ТОП-5 найпопулярніших електромобілів вересня в Україні — Finance.ua

ТОП-5 найпопулярніших електромобілів вересня в Україні Сьогодні 21:22 — Технології&Авто

ТОП-5 найпопулярніших електромобілів вересня в Україні, Фото: freepik

Протягом вересня український автопарк збільшився на 4289 автомобілів з акумуляторними джерелами живлення (BEV). У порівнянні з вереснем минулого року попит на електромобілі знизився на 0,2%.

Про це повідомляє «Укравтопром».

При цьому частка нових машин в реєстраціях BEV збільшилася та склала 21%, проти 18% торік.

Зазначається, що основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто — 4157 машин. З них 870 нових автівок та 3287 уживаних авто.

Серед 132 комерційних електромобілів новими були лише 13 авто.

ТОП-5 нових електромобілів місяця:

Zeekr 001 — 109 авто;

Volkswagen iD.4 — 103;

Honda M-NV — 102;

BYD Song Plus — 91;

Nissan Ariya — 74.

ТОП-5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:

Nissan Leaf — 440;

Tesla Model 3 — 325;

Tesla Model Y — 310;

Volkswagen e-Golf — 196;

Hyundai Kona — 179.

Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли понад 39,9 тисячі одиниць автотранспорту на акумуляторних джерелах живлення, з них: 20% нові та 80% б/в.

Нагадаємо, у вересні 2024 року лідером продажів нових автомобілів в Україні став Renault Duster, з результатом у 504 продані одиниці.

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