Скільки коштує зарядити електромобіль у різних країнах Європи (інфографіка) — Finance.ua

Скільки коштує зарядити електромобіль у різних країнах Європи (інфографіка) Сьогодні 20:00 — Особисті фінанси

Скільки коштує зарядити електромобіль у різних країнах Європи (інфографіка)

Експерти Європейської обсерваторії альтернативного палива (EAFO) порахували середню вартість зарядки електромобіля на 100 кілометрів шляху в різних країнах Європи.

Про це пише Visual Capitalist.

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У EAFO розрахували середню ціну для кожної країни на основі даних, що надали оператори громадських станцій швидкої зарядки. Для набору даних розглядали Tesla Model 3.

Для більшості Європи вартість зарядки становить до 5 євро (приблизно 225 грн) на 100 км.

Найдешевше зарядка електромобіля обійдеться жителям Ісландії (2,9 євро), Португалії (3,2 євро) і Фінляндії (4,6 євро), а найдорожче - Норвегії (18,9 євро), оскільки в цій країні ціни майже на всі товари на 25% вищі, ніж у середньому по Євросоюзу. Україна не представлена в списку.

Інфографіка: visualcapitalist

«Велика кількість відновлюваних джерел енергії в Ісландії знижує ціни на зарядку електромобілів. З іншого боку, у Норвегії та Словенії вартість зарядки підскочить до 17−19 євро за 100 км. Звичайно, ці значення також відображають джерела електроенергії, ціни на енергію та податки в країні. У Норвегії, наприклад, ціни на 25% вищі, ніж в середньому по ЄС. Загалом країни з більшою часткою відновлюваної енергії мають нижчі ціни, тоді як країни з дорогим імпортом енергії (наприклад Німеччина) мають вищі ціни», — підсумували автори дослідження.

Нагадаємо, за даними Укравтопрому, протягом вересня український автопарк збільшився на 4289 автомобілів з акумуляторними джерелами живлення (BEV). У порівнянні з вереснем минулого року попит на електромобілі знизився на 0,2%. ТОП-5 нових електромобілів місяця: Zeekr 001 — 109 авто; Volkswagen iD.4 — 103; Honda M-NV — 102; BYD Song Plus — 91; Nissan Ariya — 74.

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