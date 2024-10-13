ТОП-5 найпопулярніших електромобілів вересня в Україні — Finance.ua

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ТОП-5 найпопулярніших електромобілів вересня в Україні

Технології&Авто
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ТОП-5 найпопулярніших електромобілів вересня в Україні
ТОП-5 найпопулярніших електромобілів вересня в Україні, Фото: freepik
Протягом вересня український автопарк збільшився на 4289 автомобілів з акумуляторними джерелами живлення (BEV). У порівнянні з вереснем минулого року попит на електромобілі знизився на 0,2%.
Про це повідомляє «Укравтопром».
При цьому частка нових машин в реєстраціях BEV збільшилася та склала 21%, проти 18% торік.

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Зазначається, що основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто — 4157 машин. З них 870 нових автівок та 3287 уживаних авто.
Серед 132 комерційних електромобілів новими були лише 13 авто.
ТОП-5 нових електромобілів місяця:
  • Zeekr 001 — 109 авто;
  • Volkswagen iD.4 — 103;
  • Honda M-NV — 102;
  • BYD Song Plus — 91;
  • Nissan Ariya — 74.
ТОП-5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:
  • Nissan Leaf — 440;
  • Tesla Model 3 — 325;
  • Tesla Model Y — 310;
  • Volkswagen e-Golf — 196;
  • Hyundai Kona — 179.
Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли понад 39,9 тисячі одиниць автотранспорту на акумуляторних джерелах живлення, з них: 20% нові та 80% б/в.
Нагадаємо, у вересні 2024 року лідером продажів нових автомобілів в Україні став Renault Duster, з результатом у 504 продані одиниці.
Дизель чи електрокар — не так важливо. Головне під час поїздок на авто — ваша безпека, тож радимо не забувати вчасно оформлювати обов’язкову автоцивілку. А швидко, зручно та вигідно це можна зробити на Finance.ua. Переходьте за посиланням, порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс ОСЦПВ всього за кілька хвилин.

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За матеріалами:
Finance.ua
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