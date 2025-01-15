Які регіони-лідери за реєстрацією електромобілів в Україні (інфографіка) — Finance.ua

Які регіони-лідери за реєстрацією електромобілів в Україні (інфографіка) Сьогодні 17:00 — Технології&Авто

Які регіони-лідери за реєстрацією електромобілів в Україні (інфографіка)

Як повідомив в Укравтопром і, Львівщина очолила рейтинг регіонів за кількістю електромобілів.

У 2024 р. український автопарк поповнили 51,7 тис. авто на електротязі (BEV).

У частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на цих ринках став VOLKSWAGEN ID.4.

У сегменті ввезених з-за кордону авто:

TESLA Model Y — у Києві, Київська обл. та на Дніпропетровщині.

NISSAN Leaf — в Одеській та Львівській обл.

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Нагадаємо, експерти Європейської обсерваторії альтернативного палива (EAFO) порахували середню вартість зарядки електромобіля на 100 кілометрів шляху в різних країнах Європи.

У EAFO розрахували середню ціну для кожної країни на основі даних, що надали оператори громадських станцій швидкої зарядки. Для набору даних розглядали Tesla Model 3.

Для більшості Європи вартість зарядки становить до 5 євро (приблизно 225 грн) на 100 км.

Найдешевше зарядка електромобіля обійдеться жителям Ісландії (2,9 євро), Португалії (3,2 євро) і Фінляндії (4,6 євро).

Найдорожче — Норвегії (18,9 євро), оскільки в цій країні ціни майже на всі товари на 25% вищі, ніж у середньому по Євросоюзу. Україна не представлена в списку.

Довідка Finance.ua:

Mercedes переробив зарядку електрокарів під стандарт Tesla. З лютого 2025 року у американських власників електромобілів з’явиться можливість користуватися терміналами з портами стандарту NACS. Електромобілі для ринку США відразу поставлятимуться з портами, сумісними з Tesla.

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