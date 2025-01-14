Електрокари Mercedes зможуть заряджати на станціях Tesla Supercharger — Finance.ua

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Електрокари Mercedes зможуть заряджати на станціях Tesla Supercharger

Технології&Авто
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Електрокари Mercedes зможуть заряджати на станціях Tesla Supercharger
Електрокари Mercedes зможуть заряджати на станціях Tesla Supercharger
Mercedes все-таки переробив зарядку електрокарів під стандарт Tesla. З лютого 2025 року у американських власників електромобілів з’явиться можливість користуватися терміналами з портами стандарту NACS. Електромобілі для ринку США відразу поставлятимуться з портами, сумісними з Tesla.

Що ще відомо

У США налічується близько 20 тисяч зарядних станцій Tesla Supercharger, тому апгрейд Mercedes-Benz значно спростить життя нинішнім та майбутнім власникам електрокарів. Протягом 2025 року аналогічне оновлення обіцяно канадським користувачам. Цікаво, що за адаптер CCS-NACS клієнтам Mercedes-Benz доведеться платити зі своєї кишені, хоча Ford та Hyundai видавали перехідники безкоштовно.
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Ще один підводний камінь — необхідність відвідування дилерських центрів для встановлення безкоштовної прошивки. З якоїсь причини оновити софт «по повітрю» не вдасться. Після оновлення програмного забезпечення електромобілі Mercedes-Benz почнуть бачити станції Tesla Supercharger за допомогою штатної навігації. Наразі порти NACS використовують або збираються використовувати Audi, BMW, Fisker, Ford, Genesis, GM, Honda, Lucid, Mazda, Porsche, Stellantis, Volkswagen та Volvo.
Mercedes-Benz зважився на зміну зарядних роз’ємів для електромобілів у Північній Америці на тлі обвалу продажів. 2024 року попит на EQB знизився на 36%, EQE втратили 39% клієнтів, а кількість реєстрацій EQS обвалилася на 52%. У річному вираженні гірші справи тільки в нішевого сімейства AMG SL (-56%).
За матеріалами:
uamotors
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