніж розрядитися. Це приблизно на 15% менше заявленого запасу ходу за циклом WLTP.
Тест запасу ходу електромобілів El Prix проводиться двічі на рік у Норвегії, і він оцінює реальний запас ходу електромобілів у порівнянні з їхніми офіційними показниками WLTP. Зимова версія представляє особливо складні умови. Цьогорічний маршрут включав слизьке дорожнє покриття та підйом приблизно на 1000 м.
За матеріалами:
ITC.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.